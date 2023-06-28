Посланник папы римского встретится с помощником президента Ушаковым

Кардинал Дзуппи уже имеет опыт посредничества в вооруженных конфликтах. В 1990 г. он выполнял функции посредника в переговорах между правительством Мозамбика и повстанцами. В 1992 г. боевые действия в Мозамбике были прекращены. Дзуппи продолжал работать в зонах конфликтов совместно с католической НКО «Община Сант-Эгидио». Организация оказывала гуманитарную помощь и посреднические услуги в нескольких вооруженных конфликтах – в Алжире в 1995 г., в Гватемале в 1996 г., в Косово в 1996-1998 гг., в Конго в 1999 г. и в Бурунди в 1997-2000 гг.