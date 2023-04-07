Парламент предложит меры по борьбе с биоугрозами

Парламент предложит меры по борьбе с биоугрозамиГосдума 11 апреля обсудит итоги годового расследования работы лабораторий США на Украине
Как стало известно «Ведомостям», созданная в марте 2022 г. совместная комиссия по парламентскому расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине завершила вскоре представит итоги своего труда. Итоги уже 7 апреля обсудит комитет Госдумы по контролю, рассказал «Ведомостям» источник на Охотном Ряду и подтвердил первый зампред этого комитета Дмитрий Гусев. Это будет лишь первое обсуждение документа, говорит источник «Ведомостей», он будет представлен на пленарном заседании нижней палаты парламента 11 апреля, в Совете Федерации его заслушают 12 апреля.
Еще один собеседник «Ведомостей» в Госдуме говорит, что доклад, вероятно, опубликуют после того, как он будет представлен на пленарном заседании. На основе доклада Госдума может принять обращение к парламентам других стран, добавляет он. Кроме того, как писали ранее «Ведомости», сейчас вопрос о биологической безопасности стоит в повестке работы Совета законодателей, который пройдет 26–27 апреля в Санкт-Петербурге с участием президента Владимира Путина. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу нижней палаты.
Выдержки из доклада делятся на шесть основных частей, рассказали «Ведомостям» три депутата, которые ознакомились с документом. Это «Характер современных биоугроз», «Наступательная военно-биологическая программа США», «Военно-биологическая деятельность США на постсоветском пространстве», «Военно-биологическая деятельность США на Украине», «Меры на национальном уровне», «Меры на международном уровне». Обоснованием для подготовки доклада стала информация, полученная в ходе выступлений руководителей федеральных ведомств и научных организаций, оценки документов, добытых в ходе военной операции, опросов экспертов, в том числе работавших на Украине, и т. д., говорят собеседники «Ведомостей».
Главная угроза
Основной акцент в докладе сделан на активизации медико-биологической деятельности США на постсоветском пространстве, говорят собеседники «Ведомостей». К примеру, указывают они, по американским стандартам модернизируются биолаборатории, предпринимаются попытки взять под тотальный контроль национальные санитарно-эпидемиологические службы. Во всех созданных США лабораториях присутствуют специалисты, обладающие дипиммунитетом, работа которых носит «закрытый характер».
Централизация национальных коллекций штаммов патогенов позволяет США получить к ним доступ, говорит собеседник «Ведомостей». Это, в свою очередь, упрощает их вывоз в США. Забор биоматериалов местных граждан, «как здоровых, так и инфицированных», отправка их в научные центры США «для углубленного изучения» позволяет отбирать наиболее опасные для местного населения патогены и усиливать их свойства.
«Иными словами, американцы готовятся к «биологической войне» у российских границ», – поясняет один из депутатов. Ими ведется «прицельный сбор» возбудителей особо опасных инфекционных заболеваний. Это позволяет изучать реакции на них иммунной системы местного населения и приспособиться к ним, говорит он.
Судя по всему, парламентская комиссия пришла к выводу, что бывшие республики СССР готовятся для развертывания крупных войсковых группировок США. А в отдельных постсоветских странах США сфокусированы на изучении возможностей распространения возбудителей опасных инфекций мигрирующими птицами, летучими мышами и членистоногими.
Один из собеседников «Ведомостей» говорит, что, судя по выдержкам из доклада, это стандартная практика американцев. Они, как отмечается в этом документе, отводят «новым видам биооружия» особую роль, что объяснимо вероятностью его «скрытного применения» перед военным столкновением. Генно-инженерное биооружие, например, может создать преимущество для войск США, поясняет собеседник «Ведомостей».
Угроза для России
Эта деятельность США создает угрозу из-за свободных транспортных потоков в рамках межгосударственных объединений, созданных на постсоветском пространстве, таких как СНГ, ЕАЭС и др., сказал депутат. К примеру, именно из соседних стран идет миграция, не говоря уже о свободном перемещении животных, птиц, существовании трансграничных рек и проч., указывает он.
Для обеспечения биобезопасности в России, как отмечают собеседники «Ведомостей», предлагается:
– проводить постоянный мониторинг ведомственной нормативно-правовой базы в области обеспечения биобезопасности;
– предусмотреть подготовку ежегодного государственного доклада о состоянии биобезопасности для представления президенту и палатам Федерального собрания;
– установить и конкретизировать меры ответственности за несоблюдение требований в сфере биобезопасности;
– предусмотреть оценку отдаленных последствий инфекционных заболеваний и вакцин;
– наделить правительство полномочиями по установлению порядка формирования и ведения реестра продукции, необходимой для обеспечения биобезопасности и оказания медпомощи населению;
– актуализировать перечень потенциально опасных биообъектов и совершенствовать правила осуществления мер локализации и ликвидации зон биологического заражения;
– локализовать эпидемиологические риски до возникновения эпидемий;
– ускорить снижение технологической зависимости России от иностранных производителей фармакологической продукции;
– установить уголовную ответственность за повторное нарушение законодательства об экспортном контроле;
– установить административную ответственность за непредоставление информации о реализуемых научных исследованиях в области биобезопасности;
– обеспечить интеграцию новых субъектов РФ в национальную систему биобезопасности.
Что говорят эксперты
Свободные транспортные и товарные потоки в рамках ЕАЭС, СНГ и ОДКБ не означают отсутствия контроля, полагает старший научный сотрудник РАНХиГС Андрей Точин. «Контроль осуществляют не таможенные службы. Если говорить о вирусах человека – Роспотребнадзор, о вирусах животных и растений – Россельхознадзор», – напомнил он. При этом единственная страна, с которой нет такого контроля, – это Белоруссия.
В условиях пандемии коронавируса в России был утвержден разработанный Роспотребнадзором государственный проект «Санитарный щит», направленный на подготовку к любым эпидемиям. Одной из главных задач разработчики проекта считают недопущение попадания новых инфекций в страну, в том числе через государственные границы. Предполагается, что в пунктах пропуска можно будет протестировать экспресс-методами всех въезжающих на территорию страны, а пункты санитарно-карантинного контроля станут современными лабораторными комплексами.
В России и США собраны самые большие коллекции штаммов вирусов и они постоянно пополняются, говорит директор по развитию аналитической компании RNC Pharma (специализируется на фармацевтике) Николай Беспалов. Имея набор технологий и платформ для создания вакцин, произвести новый препарат вполне реалистично даже для неэндемичных вирусов (эндемичный – свойственный распространению на определенной территории).
Пандемия коронавируса продемонстрировала, что можно разработать вакцину и развернуть масштабное производство на площадках российских фармацевтических компаний в достаточно небольшие сроки, продолжил Беспалов. В России с 2014 г. реализуется программа «Фарма 2020», направленная на обеспечение импортонезависимости страны в фармацевтической отрасли, в дальнейшем она была продлена. По словам Беспалова, сейчас страна на 40–50% зависима от импортных вакцин и проблема заключается не в отсутствии технологий, а в нехватке инвестиций в подобные проекты.
Биологическая безопасность, включая безопасность при выполнении научно-исследовательских работ, является чрезвычайно важной областью, считает эпидемиолог Василий Власов. Он указал на то, что уже существуют и действуют международные конвенции (например, о химическом и биологическом оружии от 1993 и 1972 гг. соответственно), а также отдельные организации в этой сфере. «Россия является участником конвенции, там существуют достаточно хорошие процедуры, остается только их выполнять», – заключил он.
«Ведомости» направили запрос в Роспотребнадзор.