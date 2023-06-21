Госдума приняла закон об освобождении от уголовного наказания тех, кто поступил на военную службу

Госдума 20 июня приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который касается освобождения от уголовного наказания тех, кто поступил на службу по контракту в Вооруженные силы или проходит военную службу в период мобилизации. Законопроект «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции» был внесен в Госдуму 13 июня депутатами Павлом Крашенинниковым и Ириной Панькиной, а также сенатором Андреем Клишасом.