США готовятся ужесточить запрет на экспорт чипов для систем ИИ в Китай

США готовятся ужесточить запрет на экспорт чипов для систем ИИ в КитайЭто может снизить возможности Поднебесной и стимулировать скорое появление схожих по функционалу аналогов
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения в ближайшем будущем новых ограничений на экспорт в Китай чипов для сферы искусственного интеллекта (ИИ), которые могут использоваться в военных технологиях. Об этом сообщили The Wall Street Journal и Financial Times со ссылкой на источники.
Минторг США уже в июле может запретить поставки клиентам в Китае и «других странах, которые вызывают у Вашингтона озабоченность», чипов, в частности от компаний Nvidia и AMD, без оформления специальных лицензий.
Под новые ограничения могут попасть ускорители вычислений, созданные с использованием технологий американского происхождения. Эта мера станет еще одной частью правил, расширяющих меры экспортного контроля, которые были анонсированы США еще осенью 2022 г. Среди названых источниками формальных поводов для новых ограничений – опасения американцев, что КНР может использовать такие чипы для разработки оружия и хакерских атак. «Оружие, оснащенное ИИ, может дать соперникам США преимущество на поле боя, также инструменты ИИ могут быть использованы для создания химического оружия или вредоносного компьютерного кода», – сообщили источники изданий.
Акции Nvidia после публикации данной новости упали на 3%, а AMD – на 2,4%. При этом все заинтересованные стороны в США отказались от комментариев.
Сейчас в Вашингтоне также обсуждают запрет на аренду китайскими компаниями в сфере ИИ облачных ресурсов, что помогало им обходить санкции. При этом сроки введения запрета будут зависеть от развития политической ситуации, утверждают представители администрации США. Вероятнее всего, это не произойдет как минимум до визита в Пекин министра финансов США Джанет Йеллен, который запланирован на начало июля.
В сентябре 2022 г. стало известно, что администрация Байдена вводит ограничения на экспорт в Россию и Китай ряда графических процессоров (GPU) производства Nvidia и AMD, которые используются в суперкомпьютерах и технологиях ИИ. В частности, речь шла о чипах A100 и H100 Nvidia и MI250 AMD. В ноябре агентство Reuters писало, что Nvidia после этого пришлось разрабатывать специально для Китая новые процессоры GPU A800 и H800, чтобы они полностью соответствовали правилам экспортного контроля США. Теперь же под угрозу запрета экспорта могут попасть и они.
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг ранее говорил Financial Times, что существующий экспортный контроль может нанести «огромный ущерб» технологической отрасли США. Более того, он сказал, что в результате введенных экспортных запретов Nvidia оказалась со «связанными за спиной руками».
В 2023 г. Tencent, Alibaba, Baidu, ByteDance и другие китайские техногиганты размещали дополнительные заказы на чипы Nvidia из-за бурного развития в Китае технологий генеративного ИИ. И в этой гонке у страны есть существенные успехи – China Science Daily считает, что умный чат-бот от Baidu Ernie Bot 3.5 комплексно превосходит ChatGPT 3.5 и даже ChatGPT 4.0 в части работы с китайским языком.
Новые санкции США не смогут подорвать амбиции Китая в области ИИ, но скажутся негативно на его возможностях, говорит заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин. Как минимум запрет на экспорт затормозит новые достижения КНР в сфере ИИ, так как Nvidia – ведущий производитель подобных чипов. Вероятнее всего, Китай уже занимается разработкой собственных аналогов, но открытым остается вопрос, сколько времени займет выход на полноценное масштабированное производство.
Сейчас КНР пытается обходить существующие запреты в сфере полупроводников сразу несколькими способами, о чем, например, говорит майский визит в Нидерланды зампредседателя КНР Хань Чжэна, добавляет эксперт, страну, где производят оборудование по выпуску чипов. Кроме того, Пекин стимулирует привлечение иностранных инвестиций в производства, надеясь на то, что вместе с ними будут приходить в страну и технологии, считает Луконин. США же бьют сразу по нескольким фронтам, запрещая как сами чипы, так и оборудование для их производства, напоминает эксперт. Китай может при описанном в СМИ сценарии прибегнуть к новым ответным мерам, как было в мае с ограничением закупок у американского производителя чипов Micron, заключает Луконин.
Инженеры Nvidia высказывают большие сомнения в правильности действий администрации Байдена, учитывая то, что сама компания зависит от китайских редкоземельных металлов, говорит директор ИСАА МГУ Алексей Маслов. Компания боится ответных мер, которых вполне можно ожидать, добавляет он. КНР уже сейчас может заменить часть американской продукции в этой отрасли на свою, добавляет Маслов, никуда не исчезает и серый рынок. Цель Вашингтона, которую он сейчас ставит перед собой, – хотя бы немножко затормозить рост китайских технологий, считает Маслов, так как в ином случае он достигнет американского уровня уже через несколько лет.