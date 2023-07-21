Участников миротворческой миссии в Нагорном Карабахе попросят признать ветеранами боевых действий

Участников миротворческой миссии в Нагорном Карабахе попросят признать ветеранами боевых действийПроблема отсутствия льгот касается военных – участников целого ряда конфликтов прошлого столетия
Депутаты от фракции ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким внесут в нижнюю палату парламента законопроект о признании участников миротворческой миссии в Нагорном Карабахе 1988–1991 гг. ветеранами боевых действий. В пояснительной записке к инициативе, с которой ознакомились «Ведомости», говорится, что численность военнослужащих, направленных в 1988 г. в Нагорно-Карабахскую АО, 3600 человек. 15 июля 1990 г. президиум Верховного совета СССР принял решение о введении режима ЧП на территории региона.
«Конфликт имеет глубокие исторические корни и в годы перестройки перешел в стадию открытого противостояния», – говорится в документе. Также авторы отмечают, что с марта 1988 г. по декабрь 1991 г. выполнялись задачи по охране конституционных прав граждан, восстановлению мира и охране важных государственных объектов в условиях чрезвычайного положения. Депутаты считают, что действия военных не дали развиться гражданской войне.
Глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) сказал «Ведомостям», что законопроект был написан по просьбе ветеранов, которые обратились во фракцию. Нилов отметил, что из-за отсутствия документации военнослужащие, которые в ХХ в. привлекались к участию в разных конфликтах, сегодня не имеют права на получение статуса ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий. «Многие граждане России, а на тот момент СССР, принимали непосредственное участие в боевых действиях, получали ранения, но признания не получили», – сказал он.
Льготы ветеранов боевых действий включают в себя 50% скидки при оплате жилья, бесплатное протезирование, санаторно-курортное лечение, ежемесячную денежную выплату и льготы при уплате налогов и оплате ЖКХ.
Соответствующего статуса не имеют не только карабахские ветераны, сказал «Ведомостям» член президиума Российского совета ветеранов Вячеслав Калинин. «Это все звенья одной цепи: почему ветеранами боевых действий не признавали бойцов в Таджикистане, участников Кубинского кризиса, других секретных войн, действий в Корее и войны в Египте?» – сказал Калинин.
Он подчеркнул, что ветеранское сообщество консолидируется и активно проводит работу по «восстановлению исторической справедливости». В частности, речь идет о конфликтах в Южной Осетии (1991–1992), Абхазии (1992–1993), Приднестровье (1992), Дагестане (1991–1993), а также в осетино-ингушском конфликте (1992). «Десятки тысяч людей сейчас никем не признаны. Все участники войн и военных кампаний должны иметь права ветеранов военных действий, вне зависимости от масштаба конфликта», – отметил Калинин.
Юрист Александр Горбачев указал на то, что также существует статус участника боевых действий, которым в основном наделены военнослужащие, прошедшие в 1990-х годах конфликты в Таджикистане, Узбекистане и Нагорном Карабахе. Но он не дает тех же привилегий, что и статус ветерана. «После увольнения им предоставляется жилое помещение, но больше каких-то особых льгот нет», – сказал он.
Кроме того, в первоочередном порядке дети военнослужащих попадают в дошкольные учреждения, дополняет адвокат по военным делам Максим Гребенюк.
В марте 2022 г. был принят закон о признании участников специальной военной операции на Украине ветеранами боевых действий. Этот статус также получили сотрудники иных правоохранительных и силовых структур, выполняющих задачи на территории Украины, ДНР и ЛНР.
Ветеранами боевых действий в России считаются военнослужащие, прошедшие Афганистан и Сирию.