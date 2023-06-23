Глава Хакасии одним из первых в России сдал подписи депутатов для участия в выборах

Глава Хакасии одним из первых в России сдал подписи депутатов для участия в выборахЭто гарантирует конкурентную кампанию в регионе
Глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ), вопреки некоторым ожиданиям, первым из претендентов на пост главы субъекта РФ сдал в избирком подписи муниципальных депутатов, необходимые для регистрации на выборах. Участие в выборах его основного оппонента – депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Сокола делает кампанию в республике самой конкурентной в России.
Коновалов собрал в поддержку своей кандидатуры 129 подписей муниципальных депутатов – это максимально допустимое количество, которое может представить в избирательную комиссию претендент на пост главы Хакасии. В регионе муниципальный фильтр установлен на максимальной планке – 10% подписей, в том числе не менее 26 от глав и депутатов представительных органов городского и районного уровня как минимум из 10 разных городов и районов республики. Коновалов собрал депутатские автографы во всех 13 муниципалитетах Хакасии, у избиркома есть 10 дней, чтобы проверить подписи на достоверность.
В том, что главе Хакасии удастся собрать подписи в поддержку своей кандидатуры, были уверены не все. 4 апреля секретарь рескома по организационно-партийной работе, депутат Верховного совета республики Людмила Кауфман сообщала «Коммерсанту», что в Хакасии у КПРФ нет достаточного числа депутатов и глав для преодоления фильтра. Впрочем, первый зампред ЦК компартии депутат Госдумы Юрий Афонин сказал «Ведомостям», что с самого начала избирательной кампании проблем со сбором подписей в поддержку Коновалова не было. «Среди тех, кто готов был поддержать Коновалова, представители разных политических сил», – пояснил он. По словам Афонина, глава Хакасии собрал подписи муниципалов «с запасом в два раза».
Ни один из выдвиженцев в губернаторы других регионов, где 10 сентября планируются прямые выборы, пока не объявлял о сборе подписей для прохождения муниципального фильтра. Главный оппонент Коновалова – Сокол, в апреле вернувшийся из зоны спецоперации, 15 июня подал документы для участия в выборах. Он продолжает сбор подписей, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Единой России».
За счет участия Сокола в выборах главы Хакасии кампания в республике обещает стать самой конкурентной в России, говорит политолог Ростислав Туровский. По его мнению, было бы странно, если бы действующий глава региона не смог собрать подписи в свою поддержку. «К тому же Коновалов стал в последнее время действовать решительнее и рассчитывать на победу», – добавил он. По мнению Туровского, оба основных соперника имеют достаточные ресурсы, так что исход кампании предсказывать рано.
Политолог Александр Кынев считает, что кампания в Хакасии вышла из идеологических рамок «условный коммунист против условного единоросса» и превратилась в кампанию «местные против чужих».
Успех в сборе подписей для прохождения муниципального фильтра сопутствует выдвиженцам КПРФ не везде.
Депутат Госдумы Мария Прусакова, баллотирующаяся в губернаторы Алтайского края, 19 июня подала административный иск в Железнодорожный суд Барнаула об отмене решения крайизбиркома, предписывающего нотариусам при заверении подписей муниципальных депутатов требовать с них справку за подписью председателя представительного органа. Истец считает требование предоставлять справки излишним, «а уж является ли гражданин депутатом, проверять должна избирательная комиссия».
Политтехнолог Олег Захаров замечает, что нотариусы вправе проверить право заявителя ставить подпись муниципального фильтра, «потому что это специфическое право, оно есть только у действующих депутатов, и нотариус может запросить документы, его подтверждающие, и без них нотариальное действие не осуществлять».
За исключением Приморья, КПРФ выдвинула кандидатов в губернаторы во всех регионах, где в сентябре состоятся выборы, сообщил «Ведомостям» секретарь ЦК КПРФ депутат Госдумы Сергей Обухов. В этом регионе из-за ситуации с невключением представителей партии в составы местных участковых избирательных комиссий (УИК) крайком на пленуме решил бойкотировать выборы губернатора. ЦК КПРФ с пониманием отнесся к желанию приморских товарищей, сказал Афонин: окончательное решение краевая конференция примет 24 июня.