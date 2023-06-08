Эрдоган предложил Киеву и Москве вместе расследовать прорыв плотины Каховской ГЭС

Если пытаться проводить объективное международное расследование случившегося, необходимо подключение незаинтересованной и прямо не вовлеченной в конфликт стороны, которой себя позиционирует Турция и ее президент, говорит эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. По его словам, для Эрдогана главное, что он продемонстрировал свою роль миротворца, при этом реализация его инициативы вряд ли возможна. В продлении зерновой сделки Эрдоган тоже заинтересован с дипломатической, медийной и экономической точек зрения, считает Семенов.