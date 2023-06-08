Газета
Политика

Эрдоган предложил Киеву и Москве вместе расследовать прорыв плотины Каховской ГЭС

Эта нереалистичная инициатива призвана привлечь к нему внимание
Илья Лакстыгал Нурлан Гасымов
AFP

Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил создать комиссию с участием российских, украинских экспертов, а также ООН и Турции для расследования обстоятельств разрушения плотины Каховской ГЭС. Это предложение он сделал в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. Сообщение о разговоре Путина и Эрдогана было опубликовано и на сайте Кремля.

Российский лидер в ходе разговора отметил, что Киев с подачи западных государств делает ставку на эскалацию насилия на Украине, используя террористические методы, а также совершает диверсии на территории России. «Наглядный пример – варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе», – говорится на сайте российского президента.

Как мировые лидеры отреагировали на разрушение Каховской ГЭС

В зоне подтопления оказалась территория с населением в 40 000 человек

В свою очередь Эрдоган заявил, что Анкара готова внести посильный вклад в формирование совместной комиссии, подчеркнув значимость беспристрастного расследования взрыва на дамбе Каховской ГЭС. Кроме того, турецкий президент придал особое значение вопросу продления зерновой сделки, действие которой оканчивается 17 июля. Он добавил, что достигнутое совместными усилиями соглашение играет важную роль в устранении «глобального продовольственного кризиса».

Расположенная выше Херсона плотина Каховской ГЭС была частично разрушена 6 июня. После этого из Каховского водохранилища начался массовый сброс воды ниже по течению, были затоплены прибрежные населенные пункты с общим населением более 40 000 человек. Москва назвала случившееся преднамеренной диверсией украинской стороны. Согласно заявлению администрации Херсонской области, плотина длительное время подвергалась обстрелам со стороны украинской армии и после очередного удара начала разрушаться. 7 июня секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что за сутки перед аварией Киев начал сброс воды с ДнепроГЭС, усугубив пагубные последствия. Власти Украины возложили ответственность за происшествие на Россию.

Если пытаться проводить объективное международное расследование случившегося, необходимо подключение незаинтересованной и прямо не вовлеченной в конфликт стороны, которой себя позиционирует Турция и ее президент, говорит эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. По его словам, для Эрдогана главное, что он продемонстрировал свою роль миротворца, при этом реализация его инициативы вряд ли возможна. В продлении зерновой сделки Эрдоган тоже заинтересован с дипломатической, медийной и экономической точек зрения, считает Семенов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных