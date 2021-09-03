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Минвостокразвития утвердило строительство города Спутник рядом с Владивостоком

Ведомости

Правительство Приморского края и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) совместно с «Корпорацией развития Дальнего Востока», ВЭБ.РФ и компанией «Новые городские проекты» подписали соглашение о строительстве города Спутник. Это произошло на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщила пресс-служба регионального правительства.

Под комплексную застройку города выделят почти 1 тыс. га территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская» (ТОР «Надеждинская»). Она расположена в одноименном муниципальном районе Приморского края, примерно в 40 км от Владивостока. Там действует особый правовой режим, направленный на осуществление предпринимательской и прочей деятельности, цель которой — создать условия, благоприятные для привлечения инвесторов, и обеспечить развитие социально-экономической сферы ускоренными темпами. 

«Проект предусматривает реализацию проекта комплексной застройки территорий город Спутник в рамках единой концепции примерной площадью 3 миллиона квадратных метров на земельных участках в 925 гектаров. Новый город расположится в ТОР «Надеждинская» на площадке «Западная»», — рассказали в правительстве региона. 

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По словам первого вице-губернатора Приморского края – председателя правительства региона Веры Щербины, Спутник будет представлять собой «современный город с комфортной средой». Одним из главных плюсов проекта она назвала снижение стоимости квадратного метра нового жилья.

Проект получит финансовую поддержку на федеральном и региональном уровнях, уточнили в пресс-службе. Так, в нем примут участие федеральные институты развития и ВЭБ.РФ, который разработает мастер-план.

О появлении Спутника 31 августа рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунов. Он сообщил, что ведомство разрабатывает бизнес-модель создания города с населением 300 000 человек для его дальнейшего объединения с Владивостоком (600 000 человек) и городом Артемом (около 100 000 жителей). Таким образом, предполагалось, что на Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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