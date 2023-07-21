Участников миротворческой миссии в Нагорном Карабахе попросят признать ветеранами боевых действий

Глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) сказал «Ведомостям», что законопроект был написан по просьбе ветеранов, которые обратились во фракцию. Нилов отметил, что из-за отсутствия документации военнослужащие, которые в ХХ в. привлекались к участию в разных конфликтах, сегодня не имеют права на получение статуса ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий. «Многие граждане России, а на тот момент СССР, принимали непосредственное участие в боевых действиях, получали ранения, но признания не получили», – сказал он.