Германские крайне правые впервые победили на местных выборах

Из 20% сторонников АдГ, о которых говорит опрос Insa, только примерно 30% – ядерный электорат, считает руководитель Центра страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов. Остальные 70% – это протестные голоса, которые АдГ получила на фоне сильного недовольства правительством. В ряды проголосовавших за АдГ немцев привели проблемы с инфляцией, особенно ростом цен на отопление. По словам Белова, именно в АдГ недовольные увидели реальную возможность высказать свою позицию, в то время как парламентская оппозиция в лице ХДС не была сочтена достойной альтернативой правительству. Поэтому, добавляет эксперт, говорить о беспрецедентном росте популярности АдГ можно лишь с оговорками. Войти в правительство АдГ мешают ее же члены, а именно правое крыло партии, которое придерживается неонацистских идей. При этом только это крыло способно порождать харизматичных политиков и, пока партия не приведет в порядок свои внутренние дела и не выдвинет более умеренных личностей на первый план, АдГ так и останется нерукопожатной, подытоживает эксперт.