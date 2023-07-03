В парламенте начали изучать преступления против детей на Украине

Сопредседатель комиссии – вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что от действий украинской армии пострадало более 24 000 детей. Из ее слов следует, что речь идет не только о последних полутора годах, пока идет российская специальная военная операция, но и о действиях Украины в Донбассе после 2014 г. С тех пор в Европейский суд по правам человека (Россия вышла из юрисдикции ЕСПЧ в 2022 г. – «Ведомости») было направлено более 2000 исков, в Международный уголовный суд (МУС) – более 1500. Кто конкретно отправлял иски и по какому поводу – она не уточнила. «Ответов не последовало. Косвенно мы понимаем: они все знают. Но отсутствие ответов с их стороны говорит о тенденциозности позиций международных институтов», – считает вице-спикер. Кузнецова утверждает, что «уже зафиксированы случаи сексуальной эксплуатации и изнасилования несовершеннолетних», их продажи на органы: десятки воспитанников детских домов исчезли в «неизвестном направлении», что якобы подтверждали сами руководители этих учреждений.