Газета
Политика

Госдума изменит график отпусков в 2023 году

Каникулы у депутатов начнутся 7 августа, а первое пленарное заседание планируется провести 19 сентября
Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости

Госдума скорректирует график работы и отпусков в 2023 г. Соответствующий проект постановления внесен на рассмотрение нижней палаты.

Депутатам предлагается поработать не до 30 июля, а до 6 августа. Причем неделя с 31 июля по 6 августа будет региональной – то есть депутаты разъедутся из Москвы для работы с избирателями на местах.

Изначально планировалось, что последнее пленарное заседание весеннего созыва пройдет 27 июля.

Выйти из отпуска депутаты планировали 29 августа – сначала на две региональные недели, а первое заседание должно было пройти 12 сентября (вскоре после региональных выборов).

Теперь, согласно проекту постановления, из летнего отпуска депутаты запланировали выйти во вторник 5 сентября. Правда, две недели с 5 по 17 сентября планируется сделать также региональными.

То есть в Госдуме на осеннюю сессию депутаты соберутся на пленарное заседание лишь 19 сентября. Таким образом депутаты Госдумы могут не появляться на рабочих местах в нижней палате на протяжении семи недель: с 31 июля по 6 августа – региональная неделя, с 7 августа по 4 сентября – отпуск, а с 5 по 17 сентября – вновь две региональные недели.

Володин попросил проверить данные о пытавшихся уехать во время мятежа госслужащих

Правда, в 2022 г. депутаты летом могли не появляться на Охотном ряду еще дольше – на протяжении девяти недель. В прошлом году последнее пленарное заседание прошло 6 июля, но было внеочередное заседание 15 июля – тогда депутаты поддержали назначение министра промышленности Дениса Мантурова на пост вице-премьера. Первое пленарное заседание прошло 13 сентября.

До летнего отпуска депутаты в 2023 г. уходили на каникулы весной. Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин подписал распоряжение о том, что отпуска депутатов будут длиться с 24 апреля по 7 мая.

Володин предоставил всем депутатам оплачиваемый отпуск продолжительностью в 13 календарных дней, за исключением депутата Ольги Алимовой (КПРФ), которая на тот момент часть отпуска уже использовала.

Ранее по теме: На закрытой части заседания Госдумы обсудили ситуацию 23-24 июня

Согласно ст. 28 закона о статусе сенатора и депутата Госдумы, депутатам предоставляется отпуск продолжительностью 42 календарных дня, при этом в случаях, предусмотренных законодательством, отпуск может быть и больше.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных