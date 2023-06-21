Госдума приняла закон об освобождении от уголовного наказания тех, кто поступил на военную службу

Госдума приняла закон об освобождении от уголовного наказания тех, кто поступил на военную службуСовет Федерации планирует поддержать инициативу уже 21 июня
Госдума 20 июня приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который касается освобождения от уголовного наказания тех, кто поступил на службу по контракту в Вооруженные силы или проходит военную службу в период мобилизации. Законопроект «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции» был внесен в Госдуму 13 июня депутатами Павлом Крашенинниковым и Ириной Панькиной, а также сенатором Андреем Клишасом.
В первом чтении он был принят 14 июня. В варианте первого чтения предлагалось освободить от наказания тех, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести, и тех, кто совершил преступления во время военной службы. Причем только до вступления в силу данного закона.
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