Сергей Лавров в ЮАР обсудил подготовку саммита лидеров БРИКС

Сергей Лавров в ЮАР обсудил подготовку саммита лидеров БРИКСИ провел встречу с министром иностранных дел Саудовской Аравии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 1 июня продолжил свое третье за год африканское турне в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Вечером он принял участие во встрече министров иностранных дел группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в Кейптауне. Двухдневная встреча проходит за три месяца до начала саммита организации в южноафриканском Йоханнесбурге (22–24 августа), где, как сообщали власти ЮАР, может быть принято решение по созданию единой валюты группы. По итогам встречи в Кейптауне также будет обнародован «очень внушительный и важный итоговый документ», пообещал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Ранее Лавров посетил в ходе турне Кению, Бурунди и Мозамбик.
До общей встречи российский министр провел переговоры с министром иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. Кроме двусторонних отношений они обсудили заявленную президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в мае идею посреднической миссии шести африканских стран в российско-украинском конфликте. «С российской стороны дана высокая оценка ходу подготовки южноафриканским председательством саммита БРИКС и подтверждена готовность оказывать Претории всестороннюю поддержку», – говорится в сообщении российского МИДа. Кроме того, Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, с которым обсудил взаимодействие в форматах ШОС, БРИКС и G20.
Встреча Лаврова с Пандор и совещание министров БРИКС происходит на фоне спорных организационных моментов августовского саммита из-за выданного в марте Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента России Владимира Путина. Претория подписывала Римский статут, регулирующий деятельность МУС. Пандор 1 июня заявила журналистам, что в ЮАР найдут «законные варианты решения», но последнее слово будет за президентом Рамафосой. Путин был приглашен на саммит южноафриканской стороной в апреле. Reuters сообщило, что из-за проблемы с МУС ЮАР может попросить Китай принять у себя саммит БРИКС, но Рябков опроверг эту информацию, заявив, что вариант переноса не обсуждается.
В Кейптауне состоялась и встреча Лаврова с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом. Она прошла «с акцентом на задачи урегулирования военно-политических конфликтов в Судане и Йемене», а также «нормализации ситуации в Сирии и вокруг нее» с учетом «возобновления участия [Сирии] в деятельности Лиги арабских государств» (ЛАГ), сообщил МИД России. Членство союзного Москве Дамаска в ЛАГ восстановлено на саммите организации в саудовской Джидде 19 мая – спустя 12 лет после приостановки на фоне начала гражданской войны в стране.
28 мая Financial Times сообщила со ссылкой на Новый банк развития БРИКС, что с Саудовской Аравией у организации ведется «квалифицированный диалог». Присоединение саудитов к этому банку развития могло быть главной, хотя и незаявленной темой переговоров в Кейптауне Лаврова с Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом, считает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. «Однозначно можно утверждать, что Эр-Рияд хочет подключиться к банку БРИКС и укреплять отношения с этой группой стран», – заключил Семенов.