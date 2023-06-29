В Приморском крае мобилизованного приговорили к девяти годам лишения свободы за самовольное оставление части

В Приморском крае мобилизованного приговорили к девяти годам лишения свободы за самовольное оставление частиПриговор стал самым суровым из всех известных по ст. 337 УК
Тихоокеанский флотский военный суд 26 июня приступил к рассмотрению дела рядового Андрея Дивисенко, ранее осужденного Фокинским гарнизонным военным судом. На сайте суда текст приговора не опубликован, но в Следственном комитете (СК) «Ведомостям» сообщили, что в мае рядовой Дивисенко осужден к наказанию в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Как уточнили в ведомстве, согласно материалам уголовного дела, Дивисенко мобилизовали в сентябре 2022 г., а 19 ноября того же года он самовольно покинул расположение части и отправился к месту жительства, где находился до 10 января 2023 г., когда добровольно явился в правоохранительные органы.
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