Чекунков заявил об интересе ОАЭ к строительству города-спутника Владивостока

«Еще один проект, который сильно заинтересовал наших арабских друзей, это строительство города-спутника Владивостока. Весь мир знает, насколько успешно развитие новых отелей, курортов, бизнес-районов произошло в Арабских Эмиратах – и в Дубае, и в Абу-Даби. И у них, конечно, сильнейшие компетенции в этом. Мы стремимся построить "плавильный котел", где Запад встречается с Востоком с упором на молодежь, на науку, на образование, на туризм, на торговлю», – сказал он.