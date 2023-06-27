Госдума изменит график отпусков в 2023 году

То есть в Госдуме на осеннюю сессию депутаты соберутся на пленарное заседание лишь 19 сентября. Таким образом депутаты Госдумы могут не появляться на рабочих местах в нижней палате на протяжении семи недель: с 31 июля по 6 августа – региональная неделя, с 7 августа по 4 сентября – отпуск, а с 5 по 17 сентября – вновь две региональные недели.