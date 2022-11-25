Американцы вслед за Россией пытаются удержать Анкару от сухопутного вторжения в Сирию

Нанесение ударов по сирийским курдам выгодно действующему турецкому политическому руководству в преддверии парламентских, а затем и президентских выборов 2023 г., считает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Но с технической точки зрения к проведению масштабной наземной операции Турция готова не так, как хочет продемонстрировать наблюдающим за ситуацией в регионе, говорит эксперт. По его словам, различные группировки протурецкой сирийской оппозиции, объединенные Анкарой в Сирийскую национальную армию и игравшие роль пехоты с турецким сопровождением в предыдущих наземных операциях против курдов в 2018 и 2019 гг., сейчас находятся в состоянии полураспада после начавшегося с октября внутреннего конфликта.