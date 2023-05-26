Пашинян и Алиев не приняли совместного заявления после публичной перепалки в Кремле

Пашинян и Алиев не приняли совместного заявления после публичной перепалки в КремлеЗато они подтвердили готовность признать территориальную целостность друг друга
Премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 мая при посредничестве президента России Владимира Путина долго обсуждали в Кремле отношения двух стран, но в итоге не приняли даже совместного заявления по итогам дня. Накануне стороны готовили, как минимум, два документа, сообщал «Коммерсантъ»: о разблокировании транспортных коммуникаций (его готовили вице-премьеры трех стран Шахин Мустафаев, Мгер Григорян и Алексей Оверчук), и уже пятое по счету совместное заявление лидеров трех стран (за него отвечал МИД).
На трехсторонней встрече Путин отметил, что в этом формате уже многого удалось добиться, и несмотря на сложности, ситуация развивается в направлении урегулирования. Вопрос по транспортным коммуникациям связан с неурегулированными вопросами, которые, по версии Путина, носят «чисто технический характер»: «Вопрос в терминологии. Конечно, за этими терминами должно стоять точное понимание реалий и событий, которые последуют за подписанием соответствующих документов». На взгляд всех троих это преодолимые препятствия, сказал Путин. Стороны договорились, что вице-премьеры трех правительств встретятся через неделю и «снимут незачищенные вопросы». Как пояснил Оверчук, речь идет о «важных деталях» – порядке пересечения границы между Азербайджаном и Арменией (пограничном и таможенном контроле).
До этого Пашинян и Алиев подтвердили, что готовы к взаимному признанию территориальной целостности друг друга, что означает признание Арменией Нагорного Карабаха частью Азербайджана. Этот пункт, по общему мнению лидеров государств, может стать основой для дальнейшей нормализации отношений. При этом Пашинян сказал, что вопрос прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха должен решаться «в рамках международного механизма» и понадеялся на скорое начало диалога между Баку и Степанакертом.
Спор о Зангезурском коридоре
Тонкости вопроса по транспортным коммуникациям привели к перепалке между Пашиняном и Алиевым еще в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), где последний присутствовал в качестве гостя. Поводом стало упоминание Алиевым во время своего выступления проекта так называемого Зангезурского коридора, который должен соединить основную территорию Азербайджана с его эксклавом Нахичеванской Республикой через территорию Сюникской области Армении (дорога существовала в советское время, сейчас готова на 70% на азербайджанской территории).
Согласно девятому пункту совместного заявлению от 10 ноября 2020 г., по согласованию сторон должно быть обеспечено «строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана», при этом там не оговаривается их статус (но выше в документе отмечается, что контроль за транспортным сообщением должны вести органы Пограничной службы ФСБ России). По мнению Пашиняна, что сама фраза «Зангезурский коридор» используется Азербайджаном «как попытка выдвижения территориальных претензий против Армении». Алиев отверг эту претензию.
После этого Пашинян сделал акцент на том, что в заявлении от 2020 г. слово «коридор» используется только по отношению к Лачинскому, соединяющему Армению и столицу Нагорного Карабаха Степанакерт (по-азербайджански Ханкенди), и который должен находится под контролем российских миротворцев. В реальности, по словам армянского премьера, он заблокирован со стороны Азербайджана. Ситуация там стала обостряться с 12 декабря 2022 г., когда там начали проводить акции азербайджанские экоактивисты, выступавшие «против незаконной эксплуатации природных ресурсов».
С 23 апреля 2023 г. у въезда в Лачинский коридор со стороны Армении на мосту через реку Акера появился контрольно-пропускной пункт Госпогранслужбы Азербайджана. МИД России осудил 24 апреля односторонние шаги Азербайджана по установке КПП в зоне Лачинского коридора.
