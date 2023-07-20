Генри Киссинджер приехал в Китай для встреч с руководством страны

Генри Киссинджер, который в мае отпраздновал 100-летний юбилей, приехал в Китай и проводит серию встреч с руководством страны. Именно благодаря его усилиям в 1970-е гг. власти США смогли впервые установить связи с Пекином. Как итог – в 1979 г. США признали КНР в качестве единственного «легитимного Китая». Нормализация отношений двух государств, которые тогда враждовали с СССР, во многом повлияла на исход холодной войны. Теперь же в треугольнике США – Китай – Россия именно Вашингтон имеет худшие отношения с двумя другими странами, на что указывал Киссинджер еще во времена президентства Дональда Трампа, как на неблагоприятный фактор.