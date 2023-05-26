Пашинян и Алиев не приняли совместного заявления после публичной перепалки в Кремле

На трехсторонней встрече Путин отметил, что в этом формате уже многого удалось добиться, и несмотря на сложности, ситуация развивается в направлении урегулирования. Вопрос по транспортным коммуникациям связан с неурегулированными вопросами, которые, по версии Путина, носят «чисто технический характер»: «Вопрос в терминологии. Конечно, за этими терминами должно стоять точное понимание реалий и событий, которые последуют за подписанием соответствующих документов». На взгляд всех троих это преодолимые препятствия, сказал Путин. Стороны договорились, что вице-премьеры трех правительств встретятся через неделю и «снимут незачищенные вопросы». Как пояснил Оверчук, речь идет о «важных деталях» – порядке пересечения границы между Азербайджаном и Арменией (пограничном и таможенном контроле).