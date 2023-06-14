Чекунков заявил об интересе ОАЭ к строительству города-спутника Владивостока
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) проявили интерес к проекту строительства города Спутник рядом с Владивостоком, сообщил «РИА Новости» министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Сегодня на форуме он встретился с министром экономики ОАЭ.
«Еще один проект, который сильно заинтересовал наших арабских друзей, это строительство города-спутника Владивостока. Весь мир знает, насколько успешно развитие новых отелей, курортов, бизнес-районов произошло в Арабских Эмиратах – и в Дубае, и в Абу-Даби. И у них, конечно, сильнейшие компетенции в этом. Мы стремимся построить "плавильный котел", где Запад встречается с Востоком с упором на молодежь, на науку, на образование, на туризм, на торговлю», – сказал он.
По словам Чекункова, данный проект предлагается партнерам из ОАЭ как возможность работать на рынке Восточной Азии, но «в комфортных для них условиях Российской Федерации, т. е. обслуживать и турпоток, и деловой поток, и гостей из Восточной Азии».
В сентябре 2021 г. на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) правительство Приморского края и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока, ВЭБ.РФ и компанией «Новые городские проекты» подписали соглашение о строительстве города Спутник рядом с Владивостоком. Тогда же Чекунков в кулуарах ВЭФа рассказал «Ведомостям», что Минвостокразвития ведет переговоры с группой ПИК об участии в проекте строительства нового города в 30 км от Владивостока.