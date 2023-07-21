Киргизия начнет проверку экспорта в Россию из-за угрозы санкций

В тот же день в интервью «Интерфаксу» премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров заявил, что не видит предпосылок для введения экономических ограничений против республики из-за нарушения санкций США и их союзников в отношении России. «Приняты все превентивные меры, чтобы санкционные товары не пересекали нашу границу и не уходили туда, где есть санкции», – сказал киргизский премьер. Кроме того, по словам Жапарова, киргизские таможенники обладают реальными данными по экспорту за счет прозрачности прохождения товаров через границу: «Мы работаем в правильном направлении – отслеживание товаров стало прозрачным, поэтому я прошу бизнес брать электронные счет-фактуры, чтобы в случае чего выявить незадекларированный груз». Он добавил, что неоднократно обсуждал вопрос о возможном обходе Киргизией введенных против России санкций с представителями западных делегаций.