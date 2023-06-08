Эрдоган предложил Киеву и Москве вместе расследовать прорыв плотины Каховской ГЭС

Эрдоган предложил Киеву и Москве вместе расследовать прорыв плотины Каховской ГЭСЭта нереалистичная инициатива призвана привлечь к нему внимание
Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил создать комиссию с участием российских, украинских экспертов, а также ООН и Турции для расследования обстоятельств разрушения плотины Каховской ГЭС. Это предложение он сделал в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. Сообщение о разговоре Путина и Эрдогана было опубликовано и на сайте Кремля.
Российский лидер в ходе разговора отметил, что Киев с подачи западных государств делает ставку на эскалацию насилия на Украине, используя террористические методы, а также совершает диверсии на территории России. «Наглядный пример – варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе», – говорится на сайте российского президента.
В свою очередь Эрдоган заявил, что Анкара готова внести посильный вклад в формирование совместной комиссии, подчеркнув значимость беспристрастного расследования взрыва на дамбе Каховской ГЭС. Кроме того, турецкий президент придал особое значение вопросу продления зерновой сделки, действие которой оканчивается 17 июля. Он добавил, что достигнутое совместными усилиями соглашение играет важную роль в устранении «глобального продовольственного кризиса».
Расположенная выше Херсона плотина Каховской ГЭС была частично разрушена 6 июня. После этого из Каховского водохранилища начался массовый сброс воды ниже по течению, были затоплены прибрежные населенные пункты с общим населением более 40 000 человек. Москва назвала случившееся преднамеренной диверсией украинской стороны. Согласно заявлению администрации Херсонской области, плотина длительное время подвергалась обстрелам со стороны украинской армии и после очередного удара начала разрушаться. 7 июня секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что за сутки перед аварией Киев начал сброс воды с ДнепроГЭС, усугубив пагубные последствия. Власти Украины возложили ответственность за происшествие на Россию.
Если пытаться проводить объективное международное расследование случившегося, необходимо подключение незаинтересованной и прямо не вовлеченной в конфликт стороны, которой себя позиционирует Турция и ее президент, говорит эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. По его словам, для Эрдогана главное, что он продемонстрировал свою роль миротворца, при этом реализация его инициативы вряд ли возможна. В продлении зерновой сделки Эрдоган тоже заинтересован с дипломатической, медийной и экономической точек зрения, считает Семенов.