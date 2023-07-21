Киргизия начнет проверку экспорта в Россию из-за угрозы санкций

Киргизия начнет проверку экспорта в Россию из-за угрозы санкцийБишкек отвергает причастность государственных структур к каким-либо нарушениям
В ответ на угрозы Вашингтона применить санкции в отношении лиц и компаний в Киргизии с целью «прекращения поставок товаров двойного назначения в Россию» Госкомитет национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) пообещал провести расследования для поиска таких людей и структур. «Частные компании в рамках своего бизнеса и производственной деятельности могли быть причастны к нарушениям санкционных ограничений, возможно, и не зная о том, кто фактически может быть конечным потребителем и пользователем поставляемой ими продукции. Кыргызская Республика и ее государственные структуры строго придерживаются международных норм и правил», – говорится в сообщении госкомитета.
В тот же день в интервью «Интерфаксу» премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров заявил, что не видит предпосылок для введения экономических ограничений против республики из-за нарушения санкций США и их союзников в отношении России. «Приняты все превентивные меры, чтобы санкционные товары не пересекали нашу границу и не уходили туда, где есть санкции», – сказал киргизский премьер. Кроме того, по словам Жапарова, киргизские таможенники обладают реальными данными по экспорту за счет прозрачности прохождения товаров через границу: «Мы работаем в правильном направлении – отслеживание товаров стало прозрачным, поэтому я прошу бизнес брать электронные счет-фактуры, чтобы в случае чего выявить незадекларированный груз». Он добавил, что неоднократно обсуждал вопрос о возможном обходе Киргизией введенных против России санкций с представителями западных делегаций.
19 июля газета The Washington Post со ссылкой на двух американских чиновников сообщила, что Вашингтон готовит экономические меры в отношении Бишкека, чтобы заставить страну прекратить поставки товаров двойного назначения в Россию. По словам чиновников, решение о внесении киргизских компаний в «черный список» будет принято на этой неделе. Как пишет газета, ссылаясь на торговые документы, в феврале киргизские фирмы заказали у китайских и южнокорейских поставщиков крупную партию чувствительной электроники, включая специализированные полупроводники и усилители. В то же время Киргизия экспортировала в Россию практически аналогичное число таких товаров.
На запрос The Washington Post в посольство Киргизии в Вашингтоне его сотрудники ответили, что руководство страны соблюдает международные правила в борьбе с контрабандой и другой незаконной торговлей, а всплеск взаимной торговли с Россией они объяснили «усовершенствованием электронных систем отслеживания потока товаров через границы страны». Всего, по данным Национального статистического комитета центральноазиатской республики, по итогам прошлого года товарооборот России с Киргизией увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2021 г., достигнув $3,3 млрд. При этом за этот период показатели киргизского экспорта в Россию увеличились в 2,5 раза – с $393 млн до $963 млн.
Ранее Вашингтон «за попытки уклониться от экспортного контроля» уже вводил санкции против компаний из СНГ. В апреле под ограничения попала одна фирма из Армении и две из Узбекистана.
Очевидно, проверка частных компаний ГКНБ вызвана давлением американской администрации на Бишкек, уверен киргизский политолог Марс Сариев. По словам эксперта, Киргизия выбрана в качестве пробной мишени, чтобы предостеречь Узбекистан и Казахстан. Ранее в марте – апреле киргизскую столицу посещали делегации США, Евросоюза и Великобритании с целью убедить местные власти ужесточить экспортный контроль, но эти визиты не привели ни к какому результату, говорит эксперт: «Эти страны не имеют мощного экономического инструментария, чтобы оказывать давление на нашу страну: основными экономическими партнерами Киргизии являются Россия и Китай».
В то же время, продолжает Сариев, Запад имеет в Киргизии сильное представительство в некоммерческом секторе. Таким образом, киргизские власти опасаются, что Запад, мобилизовав гражданское общество, дестабилизирует внутриполитическую ситуацию в стране, допускает политолог. «Полагаю, в ближайшее время Киргизия показательно накажет некоторые частные компании и частично свернет поставки некоторых чувствительных товаров в Россию. Но дело этим и ограничится, а Бишкек проложит торгово-экономическое взаимодействие с Москвой», – отметил эксперт.
При этом торговые ограничения не будут противоречить положениям и документам ЕАЭС, считает доктор юридических наук Алексей Исполинов. «Хотя члены торгового соглашения обязуются не создавать препятствий для торговли друг с другом, государства могут накладывать торговые ограничения по соображениям национальной безопасности. Бишкек воспользуется этим правом. Пока никогда такого рода дела не рассматривались в судах ЕАЭС. Все понимают щепетильность текущей международной ситуации, поэтому такие спорные вопросы стороны решают при помощи переговоров», – отметил эксперт.
Экономические ограничения в отношении Москвы принимались в одностороннем порядке рядом западных государств, а не на уровне Совбеза ООН. Поэтому, по словам Исполинова, юридически каждая страна может не следовать западным рекомендациям и на свое усмотрение определять перечень разрешенных и запрещенных к поставкам товаров в Россию.
По словам президента национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимира Матягина, частичный вывод Киргизии из цепочки поставок двойного назначения не окажет серьезного влияния на экономику России. «Российские компании могут задействовать новые страны. С другой стороны, подключение новых посредников в цепочке поставок вызовет рост издержек в логистике и документации, что повлияет на удорожание конечной стоимости товаров», – заключил эксперт.