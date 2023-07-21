Германии не хватает денег на повышение расходов на оборону

Германии не хватает денег на повышение расходов на оборонуДля соответствия стандартам НАТО придется вводить новые налоги
Германия увеличивает свой оборонный бюджет, но запланированных трат будет недостаточно для соответствия стандартам НАТО по расходам на оборону в 2% от ВВП. Об этом говорится в докладе Немецкого общества внешней политики (DGAP), ведущей исследовательской организации ФРГ по внешнеполитическим вопросам, финансируемой правительством. Для Германии достижение показателя в 2% имеет принципиальное значение после саммита НАТО в Вильнюсе, но для этого придется прибегнуть к увеличению налогов, полагают эксперты общества.
Как сообщается в докладе DGAP, в 2024 г. сам оборонный бюджет Германии возрастет на 1,7 млрд евро и составит 51,8 млрд евро. При этом общие расходы Германии на оборону достигнут 78 млрд евро. Помимо бюджета министерства обороны в эту сумму войдут 19,2 млрд евро средств из специального оборонного фонда и 7 млрд евро из бюджетов других министерств и ведомств. Специальный фонд общей суммой 100 млрд евро создан в 2023 г. после начала СВО для закупок вооружений бундесверу на срок до 2026 г. Предполагалось, что 40 млрд евро потратят на укрепление люфтваффе, в том числе на закупку новых истребителей Eurofighter и F-35, а на нужды ВМС передадут 19,3 млрд евро.
Эти цифры означают, что Германия все же стремится соответствовать требованиям расходов на оборону на уровне в 2% ВВП в 2024 г. и располагает финансовой подушкой для этого на 2025 и 2026 гг. Но стоит учитывать, что по итогам вильнюсского саммита НАТО требование в 2% было установлено не как цель, к которой нужно стремиться, а как нижний допустимый предел. Как пишут эксперты DGAP, надежность Германии как партнера для ее союзников будет по-прежнему определяться тем, достигнет она этой цели или нет. Неспособность бундесвера эффективно выполнять свои обязательства перед НАТО ранее признали и сами германские военные. В апреле 2023 г. вышел доклад инспектора сухопутных войск ФРГ генерал-лейтенанта Альфонса Майса. В нем говорилось, что бундесвер не может предоставить в распоряжение НАТО дивизию к 2025 г., как обещалось ранее, так как ресурсов для этого нет даже во всех запасах сухопутных войск ФРГ.
По оценке DGAP, к 2026 г. финансовая ситуация после исчерпания спецфонда осложнится, так как регулярный оборонный бюджет останется фактически неизменным и снова окажется ниже 2%. При этом уже в 2025 г. закупки вооружений не смогут финансироваться из обычного бюджета минобороны, а только из специального фонда. После его исчерпания военные расходы будут направлены только на поддержание деятельности бундесвера, без новых закупок. Таким образом, уже в 2027 г. для достижения планки в 2% ВВП будет не хватать 30 млрд евро. Выход из этого положения DGAP видит во введении новых налогов. Без этого устойчивое увеличение расходов на оборону, в чем нуждается Германия, невозможно.
Со времен объединения Германии бундесвер страдает от систематического недофинансирования, отмечает научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. Из-за специфики германской политики бундесвер превратился в миротворческую армию, которая по большей части не занималась боевыми задачами. События 2022 г. заставили Германию поменять свой подход, но ни увеличение военного бюджета, ни создание 100-миллиардного фонда не позволяют достичь желаемого показателя трат на оборону в 2% от ВВП. При этом ожидать от канцлера ФРГ Олафа Шольца решительных мер вроде введения новых налогов, по словам эксперта, не приходится. Сейчас правящая коалиция разобщена, рейтинг правительства слишком низок, чтобы еще больше провоцировать население непопулярными мерами. Поэтому самый вероятный вариант состоит в том, что в 2026 г. деньги для дополнительных расходов на оборону у ФРГ реально кончатся. Возможным выходом из положения является создание для нужд армии нового спецфонда, но его финансирование может быть более скромным в сравнении со 100 млрд евро, выделенными ранее. Также с весьма большой вероятностью не переживет выборы 2025 г. и правящая коалиция, так что с немецкой оборонной сферой придется разбираться уже следующему правительству, резюмирует Соколов.
Для немцев вопрос налогов, учитывая их высокий уровень, представляет большую важность, отмечает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. Тем не менее, полагает он, коалиция Шольца может отважиться на повышение налогов для соответствия стандартам НАТО, ведь на сегодняшний день Германия тратит на оборону лишь около 1,3% ВВП. Дискуссия о повышении налогов будет трудной из-за разногласий в коалиции, и в случае одобрения такой меры ее рейтинги неизбежно упадут. Тем не менее, по оценке эксперта, правительство все же может пойти на такой шаг.