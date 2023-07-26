Госдума приняла 500 законов в весеннюю сессию

25 июля пресс-служба «Единой России» («ЕР») сообщила, что партия подвела итоги своей работы в весеннюю сессию. По данным «ЕР», почти 40% из принятых Госдумой законов были инициированы партией. Среди них несколько десятков, которые единороссы обозначают как «социально значимые», в том числе законы, которые касаются поддержки участников специальной военной операции и их семей. По мнению политолога Александра Немцева, «Единая Россия» отчасти «приватизировала» тему спецоперации и поддержки ветеранов. При этом единороссам приходилось принимать и непопулярные решения, например, связанные с призывом.