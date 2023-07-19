В Госдуму внесли законопроект поправок о наказании за пропаганду экстремизма

Руководитель уголовной практики Key Consulting Group Владислав Радов считает, что данный законопроект создан по одной юридической конструкции со статьей 205.2 УК об оправдании и пропаганде терроризма. По его словам, в случае принятия документа будет криминализировано довольно широкое разнообразие действий. На данный момент уголовное наказание предусмотрено только за призывы, т. е. за некоторые активные действия, возбуждающие у людей желание заниматься экстремистской деятельностью. Он указал на то, что понятия «идеология терроризма» в законе тоже нет, но судам это не мешает. Фактически под идеологией понимается сам терроризм или сам экстремизм, которые так или иначе определяются федеральным законодательством, заключил Радов.