В Госдуму внесли законопроект поправок о наказании за пропаганду экстремизма

В Госдуму внесли законопроект поправок о наказании за пропаганду экстремизмаВ ближайшее время парламентарии уточнят, что относится к экстремистской идеологии
Депутаты от фракции «Единая Россия» Василий Пискарев, Анна Кузнецова, Петр Толстой, Эрнест Валеев и Андрей Картаполов внесли в Госдуму проект поправок в статью 280 УК («публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). В пояснительной записке отмечается, что ответственность (до пяти лет лишения свободы) теперь будет грозить за публичное оправдание или пропаганду экстремизма наравне с ответственностью за призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Статью УК предлагается, в частности, дополнить двумя примечаниями о том, что понимается под публичным оправданием экстремизма. Это, по словам авторов, «публичное заявление о признании идеологии и практики экстремизма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании». Под пропагандой экстремизма будет пониматься «деятельность по распространению материалов или информации, направленных на формирование у лица идеологии экстремизма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления экстремистской деятельности».
В пояснительной записке авторы напомнили о случаях массовых убийств в школах и детских садах с использованием огнестрельного оружия (массшутинг) в Керчи, Казани, Ижевске. Массшутинг в России, по словам законодателей, «приобретает масштабы, сравнимые с экстремизмом». «Массшутинг приобретает статус модного движения наравне с криминальной субкультурой А.У.Е. (признано экстремистским). А это уже целенаправленная деятельность, в том числе с иностранным участием, направленная на разложение нашего общества», – указали они.
2 февраля 2022 г. Верховный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал движение «Колумбайн» террористическим и запрещенным на территории России в любом виде. Свое решение суд обосновал тем, что его деятельность «основана на идеологии насилия и преследует цели массовой гибели людей, устрашения населения и дестабилизации обстановки в стране путем реализации масштабных насильственных акций».
Соавтор инициативы Пискарев написал в своем Telegram-канале, что принятие поправок будет важной профилактической мерой, направленной на защиту детей и молодежи от «деструктивного влияния экстремистской идеологии и попыток вовлечь их в противоправную, опасную деятельность».
Актуальность поправок, по словам их соавтора Валеева, продиктована тем, что «западные спецслужбы значительно активизировали свою деятельность в молодежной среде по пропаганде оправдания экстремистской идеологии». При этом сейчас законы не содержат определения экстремистской идеологии. «Соответствующие изменения к закону «О противодействии экстремистской деятельности» сейчас готовятся», – сообщил Валеев «Ведомостям».
Руководитель уголовной практики Key Consulting Group Владислав Радов считает, что данный законопроект создан по одной юридической конструкции со статьей 205.2 УК об оправдании и пропаганде терроризма. По его словам, в случае принятия документа будет криминализировано довольно широкое разнообразие действий. На данный момент уголовное наказание предусмотрено только за призывы, т. е. за некоторые активные действия, возбуждающие у людей желание заниматься экстремистской деятельностью. Он указал на то, что понятия «идеология терроризма» в законе тоже нет, но судам это не мешает. Фактически под идеологией понимается сам терроризм или сам экстремизм, которые так или иначе определяются федеральным законодательством, заключил Радов.
Что такое «Колумбайн»
«Колумбайн» – название американской школы в штате Колорадо, в которую 20 апреля 1999 г. учащиеся старших классов Эрик Харрис и Дилан Клиболд ворвались и устроили стрельбу – погибли 13 человек, еще 37 пострадали. Оба преступника покончили с собой. После этого понятие «колумбайн» стало популяризироваться в массовой культуре.
Криминализация определенных действий не сопровождается полноценной криминологической экспертизой, анализом статистики, а пояснительная записка к законопроекту сопровождается лишь декларативными утверждениями общего характера, отмечает старший партнер адвокатского бюро ZKS Андрей Гривцов. Криминализация деяний, по его словам, лишь одна из мер, и далеко не самая эффективная. «Способ борьбы выбран традиционный для российского законодателя – введение уголовной ответственности. Не уверен, что это сильно поможет в решении проблемы: практика показывает, что гораздо лучше бы сработало общее улучшение социально-экономической ситуации», – добавил он.
Адвокат, партнер практики семейного права и наследственного планирования BGP Litigation Виктория Дергунова считает, что для начала необходимо разобраться в причинах скулшутинга: действительно ли это происходит из-за деструктивного влияния экстремистских организаций. «Проблема скорее лежит в отсутствии профилактики агрессии в подростковой среде – с ними никто не работает. Если посмотреть даже тональность шутеров, то можно увидеть насилие в их семьях или школе по отношению к ним», – указала эксперт. Пропагандировать такое поведение нельзя, но станет ли законопроект эффективным, покажет лишь время, заключила Дергунова.