Группа ПИК может стать застройщиком города Спутник на Дальнем Востоке

Это не первый проект для ПИК на Дальнем Востоке: сейчас компания реализует два проекта комплексной застройки во Владивостоке общей площадью 240 000 кв. м. Также в инвестпортфеле застройщика комплексные проекты на Сахалине, в Хабаровском крае, Забайкалье и Бурятии. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2021 г. компания подписала соглашение о строительстве 1,5 млн кв. м жилья с привлечением господдержки по программам «Дальневосточный квартал» и «Дальневосточная ипотека».