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Госдума приняла закон об освобождении от уголовного наказания тех, кто поступил на военную службу

Совет Федерации планирует поддержать инициативу уже 21 июня
Елена Мухаметшина
РИА Новости

Госдума 20 июня приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который касается освобождения от уголовного наказания тех, кто поступил на службу по контракту в Вооруженные силы или проходит военную службу в период мобилизации. Законопроект «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции» был внесен в Госдуму 13 июня депутатами Павлом Крашенинниковым и Ириной Панькиной, а также сенатором Андреем Клишасом.

В первом чтении он был принят 14 июня. В варианте первого чтения предлагалось освободить от наказания тех, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести, и тех, кто совершил преступления во время военной службы. Причем только до вступления в силу данного закона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных