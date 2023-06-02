Сергей Лавров в ЮАР обсудил подготовку саммита лидеров БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 1 июня продолжил свое третье за год африканское турне в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Вечером он принял участие во встрече министров иностранных дел группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в Кейптауне. Двухдневная встреча проходит за три месяца до начала саммита организации в южноафриканском Йоханнесбурге (22–24 августа), где, как сообщали власти ЮАР, может быть принято решение по созданию единой валюты группы. По итогам встречи в Кейптауне также будет обнародован «очень внушительный и важный итоговый документ», пообещал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Ранее Лавров посетил в ходе турне Кению, Бурунди и Мозамбик.