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«Новые люди» предложили законодательно решить проблему невключения представителей партий в УИК

Столкнувшаяся с аналогичной проблемой КПРФ не поддержит поправки коллег
Александр Тихонов
Евгений Разумный / Ведомости

Глава фракции «Новых людей» в Московской областной думе Лев Закиров обратился к лидеру думской фракции Алексею Нечаеву с просьбой рассмотреть вопрос о внесении поправок в федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» в части формирования участковых избирательных комиссий (УИК) (копия письма есть у «Ведомостей»). Депутат предлагает изменить систему, которая позволяет не включать в состав УИК членов УИК с правом решающего голоса от партий.

По словам Закирова, территориальные избиркомы (ТИК) нескольких районов Подмосковья при отказе «Новым людям» ссылаются на то, что выполнили требования п. 5 ст. 27 вышеназванного закона, назначив не менее половины от общего числа членов УИК на основе поступивших предложений партий, допущенных к распределению депутатских мандатов в Госдуме (таких партий пять). «Мы же полагаем, что территориальные комиссии в первую очередь должны были назначить кандидатуры всех партий, представленных в парламенте, а оставшиеся вакантные места замещать кандидатурами от непарламентских партий и собраний избирателей по месту работы и жительства», – пишет подмосковный депутат.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных