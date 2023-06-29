В Приморском крае мобилизованного приговорили к девяти годам лишения свободы за самовольное оставление части

Как уточнили в ведомстве, согласно материалам уголовного дела, Дивисенко мобилизовали в сентябре 2022 г., а 19 ноября того же года он самовольно покинул расположение части и отправился к месту жительства, где находился до 10 января 2023 г., когда добровольно явился в правоохранительные органы.