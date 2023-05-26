Как главы Армении и Азербайджана поспорили из-за слова «коридор» и нажаловались Путину друг на друга

Токаев попытался прервать перепалку двух лидеров, но в итоге это сделал Владимир Путин. Он сказал, что терминология важна, однако гораздо важнее, что сказали главы обеих стран: что появились договоренности по принципиальному вопросу о территориальной целостности (см. подробнее текст про переговоры Армении, Азербайджана и России). Однако он предложил обсудить их на двусторонних, а затем на трехсторонней встрече в закрытом формате, которые состоялись после заседания ЕАЭС. «Это же все бывшие республики Советского Союза, мы жили в единой семье народов. К сожалению, у нас много противоречий, доходит до вооруженных конфликтов, и в России то же самое происходит на известном направлении. Все это очень чувствительно, все это связано с трагедиями человеческими. Мы все заинтересованы в том, чтобы эти проблемы были разрешены», – сказал Путин. Он поблагодарил Алиева за приезд, а Пашиняна за то, что тот этот приезд не заблокировал.