Президент ОАЭ Аль Нахайян встретится с Путиным в Санкт-Петербурге

Очередной визит шейха подтверждает, что у России и ОАЭ сложились доверительные отношения, говорит эксперт РСМД Кирилл Семенов. Это уже было продемонстрировано в ходе его первого визита в Санкт-Петербург в октябре 2022 г., так как Аль Нахайян стал одним из немногих глав зарубежных государств, решивших приехать сюда после начала СВО, добавляет Семенов: «Сейчас ОАЭ можно внести в список ведущих стран мира, так как они — крупнейший финансовый и экономический центр не только Ближнего Востока».