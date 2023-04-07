Парламент предложит меры по борьбе с биоугрозами

Еще один собеседник «Ведомостей» в Госдуме говорит, что доклад, вероятно, опубликуют после того, как он будет представлен на пленарном заседании. На основе доклада Госдума может принять обращение к парламентам других стран, добавляет он. Кроме того, как писали ранее «Ведомости», сейчас вопрос о биологической безопасности стоит в повестке работы Совета законодателей, который пройдет 26–27 апреля в Санкт-Петербурге с участием президента Владимира Путина. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу нижней палаты.