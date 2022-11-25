Американцы вслед за Россией пытаются удержать Анкару от сухопутного вторжения в Сирию

Американцы вслед за Россией пытаются удержать Анкару от сухопутного вторжения в СириюТурция и сама не слишком готова к войне с большими потерями
США призывают Турцию к деэскалации конфликта с сирийскими курдами, по позициям которых с 21 ноября турецкие ВВС наносят удары. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер. Турция считает союзных Вашингтону сирийских курдов из группировки YPG связанными с Рабочей партией Курдистана (РПК), причастной к терактам в Стамбуле 14 ноября. На территориях, контролируемых YPG, находится ряд американских военных баз, с которых ведется снабжение курдов.
По словам Райдера, эскалация с турецкой стороны вредит многолетней борьбе международной коалиции против Исламского государства (ИГ; признано в России террористической организацией и запрещено). Сирийские курды являются партнерами коалиции по борьбе с ИГ, в которую входят США, с 2015 г. «Последние авиаудары в Сирии напрямую угрожали безопасности американского военного персонала, который работает с местными партнерами [среди которых и курды]», – сказал представитель Пентагона. Кроме того, турецкие удары «угрожают суверенитету Ирака», на севере которого Турция также с 21 ноября наносила удары по вероятным местам базирования РПК. Райдер добавил, что Пентагон продолжит «обсуждение с Турцией и нашими местными партнерами соблюдения договоренностей о прекращении огня».
Ответный удар
21 ноября Турция в ответ на теракт 14 ноября в Стамбуле, унесший жизни шести человек, нанесла массированные авиаудары по контролируемым сирийскими курдами районам. В первой, самой крупной, атаке участвовало более 50 истребителей и около 20 ударных БПЛА. ВВС Турции продолжают бомбардировки – последняя атака была проведена 22 ноября.
22 ноября спецпредставитель России по Сирии Александр Лаврентьев по итогам встречи по сирийскому урегулированию в астанинском формате (Турция, Россия, Иран) заявил, что Москва провела консультации с турецкой стороной, постаралась убедить ее «воздержаться от серьезных наземных операций» и «чрезмерного применения силы». В то же время он добавил, что Россия, которая сотрудничает не с курдами, а с официальным Дамаском, солидарна с позицией официальных сирийских властей о том, что американское присутствие в контролируемых курдами районах «деструктивно».
Ранее в тот же день президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что проводимые турецкими ВВС массированные удары по сирийским курдам «только начало», а 21 ноября, сообщил, что в Анкаре обсуждается проведение новой наземной операции. О необходимости проведения новой операции, чтобы сформировать единый коридор безопасности вдоль сирийско-турецкой границы, Эрдоган говорит с октября 2021 г.
«Американцы не слишком активно защищают своих партнеров – сирийских курдов, так как не в восторге от возможности появления у них государственности, грозящей новым витком нестабильности в регионы», – говорит замдиректора Института международных исследований МГИМО Виктор Мизин. Турция считает, что она может действовать безнаказанно, поскольку у США не так много возможностей ее остановить, хотя в Вашингтоне и есть раздражение по поводу полувраждебной активности Анкары в Сирии, говорит Мизин.
Но Турция остается оплотом восточного фланга НАТО и слишком сдерживать ее стремления и действия чревато раздражением Эрдогана, еще большим отдалением Анкары от Вашингтона и усилением сотрудничества с Россией, считает эксперт. «Скорее всего, американцы продолжат пытаться удержать турок от наземной операции и снизить степень ударов по курдам и могут пригрозить санкциями или дальнейшим сокращением военно-технического сотрудничества», – считает Мизин.
Нанесение ударов по сирийским курдам выгодно действующему турецкому политическому руководству в преддверии парламентских, а затем и президентских выборов 2023 г., считает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Но с технической точки зрения к проведению масштабной наземной операции Турция готова не так, как хочет продемонстрировать наблюдающим за ситуацией в регионе, говорит эксперт. По его словам, различные группировки протурецкой сирийской оппозиции, объединенные Анкарой в Сирийскую национальную армию и игравшие роль пехоты с турецким сопровождением в предыдущих наземных операциях против курдов в 2018 и 2019 гг., сейчас находятся в состоянии полураспада после начавшегося с октября внутреннего конфликта.
Семенов считает, что опереться сейчас на эти силы у Турции мало шансов и придется или полноценно задействовать собственную армию, что чревато масштабными потерями, или опереться на боеспособных радикалов из группировки «Хайят-Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена), что чревато имиджевыми потерями уже на внешней арене.