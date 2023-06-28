Посланник папы римского встретится с помощником президента Ушаковым

Посланник папы римского встретится с помощником президента УшаковымКардинал Дзуппи прибыл в Москву после поездки в Киев для поиска путей урегулирования конфликта
Посланник папы римского кардинал Маттео Дзуппи встретится с помощником президента России Юрием Ушаковым. Об этом 28 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Визит Дзуппи продлится два дня. Ранее ни в РПЦ, ни в МИД России «Ведомостям» не комментировали приезд кардинала. 5 июня Дзуппи посетил Киев. До этого он занимался посредническими и гуманитарными миссиями в Африке и на Балканах.
«По поручению Владимира Путина помощник президента [Юрий] Ушаков с ним (Дзуппи. – "Ведомости") сегодня проведет переговоры и обсудит ситуацию вокруг конфликта на Украине и, конечно же, возможные пути политико-дипломатического урегулирования», – подтвердил Песков. По его словам, Кремль заявлял «неоднократно, что мы высоко ценим усилия, инициативы Ватикана» по поиску мирного разрешения украинского кризиса.
«Приветствуем это стремление папы внести свой вклад в прекращение вооруженного конфликта на Украине», – подчеркнул Песков.
Накануне, 27 июня, источник «Ведомостей» в РПЦ сообщил, что она не имеет отношения к подготовке визита Дзуппи. По словам собеседника «Ведомостей», сам визит является инициативой Ватикана. Как сообщил «Ведомостям» информированный дипломатический источник, в МИДе встреч с архиепископом Дзуппи во время его визита в Москву не планируется.
Источник «Ведомостей» в РПЦ также сообщил, что визит архиепископа Дзуппи в Москву – инициатива председателя Международного союза староверов Леонида Севастьянова, контактирующего с католической церковью. Сам Севастьянов заявил «Ведомостям», что он не представляет Ватикан, но является личным доверенным лицом папы римского и с мая 2022 г. – его «послом мира» в украинском конфликте. Севастьянов подтвердил, что оказывает помощь в организации встречи Дзуппи как минимум с патриархом Кириллом, которая может произойти в рамках визита в Москву. Севастьянов добавил, что позиция папы римского – прекращение огня.
Кардинал Дзуппи уже имеет опыт посредничества в вооруженных конфликтах. В 1990 г. он выполнял функции посредника в переговорах между правительством Мозамбика и повстанцами. В 1992 г. боевые действия в Мозамбике были прекращены. Дзуппи продолжал работать в зонах конфликтов совместно с католической НКО «Община Сант-Эгидио». Организация оказывала гуманитарную помощь и посреднические услуги в нескольких вооруженных конфликтах – в Алжире в 1995 г., в Гватемале в 1996 г., в Косово в 1996-1998 гг., в Конго в 1999 г. и в Бурунди в 1997-2000 гг.
Прием на уровне администрации президента папского посланника означает, что Россия открыта к инициативе Ватикана, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Екатерина Шебалина. Сам визит в Москву означает желание Ватикана подчеркнуть свой нейтралитет, продолжает эксперт. Очевидно, после поездки Дзуппи в Киев папа Франциск понял, что Москва более договороспособна и договориться хотя бы по гуманитарным вопросам можно скорее с российской стороной, продолжает Шебалина. «Это не значит, что Москва примет все предложения Ватикана, тем не менее она открыто проявляет волю к диалогу», – заключила эксперт.