Запад не смог склонить БРИКС к поддержке позиции Украины

Запад не смог склонить БРИКС к поддержке позиции УкраиныНа секретной встрече в Дании большие страны померились мирными планами
В Копенгагене 24 июня прошла многосторонняя встреча по Украине с участием политических советников и советников по нацбезопасности как западных стран, так и представителей стран БРИКС за исключением России (Бразилия, ЮАР, Индия и КНР), сообщили немецкий телеканал ARD и радиостанция Deutschlandfunk. Отмечается, что переговоры проходили «в условиях строжайшей секретности». О том, что такая встреча готовится, причем по инициативе Киева, ранее писали со ссылкой на свои источники Bloomberg и Reuters.
Пост по итогам встречи в своем Telegram-канале написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что украинская делегация состояла из команды офиса президента и МИДа, а на собрании были представители Бразилии, Великобритании, Дании, Евросоюза, Италии, Индии, Канады, Германии, ЮАР, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Франции и Японии. Агентство Reuters писало, что в переговорах ожидалось участие помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, но он отсутствует на фотографии украинского представителя.
При этом администрация президента ЮАР 26 июня не подтвердила ТАСС участие страны в переговорах в Копенгагене, заявив, что ей «ничего не известно» о таком мероприятии. Об участии представителей Китая Ермак и Deutschlandfunk не упоминали, но иные данные у ARD.
По словам Ермака, украинцы еще раз рассказали о деталях «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского. Она была озвучена им в начале ноября 2022 г. на саммите G20, среди ее пунктов – восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 г., вывод российских войск с новых территорий и из Крыма, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности. Бразилия и развивающиеся страны не поддерживают «мирную формулу» Зеленского, пишет агентство ТАСС со ссылкой на источник в администрации бразильского президента. Кроме того, четыре страны БРИКС выступили за то, чтобы российскую сторону подключили к дальнейшим переговорам.
Участники переговоров сошлись лишь на том, что подобный формат общения – хорошая площадка для дальнейшей работы и проработки вопроса о проведении глобального «саммита мира», который Украина предлагает провести на ее территории. Газета The Wall Street Journal писала 31 мая, что он может состояться после саммита лидеров стран – членов НАТО в Литве, стартующего 11 июля. Участие России в нем не предусмотрено, но в Европе рассчитывают привлечь к участию КНР, Индию и Бразилию.
ARD пишет, что целью Запада в Копенгагене было заручиться поддержкой стран клуба БРИКС (куда входит и Россия), которые по-прежнему сохраняют нейтралитет в отношении украинского конфликта. «Это мероприятие рассматривается как важный шаг на пути к мирным переговорам. По информации студии ARD в Брюсселе, официальные переговоры могут состояться уже в июле», – говорится в сообщении.
Дата встречи в Копенгагене совпала с активной частью вооруженного мятежа в России частной военной компании «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным. Уже 25 июня глава Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов на своей странице в Facebook (владелец соцсети – компания Meta признана в России экстремистской) заявил, что группа будущих переговорщиков с Киевом от Москвы якобы уже существует и в этом диалоге может принять участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.
При этом ранее в июне и российская, и украинская стороны отмечали, что условий для начала переговоров между ними нет. Песков напоминал, что саму возможность переговоров блокируют страны Запада, которые открыто хотят обеспечить решение конфликта на поле боя.
В переговорах западных дипломатов с представителями Индии, Бразилии и, возможно, ЮАР и Китая стороны в первую очередь сверяли проекты мирного договора между Россией и Украиной, полагает программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов. «За исключением Индии все участники БРИКС выступили со своими инициативами мирного урегулирования украинского кризиса, их проекты становятся дипломатической реальностью. Все эти государства заинтересованы в скорейшем прекращении боевых действий, которые несут угрозу экономической стабильности преимущественно странам глобального Юга, о чем неоднократно говорил президент ЮАР», – отметил эксперт.
По словам Барабанова, логика этой встречи продиктована необходимостью найти компромисс и сблизить подходы западных и не западных государств относительно урегулирования кризиса. «Не случайно эта встреча прошла по инициативе украинцев. Полагаю, они при поддержке западных дипломатов еще пытались склонить участников БРИКС принять «мирный план» Зеленского. Тем не менее эти переговоры в какой-то степени умерят пыл украинских властей относительно будущего мирного договора», – считает эксперт.
Продолжение российско-украинских переговоров, продолжает Барабанов, отвечает интересам западных государств, особенно на фоне недавнего мятежа ЧВК «Вагнер» в России: «На Западе неожиданно осознали, что Путин еще не самый худший вариант для страны и мира. Они опасаются, что в России может произойти новый кризис, а ядерное оружие может оказаться не в тех руках. В этом смысле эти события могли повлиять на настроения иностранных государств».
Представители западных государств могли попытаться убедить африканские элиты не принимать президента Путина в предстоящем саммите БРИКС 22–24 августа в ЮАР, полагает руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов. «Угрозами и посулами они пытаются убедить власти ЮАР присоединиться к антироссийским санкциям и дистанцироваться от Москвы», – заключает эксперт.