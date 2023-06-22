Астанинский формат урегулирования в Сирии покидает Казахстан

Астанинский формат урегулирования в Сирии покидает КазахстанКазахстан мог не устоять под давлением Запада
20-я встреча в астанинском формате по урегулированию в Сирии, прошедшая 20–21 июня, станет последней на площадке столицы Казахстана. Об этом заявил журналистам 21 июня замминистра иностранных дел Казахстана Канат Тумыш. Во встречах в этом формате участвуют Россия, Иран и Турция, они проводятся с 2017 г.
Тумыш объяснил, что постепенный выход Сирии из изоляции в регионе и ее «возвращение в арабскую семью» говорят о том, что формат «справился со своей задачей». В мае Сирия восстановила свое членство в Лиге арабских государств, а ранее возобновила дипотношения с Саудовской Аравией и другими монархиями Персидского залива.
В совместном заявлении МИД России, Ирана, Турции и Казахстана от 21 июня говорится, что они обсудили ход подготовки дорожной карты по восстановлению отношений между Турцией и Сирией. Там же отмечено, что встреча президентов Турции, Ирана и России, посвященная сирийскому урегулированию, состоится до конца года на российской территории.
Астанинский формат был важным с точки зрения международного статуса, но теперь для Казахстана он уже не выглядит приоритетом, считает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. По его словам, это скорее конъюнктурное решение Казахстана, невыгодное для Астаны в долгосрочной перспективе. Для казахстанских властей стало некомфортно давать площадку для примирения президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Сирии Башара Асада, неприятных, пусть и в разной степени, Западу, считает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Скорее всего, причина – именно раздражение форматом со стороны Запада, с давлением которого Казахстан или столкнулся, или решил сыграть на опережение, полагает Семенов. Он допускает, что диалог в трехстороннем формате продолжится в России или в других странах.
Переговоры о турецко-сирийском урегулировании идут с конца 2022 г. К июню 2023 г. прошли уже две встречи начальников разведок и министров обороны Сирии и Турции, а также одна встреча министров иностранных дел. Итогом переговоров должна стать личная встреча президентов Эрдогана и Асада. Но этому пока препятствует требование Сирии вывести турецкую армию с севера страны, где она находится под предлогом борьбы с сирийскими курдами.
Отдельно участники встречи в Астане рассмотрели ситуацию в Идлибе. В заявлении участников встречи говорится о желании обеспечить «устойчивую нормализацию ситуации», включая гуманитарные аспекты. По словам Семенова, турецкое присутствие в Идлибе – ключевая проблема урегулирования. Вряд ли Турция согласится разоружить и распустить подконтрольную ей Сирийскую национальную армию, отказаться от военного присутствия и бросить созданную в регионе инфраструктуру. «Здесь предстоит тяжелый торг, который в лучшем случае приведет к интеграции бывших повстанцев в сирийскую армию», – заключает Семенов.