Астанинский формат урегулирования в Сирии покидает Казахстан

Астанинский формат был важным с точки зрения международного статуса, но теперь для Казахстана он уже не выглядит приоритетом, считает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. По его словам, это скорее конъюнктурное решение Казахстана, невыгодное для Астаны в долгосрочной перспективе. Для казахстанских властей стало некомфортно давать площадку для примирения президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Сирии Башара Асада, неприятных, пусть и в разной степени, Западу, считает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Скорее всего, причина – именно раздражение форматом со стороны Запада, с давлением которого Казахстан или столкнулся, или решил сыграть на опережение, полагает Семенов. Он допускает, что диалог в трехстороннем формате продолжится в России или в других странах.