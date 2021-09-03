Группа ПИК может стать застройщиком города Спутник на Дальнем Востоке

Группа ПИК может стать застройщиком города Спутник на Дальнем ВостокеМинвостокразвития ведет переговоры с девелопером
Минвостокразвития ведет переговоры с крупнейшим в России застройщиком жилья — группой ПИК — об участии в проекте строительства нового города Спутник в 30 км от Владивостока. Об этом рассказал «Ведомостям» министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в кулуарах ВЭФа.
Проектом предполагается, что общая площадь города составит 3 млн кв. м, численность населения — 300 000 человек.
«Ведутся переговоры с Дом.РФ, ведутся переговоры с ПИК. Это привлекательные участки, это первая линия, это залив», — сказал Чекунков. Он отметил, что застройщик будет выбран на конкурентной основе: итоговый выбор будет в пользу той компании, которая предложит самую низкую цену для покупателей.
«Наша задача — спланировать инфраструктурное обеспечение и выбрать среди застройщиков. Победит сильнейший: тот, кто предложит самую низкую цену для покупателей», — подчеркнул Чекунков. Объем государственных инвестиций в проект, по его словам, оценивается «в десятки миллиардов рублей».
На первом этапе планируется построить около 1 млн кв. м для 50 000 жителей, ориентировочно квартал будет сдан в эксплуатацию в 2029 г.
Представитель группы ПИК заявил «Ведомостям», что компания рассматривает «все возможности участия в проектах строительства жилья на Дальнем Востоке, однако пока не готова комментировать ни факт переговоров, ни потенциальные объемы строительства».
Заместитель гендиректора Дом.РФ Денис Филиппов, комментируя слова министра, заявил «Ведомостям», что компания создала дочернюю структуру — «Специализированный застройщик Дом.РФ девелопмент», которая «могла бы стать профессиональным заказчиком-застройщиком на данной территории уже с привлечением крупных подрядных организаций, таких как ПИК и другие компании».
Ранее правительство Приморского края и Минвостокразвития совместно с «Корпорацией развития Дальнего Востока», ВЭБ.РФ и компанией «Новые городские проекты» подписали соглашение о строительстве города Спутник рядом с Владивостоком. Проект предусматривает реализацию комплексной застройки территории на земельных участках в 925 га. Новый город расположится в ТОР «Надеждинская» на площадке «Западная».
«Объем инвестиций только в строительство без учета транспортной и рекреационной инфраструктуры может составить около 250-300 млрд руб. как минимум», — считает управляющий партнер Colliers Николай Казанский. «Если проект реализуется, то это станет одним из самых масштабных проектов со времен распада Советского Союза, если не считать программу реновации жилья», — подчеркнул он.
ПИК — крупнейший застройщик жилья в России с проектами в Москве, Московской области и регионах России. Контролирующим акционером компании с долей около 59% является Сергей Гордеев, банку ВТБ принадлежат 23%, еще 18% акций — в свободном обращении. По данным ПИК, в прошлом году компания ввела в эксплуатацию в общей сложности 2,4 млн кв. м недвижимости.
Это не первый проект для ПИК на Дальнем Востоке: сейчас компания реализует два проекта комплексной застройки во Владивостоке общей площадью 240 000 кв. м. Также в инвестпортфеле застройщика комплексные проекты на Сахалине, в Хабаровском крае, Забайкалье и Бурятии. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2021 г. компания подписала соглашение о строительстве 1,5 млн кв. м жилья с привлечением господдержки по программам «Дальневосточный квартал» и «Дальневосточная ипотека».