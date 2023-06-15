Президент ОАЭ Аль Нахайян встретится с Путиным в Санкт-Петербурге

Президент ОАЭ Аль Нахайян встретится с Путиным в Санкт-ПетербургеИзначально о визите шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Россию во время ПМЭФ не сообщалось
В пятницу 16 июня президент России Владимир Путин проведет переговоры со своим коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом журналистам рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
По его словам, лидеры государств рассмотрят вопросы работы ПМЭФ и развития отношений России и ОАЭ, а также обсудят ряд международных и региональных вопросов. Как выразился сам Ушаков, встречи Путина с Аль Нахайяном проходят достаточно часто (он приехал в РФ уже в 12-й раз), и у президентов сложились «доверительные и конструктивные отношения».
На ПМЭФ-2023 ОАЭ уделено особое внимание. По словам Ушакова, в этом году эмираты обладают «почетным статусом страны-гостя». На ПМЭФ прибыла высокопоставленная арабская делегация, в которую входят эмир Рас-эль-Хаймы и член высшего союзного совета ОАЭ шейх Сауд бин Сакр аль-Касим.
Кроме него, в делегации представлены ряд министров ОАЭ и предприниматели. В программе ПМЭФ заявлено более 140 мероприятий, в которых примут участие более 1000 модераторов и спикеров.
Аль Нахайян, таким образом, станет еще одним иностранным лидером, прибывшим на встречу с Путиным в Санкт-Петербург во время проведения ПМЭФ. До этого сообщалось, что в форуме примут участие президент Алжира Абдельмаджид Теббун, премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус, председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров, а также президенты Армении Ваагн Хачатрян и Южной Осетии Алан Гаглоев.
Всего Аль Нахайян в разных качествах посещал Россию 11 раз, а в 2019 г. он принимал российского президента.
В ходе предыдущей встречи в октябре 2022 г. шейх проинформировал российского лидера, что ОАЭ готовы взять на себя роль посредника между Москвой и Киевом. В свою очередь, Путин рассказал своему собеседнику о ситуации на Запорожской АЭС на Украине и об усилиях Москвы по обеспечению ядерной безопасности. Кроме того, стороны затронули вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран.
По данным министра экономического развития Максима Решетникова, за период с 2019 по 2022 гг. товарооборот России и ОАЭ вырос в пять раз и достиг по итогам прошлого года рекордных $9 мдрд. За этот период Россия, по словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова экспортировала в арабскую монархию продукцию на сумму $8,5 млрд, увеличившись на 71%. В то же время объемы турпотока в ОАЭ превысили допандемийные показатели – 1,2 млн поездок.
Очередной визит шейха подтверждает, что у России и ОАЭ сложились доверительные отношения, говорит эксперт РСМД Кирилл Семенов. Это уже было продемонстрировано в ходе его первого визита в Санкт-Петербург в октябре 2022 г., так как Аль Нахайян стал одним из немногих глав зарубежных государств, решивших приехать сюда после начала СВО, добавляет Семенов: «Сейчас ОАЭ можно внести в список ведущих стран мира, так как они — крупнейший финансовый и экономический центр не только Ближнего Востока».
Кроме того, продолжает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сурков, Абу-Даби – крупнейший торговый партнер Москвы в Заливе. «Наша страна является источником большого количества туристов в ОАЭ. Россияне традиционно там делают большие инвестиции в недвижимость. Также Россия интереса эмиратам как важный элемент для обеспечения продовольственной безопасности страны», – сказал эксперт.
В подготовке материала участвовали Нурлан Гасымов и Владимир Кулагин