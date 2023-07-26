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Госдума приняла 500 законов в весеннюю сессию

Сегодня состоялось последнее пленарное заседание
Инна Гресева
Андрей Гордеев / Ведомости

В ходе весенней сессии Государственная Дума приняла 500 законов. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин на завершающем пленарном заседании 26 июля.

Из 500 принятых Госдумой законов 27% были социально ориентированными. При этом 68% стали законами прямого действия, что говорит о качестве работы Госдумы, подчеркнул Володин. По его словам, такую задачу перед депутатами ставил президент.

Для поддержки участников спецоперации Госдума приняла 77 законов, в том числе о введении льгот при поступлении в вузы и переводе с платной формы обучения на бюджет. Володин подчеркнул, что важно законодательно обеспечить все решения, принятые главой государства в этой области.

Почти половина принятых в весеннюю сессию законов инициированы «Единой Россией»

Последнее пленарное заседание Госдумы состоится 26 июля

Еще 54 закона было принято для интеграции новых регионов в состав России. По словам Володина, осталось рассмотреть всего три законопроекта. Это Госдума сделает в осеннюю сессию.

С начала спецоперации Госдума приняла 192 закона, которые направлены на противодействие санкциям, введенным против России. На поддержку предприятий и регионов выделили более 1 трлн руб., уточнил Володин.

Выступая на завершающем заседании, Володин подчеркнул, что депутаты единогласно поддержали законы о запрете смены пола и запрете на продажи вейпов несовершеннолетним. По словам спикера, они направлены на защиту семейных ценностей и детей «от разрушительной пропаганды и соблазнов».

Ближайшие две недели депутатам предстоит работа в регионах. «А затем будем руководствоваться принципом: у политиков отпусков не бывает», – подчеркнул Володин в конце заседания.

Начало осенней сессии запланировано на 5 сентября. Она продлится до 31 декабря. Первые две недели депутаты будут работать в избирательных округах. В сентябре будет две недели пленарных заседаний, которые начнутся с 18 сентября. После чего депутаты будут проводить три недели заседаний подряд и одну неделю, работая с избирателями.

В 2022 г. Госдума приняла 653 закона, что является самым большим количеством за за всю историю работы парламента, рассказывал Володин на завершающем пленарном заседании предыдущей осенней сессии в декабре. По его словам, 34% принятых в прошлом году законов имели социальную направленность.

25 июля пресс-служба «Единой России» («ЕР») сообщила, что партия подвела итоги своей работы в весеннюю сессию. По данным «ЕР», почти 40% из принятых Госдумой законов были инициированы партией. Среди них несколько десятков, которые единороссы обозначают как «социально значимые», в том числе законы, которые касаются поддержки участников специальной военной операции и их семей. По мнению политолога Александра Немцева, «Единая Россия» отчасти «приватизировала» тему спецоперации и поддержки ветеранов. При этом единороссам приходилось принимать и непопулярные решения, например, связанные с призывом.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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