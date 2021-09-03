Минвостокразвития утвердило строительство города Спутник рядом с Владивостоком
Правительство Приморского края и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) совместно с «Корпорацией развития Дальнего Востока», ВЭБ.РФ и компанией «Новые городские проекты» подписали соглашение о строительстве города Спутник. Это произошло на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщила пресс-служба регионального правительства.
Под комплексную застройку города выделят почти 1 тыс. га территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская» (ТОР «Надеждинская»). Она расположена в одноименном муниципальном районе Приморского края, примерно в 40 км от Владивостока. Там действует особый правовой режим, направленный на осуществление предпринимательской и прочей деятельности, цель которой — создать условия, благоприятные для привлечения инвесторов, и обеспечить развитие социально-экономической сферы ускоренными темпами.
«Проект предусматривает реализацию проекта комплексной застройки территорий город Спутник в рамках единой концепции примерной площадью 3 миллиона квадратных метров на земельных участках в 925 гектаров. Новый город расположится в ТОР «Надеждинская» на площадке «Западная»», — рассказали в правительстве региона.
По словам первого вице-губернатора Приморского края – председателя правительства региона Веры Щербины, Спутник будет представлять собой «современный город с комфортной средой». Одним из главных плюсов проекта она назвала снижение стоимости квадратного метра нового жилья.
Проект получит финансовую поддержку на федеральном и региональном уровнях, уточнили в пресс-службе. Так, в нем примут участие федеральные институты развития и ВЭБ.РФ, который разработает мастер-план.
О появлении Спутника 31 августа рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунов. Он сообщил, что ведомство разрабатывает бизнес-модель создания города с населением 300 000 человек для его дальнейшего объединения с Владивостоком (600 000 человек) и городом Артемом (около 100 000 жителей). Таким образом, предполагалось, что на Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник.