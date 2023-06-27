Германские крайне правые впервые победили на местных выборах«Альтернатива для Германии» возглавит окружную администрацию в Тюрингии
Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые побеждает на выборах в ФРГ. Как сообщает Spiegel, кандидат от АдГ Роберт Зессельман выиграл выборы ландрата (руководителя администрации) округа Зоннеберг с населением в 56 000 человек, расположенного в федеральной земле Тюрингия. Зессельману удалось набрать 52,8% голосов. Его оппонент, кандидат от ХДС Юрген Кёппер, которого поддержали социал-демократы, «Зеленые» и «Левые», получил 47,2%.
Первая в истории победа АдГ произошла в одном из самых маленьких избирательных округов Германии – правом голосовать в Зоннеберге располагает 48 000 человек. Как сообщает Spiegel, Зессельман сам происходит из Зоннеберга, но свою кампанию он и АдГ выстраивали вокруг федеральных, а не городских проблем. Основными темами его кампании были проблемы с отоплением, высокая инфляция и наплыв беженцев. Учитывая консервативные настроения сельских избирателей Зоннеберга, добавляет Spiegel, речь шла о проведении голосования по одобрению федеральной политики, которой в округе довольны далеко не все. Большую важность выборам в Зоннеберге придавало тюрингское руководство АдГ. В частности, спикер АдГ и член ландтага (земельный парламент) Тюрингии Штефан Мёллер считал, что успех на выборах создаст прецедент, который позволит партии взять на себя больше политической ответственности.
На федеральном уровне АдГ тоже есть чем похвастать – согласно данным опросов Insa от 24 июня, партию поддерживает 20% избирателей при рейтинге в 26% у ХДС и 20% – у правящей СДПГ. Для сравнения: в январе 2023 г. за АдГ высказалось 15% электората, за СДПГ – 20%, за ХДС – 27%. Другие члены правительственной коалиции – «Зеленые» и СвДП, согласно опросу от 24 июня, получили 13 и 7% соответственно.
Ультраправая АдГ в Германии считается нерукопожатной партией – другие политические силы отказываются от сотрудничества с ней. Ситуация в Зоннеберге не стала исключением. От взаимодействия с администрацией Зессельмана на любом уровне отказались «Зеленые» – одна из правящих партий ФРГ и Тюрингии. Спикер «Зеленых» в ландтаге Тюрингии Анн-Софи Бём выступила с соответствующим заявлением, в котором возложила вину за победу АдГ на избирателей.
АдГ впервые прошла в бундестаг в 2017 г. и пользуется популярностью в восточных регионах ФРГ. В текущем созыве германского парламента АдГ находится в оппозиции и держит 83 мандата из 736, занимая таким образом 5-е место. Партия известна своим евроскептицизмом, негативным отношением к иммиграции, а также выступает против политики действующего правительства в украинском кризисе. В 2022 г. АдГ осудила поставки тяжелого вооружения Киеву. В феврале 2023 г. партия выступила с инициативой увязать военную поддержку Украины с ее готовностью к серьезным мирным переговорам, которые будут учитывать интересы безопасности России, а 9 июня АдГ потребовала остановить помощь Киеву, если будет доказана его причастность к подрыву «Северных потоков».
АдГ удалось пробить брешь в электоральном барьере, который вокруг нее выстроили мейнстримные партии, считает научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. Победа в Зоннеберге – это следствие закономерного роста рейтингов АдГ в восточногерманских землях, где партия и без того весьма популярна. Даже широкая коалиция остальных политических сил, оказавших поддержку ХДС, не смогла помешать АдГ. Тем не менее легкой жизни Зессельману ждать не приходится. Другие партии будут активно сопротивляться его деятельности, вести против Зессельмана информационные кампании и даже устраивать провокации. При этом, добавляет Соколов, АдГ сейчас набирает популярность и успех партии может быть развит на выборах в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге в 2024 г. Если против АдГ не будет задействован административный ресурс и ее политиков не начнут арестовывать, а самой «доказано правоэкстремистской» партии не запретят участие в выборах, то рост рейтингов АдГ продолжится, резюмирует эксперт.
Из 20% сторонников АдГ, о которых говорит опрос Insa, только примерно 30% – ядерный электорат, считает руководитель Центра страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов. Остальные 70% – это протестные голоса, которые АдГ получила на фоне сильного недовольства правительством. В ряды проголосовавших за АдГ немцев привели проблемы с инфляцией, особенно ростом цен на отопление. По словам Белова, именно в АдГ недовольные увидели реальную возможность высказать свою позицию, в то время как парламентская оппозиция в лице ХДС не была сочтена достойной альтернативой правительству. Поэтому, добавляет эксперт, говорить о беспрецедентном росте популярности АдГ можно лишь с оговорками. Войти в правительство АдГ мешают ее же члены, а именно правое крыло партии, которое придерживается неонацистских идей. При этом только это крыло способно порождать харизматичных политиков и, пока партия не приведет в порядок свои внутренние дела и не выдвинет более умеренных личностей на первый план, АдГ так и останется нерукопожатной, подытоживает эксперт.