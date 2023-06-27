Запад не смог склонить БРИКС к поддержке позиции Украины

По словам Ермака, украинцы еще раз рассказали о деталях «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского. Она была озвучена им в начале ноября 2022 г. на саммите G20, среди ее пунктов – восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 г., вывод российских войск с новых территорий и из Крыма, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности. Бразилия и развивающиеся страны не поддерживают «мирную формулу» Зеленского, пишет агентство ТАСС со ссылкой на источник в администрации бразильского президента. Кроме того, четыре страны БРИКС выступили за то, чтобы российскую сторону подключили к дальнейшим переговорам.