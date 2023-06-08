Хуснуллин сообщил о создании рабочей группы по оценке разрушений Каховской ГЭС

Хуснуллин сообщил о создании рабочей группы по оценке разрушений Каховской ГЭСВ зоне затопления оказалось 35 населенных пунктов
Для оценки последствий затопления, вызванного разрушением Каховской ГЭС, создана специальная рабочая группа, сообщил «Ведомостям» вице-премьер Марат Хуснулин в кулуарах выставки «Евразия наш дом» в Сочи.
«Каждый день этим занимаемся. У нас работает специальная рабочая группа. Мы ей занимаемся. Все поручения даны», – ответил он на вопрос, проведена ли оценка ущерба из-за прорыва ГЭС.
Говоря о восстановлении предприятий в новых регионах РФ, Хуснуллин подчеркнул, что власти ожидают «как можно больше» инвестиций от российского бизнеса. Этому, в частности, должно поспособствовать принятие закона о свободной экономической зоне, отметил он. При этом приводить точные оценки по необходимому объему инвестиций пока рано, считает вице-премьер – для этого необходимо учитывать оперативную обстановку в зоне спецоперации, а также количество предприятий, которые будут восстанавливаться.
Пакет законопроектов о свободной экономической зоне (СЭЗ)
Пакет правительственных законопроектов о свободной экономической зоне (СЭЗ) регламентирует деятельность ее резидентов на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также устанавливают налоговые льготы, в том числе по налогам на прибыль, имущество и в отношении земельных участков. Специальный режим, как ожидается, будет действовать во всех четырех новых субъектах до конца 2050 г. В апреле законопроекты были одобрены в первом чтении. С 1 января 2015 г. СЭЗ работает на территории Крыма и Севастополя. Она предполагает льготный режим в сфере земельных отношений, строительства, особые условия для предпринимателей, льготы и преференции для инвесторов, а также возможность применения процедуры свободной таможенной зоны.
Разрушение Каховской ГЭС в Херсонской области произошло ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал около 11 м. Ранее на территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области. По данным губернатора региона, в зоне затопления оказалось 35 населенных пунктов. В результате произошедшего погибли 5 человек, еще 41 пострадал, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал прорыв ГЭС преднамеренной диверсией Киева, подчеркнув, что Россия отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к этому инциденту. Российский президент Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Киев, в свою очередь, обвинил в произошедшем российскую сторону.