В парламенте начали изучать преступления против детей на Украине

В парламенте начали изучать преступления против детей на УкраинеРоссия таким образом отвечает на схожие обвинения, считают эксперты
Госдума и Совет Федерации создали парламентскую комиссию «по расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей». В состав комиссии вошло 13 депутатов и 13 сенаторов.
Сопредседатель комиссии – вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что от действий украинской армии пострадало более 24 000 детей. Из ее слов следует, что речь идет не только о последних полутора годах, пока идет российская специальная военная операция, но и о действиях Украины в Донбассе после 2014 г. С тех пор в Европейский суд по правам человека (Россия вышла из юрисдикции ЕСПЧ в 2022 г. – «Ведомости») было направлено более 2000 исков, в Международный уголовный суд (МУС) – более 1500. Кто конкретно отправлял иски и по какому поводу – она не уточнила. «Ответов не последовало. Косвенно мы понимаем: они все знают. Но отсутствие ответов с их стороны говорит о тенденциозности позиций международных институтов», – считает вице-спикер. Кузнецова утверждает, что «уже зафиксированы случаи сексуальной эксплуатации и изнасилования несовершеннолетних», их продажи на органы: десятки воспитанников детских домов исчезли в «неизвестном направлении», что якобы подтверждали сами руководители этих учреждений.
«Ведомости» направили запросы представителю Кузнецовой и в ЕСПЧ.
Комиссия будет включать в себя четыре рабочие группы. Первая займется сбором материалов и фактов о преступных действиях в отношении несовершеннолетних, их анализом и оценкой. По ее словам, эта группа может воспользоваться классификацией преступлений против детей во время вооруженных конфликтов Совета Безопасности ООН. «Это вербовка детей, использование детей-солдат, убийство, нанесение увечий, изнасилование, нападение на школы и больницы, продажа детей на органы», – перечислила она.
Вторая рабочая группа займется вопросами международно-правовой оценки фактов нарушения прав и свобод несовершеннолетних. Ей предстоит рассмотреть нормы международного права, регулирующие защиту несовершеннолетних, и оценить, как всемирные организации и институты реагируют на «преступные действия киевского режима», подчеркнула она. Основными задачами третьей и четвертой групп станут вопросы совершенствования механизмов, защищающих несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств, и мер социальной поддержки и реабилитации несовершеннолетних.
До этого, напомним, в российском парламенте работала комиссия, которая изучала работу американских биолабораторий. Она начала действовать после начала военной операции.
На основании документа, который подготовит комиссия, Россия может инициировать заседание СБ ООН и представить туда проект резолюции, пояснил «Ведомостям» эксперт в области международного права, партнер BGP Litigation Сергей Гландин. Другие страны могут наложить на нее вето, считает он. Помимо этого документ можно поставить на повестку дня в Генассамблею ООН и провести соответствующую резолюцию об осуждении Украины.
«Можно обратиться в управление верховного комиссара ООН по правам человека, тот может возбудить проверку по факту расследования», – указывает Гландин. Эксперт напомнил, что Россия не может обратиться в МУС, потому что не признает его юрисдикцию с 2016 г., но может в Международный суд ООН. Он может возбудить расследование по конвенции о геноциде или ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Обращение в первую очередь направлено на парламенты незападных стран – Азии, Африки, Латинской Америки, сказал «Ведомостям» первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Главное – в рамках санкционной деятельности и межпарламентских связей может продвигаться идея об ответственности Украины в вопросе о детях», – отметил он.
Политолог Александр Немцев считает, что создание комиссии – это политический ответ российской стороны в том числе на ордер в отношении уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По его словам, это лишь первый шаг парламента. Он сработает, если парламентариям удастся доказать нарушения, а доклад вызовет «серьезный резонанс», заключил эксперт.
17 марта МУС выдал ордер на арест детского омбудсмена. В документе говорилось, что она якобы причастна к депортации детей с территории Украины. По словам Львовой-Беловой, она не знает, о каких случаях идет речь. «Нам в настоящее время не известно, о каких случаях идет речь. Аргументация, использующаяся в публичном поле, абстрактна: она не содержит имен, фамилий, адресов, соответственно, мы не можем каким-либо образом ее проверить», – говорила уполномоченная по правам ребенка.