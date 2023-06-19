«Новые люди» предложили законодательно решить проблему невключения представителей партий в УИК

По словам Закирова, территориальные избиркомы (ТИК) нескольких районов Подмосковья при отказе «Новым людям» ссылаются на то, что выполнили требования п. 5 ст. 27 вышеназванного закона, назначив не менее половины от общего числа членов УИК на основе поступивших предложений партий, допущенных к распределению депутатских мандатов в Госдуме (таких партий пять). «Мы же полагаем, что территориальные комиссии в первую очередь должны были назначить кандидатуры всех партий, представленных в парламенте, а оставшиеся вакантные места замещать кандидатурами от непарламентских партий и собраний избирателей по месту работы и жительства», – пишет подмосковный депутат.