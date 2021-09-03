Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Недвижимость

Группа ПИК может стать застройщиком города Спутник на Дальнем Востоке

Минвостокразвития ведет переговоры с девелопером
Дмитрий Гринкевич Татьяна Морозова
Андрей Гордеев / Ведомости

Минвостокразвития ведет переговоры с крупнейшим в России застройщиком жилья — группой ПИК — об участии в проекте строительства нового города Спутник в 30 км от Владивостока. Об этом рассказал «Ведомостям» министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в кулуарах ВЭФа. 

Проектом предполагается, что общая площадь города составит 3 млн кв. м, численность населения — 300 000 человек. 

«Ведутся переговоры с Дом.РФ, ведутся переговоры с ПИК. Это привлекательные участки, это первая линия, это залив», — сказал Чекунков. Он отметил, что застройщик будет выбран на конкурентной основе: итоговый выбор будет в пользу той компании, которая предложит самую низкую цену для покупателей. 

«Наша задача — спланировать инфраструктурное обеспечение и выбрать среди застройщиков. Победит сильнейший: тот, кто предложит самую низкую цену для покупателей», — подчеркнул Чекунков. Объем государственных инвестиций в проект, по его словам, оценивается «в десятки миллиардов рублей». 

На первом этапе планируется построить около 1 млн кв. м для 50 000 жителей, ориентировочно квартал будет сдан в эксплуатацию в 2029 г.

Представитель группы ПИК заявил «Ведомостям», что компания рассматривает «все возможности участия в проектах строительства жилья на Дальнем Востоке, однако пока не готова комментировать ни факт переговоров, ни потенциальные объемы строительства». 

Ранее по теме: Как прошло пленарное заседание Восточного экономического форума. Фотогалерея

Заместитель гендиректора Дом.РФ Денис Филиппов, комментируя слова министра, заявил «Ведомостям», что компания создала дочернюю структуру — «Специализированный застройщик Дом.РФ девелопмент», которая «могла бы стать профессиональным заказчиком-застройщиком на данной территории уже с привлечением крупных подрядных организаций, таких как ПИК и другие компании». 

Ранее правительство Приморского края и Минвостокразвития совместно с «Корпорацией развития Дальнего Востока», ВЭБ.РФ и компанией «Новые городские проекты» подписали соглашение о строительстве города Спутник рядом с Владивостоком. Проект предусматривает реализацию комплексной застройки территории на земельных участках в 925 га. Новый город расположится в ТОР «Надеждинская» на площадке «Западная». 

«Объем инвестиций только в строительство без учета транспортной и рекреационной инфраструктуры может составить около 250-300 млрд руб. как минимум», — считает управляющий партнер Colliers Николай Казанский. «Если проект реализуется, то это станет одним из самых масштабных проектов со времен распада Советского Союза, если не считать программу реновации жилья», — подчеркнул он. 

ПИК — крупнейший застройщик жилья в России с проектами в Москве, Московской области и регионах России. Контролирующим акционером компании с долей около 59% является Сергей Гордеев, банку ВТБ принадлежат 23%, еще 18% акций — в свободном обращении. По данным ПИК, в прошлом году компания ввела в эксплуатацию в общей сложности 2,4 млн кв. м недвижимости. 

Это не первый проект для ПИК на Дальнем Востоке: сейчас компания реализует два проекта комплексной застройки во Владивостоке общей площадью 240 000 кв. м. Также в инвестпортфеле застройщика комплексные проекты на Сахалине, в Хабаровском крае, Забайкалье и Бурятии. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2021 г. компания подписала соглашение о строительстве 1,5 млн кв. м жилья с привлечением господдержки по программам «Дальневосточный квартал» и «Дальневосточная ипотека».

Ранее по теме: Как прошло пленарное заседание Восточного экономического форума. Фотогалерея

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных