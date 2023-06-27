Госдума изменит график отпусков в 2023 году

Госдума изменит график отпусков в 2023 годуКаникулы у депутатов начнутся 7 августа, а первое пленарное заседание планируется провести 19 сентября
Госдума скорректирует график работы и отпусков в 2023 г. Соответствующий проект постановления внесен на рассмотрение нижней палаты.
Депутатам предлагается поработать не до 30 июля, а до 6 августа. Причем неделя с 31 июля по 6 августа будет региональной – то есть депутаты разъедутся из Москвы для работы с избирателями на местах.
Изначально планировалось, что последнее пленарное заседание весеннего созыва пройдет 27 июля.
Выйти из отпуска депутаты планировали 29 августа – сначала на две региональные недели, а первое заседание должно было пройти 12 сентября (вскоре после региональных выборов).
Теперь, согласно проекту постановления, из летнего отпуска депутаты запланировали выйти во вторник 5 сентября. Правда, две недели с 5 по 17 сентября планируется сделать также региональными.
То есть в Госдуме на осеннюю сессию депутаты соберутся на пленарное заседание лишь 19 сентября. Таким образом депутаты Госдумы могут не появляться на рабочих местах в нижней палате на протяжении семи недель: с 31 июля по 6 августа – региональная неделя, с 7 августа по 4 сентября – отпуск, а с 5 по 17 сентября – вновь две региональные недели.
Правда, в 2022 г. депутаты летом могли не появляться на Охотном ряду еще дольше – на протяжении девяти недель. В прошлом году последнее пленарное заседание прошло 6 июля, но было внеочередное заседание 15 июля – тогда депутаты поддержали назначение министра промышленности Дениса Мантурова на пост вице-премьера. Первое пленарное заседание прошло 13 сентября.
До летнего отпуска депутаты в 2023 г. уходили на каникулы весной. Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин подписал распоряжение о том, что отпуска депутатов будут длиться с 24 апреля по 7 мая.
Володин предоставил всем депутатам оплачиваемый отпуск продолжительностью в 13 календарных дней, за исключением депутата Ольги Алимовой (КПРФ), которая на тот момент часть отпуска уже использовала.
Согласно ст. 28 закона о статусе сенатора и депутата Госдумы, депутатам предоставляется отпуск продолжительностью 42 календарных дня, при этом в случаях, предусмотренных законодательством, отпуск может быть и больше.