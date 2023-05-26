Как главы Армении и Азербайджана поспорили из-за слова «коридор» и нажаловались Путину друг на друга

Как главы Армении и Азербайджана поспорили из-за слова «коридор» и нажаловались Путину друг на другаПерепалка предшествовала двусторонним и трехсторонним переговорам лидеров
На заседании Высшего Евразийского экономического совета произошла перепалка премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Пашинян представлял на саммите страну – участницу Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а Алиев впервые был приглашен на саммит как гость. После саммита предстояли двусторонние переговоры Владимира Путина с Алиевым и Пашиняном, а затем и трехсторонняя встреча. Однако обсуждение отношений Армении и Азербайджана, по сути, началось еще на самом саммите стран ЕАЭС.
Поводом для перепалки Пашиняна и Алиева стала фраза «Зангезурский коридор», которую употребил президент Азербайджана. С одной стороны, в ходе беседы выяснилось, что появились договоренности по принципиальному вопросу о территориальной целостности, с другой, что вопросы остаются.
Началась дискуссия с того, что Алиев рассказывал о сотрудничестве со странами ЕАЭС, в частности, о транспортной инфраструктуре. И в этом выступлении он упомянул, что Азербайджан стал инициатором строительства Зангезурского коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой и станет частью международных маршрутов. Пашинян решил ответить на эту часть выступления Алиева, заявив, что тот использовал выражение, которое в последние годы является ширмой для выдвижения территориальных претензий к Армении. Хотя в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 г. между Россией, Арменией и Азербайджаном «говорится только об одном коридоре, и это Лачинской коридор, который должен был быть под контролем российских миротворцев, но, к сожалению, незаконно заблокирован со стороны Азербайджана». При этом он подтвердил, что Армения готова к разблокированию всех транспортных и экономических связей и коммуникаций в регионе: «Мы это называем "Армянский перекресток" и готовы на открытие региональных коммуникаций в рамках суверенитета и юрисдикции тех стран, по которым они проходят».
На это Владимир Путин сказал, что Алиев имел в виду создание условий в связи с признанием соответствующих границ, подтвержденных соглашениями с 1991 года. «Эти условия дают полагать, что между Арменией и Азербайджаном могут быть достигнуты соответствующие договоренности в том числе и по транспортным коммуникациям. Мне очень приятно отметить, <…> что Армения тоже думает положительно», – отметил он, добавив, что это можно обсудить на трехсторонней встрече.
Но затем слово вновь попросил Алиев и заявил, что у Баку нет территориальных претензий к Армении: «Надо очень хорошо постараться или иметь бурную фантазию, чтобы увидеть в моих словам территориальные претензии. Что касается слова "коридор", который я использовал, точно так же я использовал это слово применительно к коридору Север – ЮГ, к коридору Восток – Запад. Название «коридор» никоим образом не является посягательством на чью-то территорию. Это международный термин». Он подчеркнул, что есть возможности для выхода на мирное соглашение, тем более когда «Армения признала Карабах частью Азербайджана».
Пашинян отреагировал и на эту реплику, сказав, что люди, знакомые с текстом трехстороннего заявления, знают, что в тексте есть один случай использования слова «коридор», и в этом контексте это слово имеет особое значение. Это Лачинский коридор, который должен быть под контролем России и обеспечивать связь между Нагорным Карабахом и Арменией, сказал Пашинян: «Но, к сожалению, незаконно, в присутствии российских миротворцев, Азербайджан заблокировал этот коридор». При этом Пашинян подтвердил, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности и на этой основе продвигаются в процессе нормализации отношений. «В рамках международного механизма я надеюсь, что в скором времени начнется конструктивный диалог Степанакерта и Баку», – заявил Пашинян.
Но и тут Алиев не остался в стороне, сказав, что Азербайджан не блокировал коридора, а «что касается дороги Лачин – Ханкенди, то она открыта». «На границе между Арменией и Азербайджаном, территориальную целостность которого вы признаете, установлен погранично-пропускной пункт в соответствии со всеми международными нормами. Этот погранично-пропускной пункт находится в 20 метрах от поста российского миротворческого контингента. И на сегодняшний день через этот пункт жители Азербайджана армянской национальности, которые проживают в Карабахе, свободно перемещаются в сторону Армении», – отметил он, обращаясь к Пашиняну и призвав не использовать трибуну для «необоснованных обвинений». Что касается Зангезурского коридора, то Азербайджан инициировал его создание: «Это наше право – инициировать все что угодно, что считает правильным, легитимным, разумным, и то, что поддерживается Россией и другими вовлеченными в процесс урегулирования сторонами».
Пашинян ответил, что ему «очень интересно узнать, что Россия поддерживает этот проект». «Я об этом впервые слышу. Я знаю, что Россия поддерживает открытие всех транспортных и экономических коммуникаций в нашем регионе. Вы сказали "Лачинская дорога". Согласно трехстороннему заявлению, "Лачинской дороги" не существует. Существует Лачинский коридор, который, согласно документу, подписанному нами втроем, должен быть под контролем российских миротворческих сил. Никто другой в этом коридоре не должен иметь никакого контроля», – сказал Пашинян. И то, что там творится, – это нарушение трехстороннего заявления, Армения не видит, что коридор открыт, как заявляет Алиев. Поэтому Армения считает важной отправку международной миссии в Лачинский коридор и Нагорный Карабах, которая оценила бы гуманитарную ситуацию – с декабря 2022 г. там гуманитарный кризис из-за блокады коридора. Затруднены поставки продовольствия, прекращены поставки газа и электроэнергии из-за Азербайджана, добавил он.
Токаев попытался прервать перепалку двух лидеров, но в итоге это сделал Владимир Путин. Он сказал, что терминология важна, однако гораздо важнее, что сказали главы обеих стран: что появились договоренности по принципиальному вопросу о территориальной целостности (см. подробнее текст про переговоры Армении, Азербайджана и России). Однако он предложил обсудить их на двусторонних, а затем на трехсторонней встрече в закрытом формате, которые состоялись после заседания ЕАЭС. «Это же все бывшие республики Советского Союза, мы жили в единой семье народов. К сожалению, у нас много противоречий, доходит до вооруженных конфликтов, и в России то же самое происходит на известном направлении. Все это очень чувствительно, все это связано с трагедиями человеческими. Мы все заинтересованы в том, чтобы эти проблемы были разрешены», – сказал Путин. Он поблагодарил Алиева за приезд, а Пашиняна за то, что тот этот приезд не заблокировал.