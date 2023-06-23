Глава Хакасии одним из первых в России сдал подписи депутатов для участия в выборах

В том, что главе Хакасии удастся собрать подписи в поддержку своей кандидатуры, были уверены не все. 4 апреля секретарь рескома по организационно-партийной работе, депутат Верховного совета республики Людмила Кауфман сообщала «Коммерсанту», что в Хакасии у КПРФ нет достаточного числа депутатов и глав для преодоления фильтра. Впрочем, первый зампред ЦК компартии депутат Госдумы Юрий Афонин сказал «Ведомостям», что с самого начала избирательной кампании проблем со сбором подписей в поддержку Коновалова не было. «Среди тех, кто готов был поддержать Коновалова, представители разных политических сил», – пояснил он. По словам Афонина, глава Хакасии собрал подписи муниципалов «с запасом в два раза».