О чем Путин говорил с глазу на глаз с Пашиняном и Алиевым
Журналистам было доступны на всех переговорах лишь приветственные слова. Сначала Путин провел встречу с Алиевым, поблагодарив его за приезд в Москву. Президент России отметил поступательно развивающиеся отношения между странами и напомнил о праздновании столетия Гейдара Алиева в этом году. Его сын в свою очередь поблагодарил Путина за приглашение на заседание ВЕЭС, отметил союзнические отношения и поблагодарил Россию за усилия по урегулированию ситуации между Азербайджаном и Арменией.
«Думаю, что после недавних заявлений армянского руководства о признании Карабаха как части Азербайджана, а также признании территориальной целостности Азербайджана с указанием конкретных цифр площади Азербайджанской Республики, вопрос согласования других пунктов мирного договора будет идти намного легче, потому что это был главный фактор, по которому мы не могли прийти к соглашению», – сказал Алиев.
На встрече с Пашиняном Путин во второй раз поблагодарил его за то, что он согласился на присутствие Алиева на мероприятии ЕАЭС. По мнению российского лидера, разблокировка транспортного сообщения пойдет на пользу не только Армении и Азербайджану, но и всему региону. Пашинян рассказал о напряженной ситуации в Нагорном Карабахе, где вопреки трехстороннему договору Азербайджан заблокировал Лачинский коридор в присутствии российских миротворцев. Он добавил, что из-за этого в Карабахе разразился гуманитарный кризис, который усугубляется и блокировкой поставок газа, осложнены и поставки продуктов.
При этом Армения заинтересована в разблокировке транспортных путей и коммуникаций в регионе, но на паритетной основе: Ереван ожидает, что что азербайджанская железная дорога дорога будет открыта для железнодорожных составов Армении через Нахичевань и Азербайджан в Россию и Иран. Путин отметил, что Россия не меняла позицию по Лачинскому коридору и другим пунктам трехстороннего заявления 2020 г.
Переговорщики на востоке и западе
Переговоры в Москве прошли на фоне резкой риторики Пашиняна в адрес ОДКБ и представителей России, а также внутриармянской реакцией на его готовность признать весь Нагорный Карабах азербайджанским. 22 мая армянский премьер сказал, что Ереван может пойти на это, если Баку будет соблюдать права армянского населения. На следующий день представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян раскритиковал Пашиняна и президент Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян.
Вместе с тем, представители Армении и Азербайджана продолжают вести переговоры и при посредничестве стран Запада – 1 мая министры иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и Армении Арарат Мирзоян встретились в пригороде Вашингтона Арлингтоне при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена, а 14 мая Пашинян и Алиев общались при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля в Брюсселе.
Вопрос мирного договора и признания территориальной целостности – самый важный для Азербайджана, которому важно получить юридическое подтверждение того, что вся территория Нагорного Карабаха – его, говорит старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.
Вопросы же по транспортным коридорам вторичны, и они рано или поздно будут решены, уверен эксперт, но, весьма вероятно, что уже не таким образом, как это предполагалось в совместном заявлении от 2020 г., допускает аналитик. В частности, в пользу этого говорят появление азербайджанского КПП в Лачинском коридоре и несогласие Армении на коридор через ее южную часть без ее контроля. При этом транспортные вопросы в данном вопросе можно считать наиболее политическими нейтральными, говорит Притчин.
Одновременно в переговорах Баку и Еревана действительно все больше набирает обороты западный трек, что выгодно обеим сторонам, считает эксперт. Армения при своем геополитическом развороте от России хочет получить поддержку Запада, который относится к ней более лояльно, чем к Азербайджану, а для Баку важно дистанцироваться от Москвы из-за санкций и желания закрепиться в качестве надежного поставщика энергоресурсов в Евросоюз, заключает Притчин.
На политическом уровне мирный договор теоретически может быть заключен при посредничестве Запада, но в реальности его исполнение все равно завязано на Россию, так как будет сложно провести демаркацию и делимитацию без хранящихся у нее карт Генштаба ВС СССР 1975 г., а российский миротворческий контингент находиться в регионе, как минимум, до 2025 г., заключает он.