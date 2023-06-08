Хуснуллин сообщил о создании рабочей группы по оценке разрушений Каховской ГЭС

Пакет законопроектов о свободной экономической зоне (СЭЗ)

Пакет правительственных законопроектов о свободной экономической зоне (СЭЗ) регламентирует деятельность ее резидентов на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также устанавливают налоговые льготы, в том числе по налогам на прибыль, имущество и в отношении земельных участков. Специальный режим, как ожидается, будет действовать во всех четырех новых субъектах до конца 2050 г. В апреле законопроекты были одобрены в первом чтении. С 1 января 2015 г. СЭЗ работает на территории Крыма и Севастополя. Она предполагает льготный режим в сфере земельных отношений, строительства, особые условия для предпринимателей, льготы и преференции для инвесторов, а также возможность применения процедуры свободной таможенной зоны.