США готовятся ужесточить запрет на экспорт чипов для систем ИИ в Китай

Сейчас КНР пытается обходить существующие запреты в сфере полупроводников сразу несколькими способами, о чем, например, говорит майский визит в Нидерланды зампредседателя КНР Хань Чжэна, добавляет эксперт, страну, где производят оборудование по выпуску чипов. Кроме того, Пекин стимулирует привлечение иностранных инвестиций в производства, надеясь на то, что вместе с ними будут приходить в страну и технологии, считает Луконин. США же бьют сразу по нескольким фронтам, запрещая как сами чипы, так и оборудование для их производства, напоминает эксперт. Китай может при описанном в СМИ сценарии прибегнуть к новым ответным мерам, как было в мае с ограничением закупок у американского производителя чипов Micron, заключает Луконин.