Германии не хватает денег на повышение расходов на оборону

Эти цифры означают, что Германия все же стремится соответствовать требованиям расходов на оборону на уровне в 2% ВВП в 2024 г. и располагает финансовой подушкой для этого на 2025 и 2026 гг. Но стоит учитывать, что по итогам вильнюсского саммита НАТО требование в 2% было установлено не как цель, к которой нужно стремиться, а как нижний допустимый предел. Как пишут эксперты DGAP, надежность Германии как партнера для ее союзников будет по-прежнему определяться тем, достигнет она этой цели или нет. Неспособность бундесвера эффективно выполнять свои обязательства перед НАТО ранее признали и сами германские военные. В апреле 2023 г. вышел доклад инспектора сухопутных войск ФРГ генерал-лейтенанта Альфонса Майса. В нем говорилось, что бундесвер не может предоставить в распоряжение НАТО дивизию к 2025 г., как обещалось ранее, так как ресурсов для этого нет даже во всех запасах сухопутных войск ФРГ.