Почти половина принятых в весеннюю сессию законов инициированы «Единой Россией»Последнее пленарное заседание Госдумы состоится 26 июля
«Единая Россия» («ЕР») подведет 25 июля итоги своей работы в весеннюю сессию Госдумы. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак и руководитель фракции в нижней палате Владимир Васильев обсудят с депутатами на заседании фракции законы, принятые Госдумой с подачи «ЕР». Всего, по данным партии, в эту сессию было принято 452 закона. Почти 40% из них инициировано «ЕР». Среди них несколько десятков, которые единороссы обозначают как «социально значимые», в том числе законы, которые касаются поддержки участников специальной военной операции и их семей.
В частности, приводит пример пресс-служба партии, Госдумой закреплен пятидневный срок получения страховой выплаты для военных, упрощена процедура признания граждан, участвовавших в спецоперации, без вести пропавшими и умершими – для получения социальных и страховых выплат и оказания мер соцподдержки членам семей. Для этой же категории предоставлено право на кредитные каникулы для всех созаемщиков участника спецоперации. А в случае его гибели или признания инвалидом I группы кредитные обязательства родителей и созаемщиков прекращаются. Закон распространил статус ветерана и инвалида боевых действий на лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе сил ДНР или ЛНР с 11 мая 2014 г. Такой же статус будет у бойцов добровольческих формирований. Они получили возможность пройти бесплатную медико-психологическую реабилитацию. Кроме того, добровольцы и члены их семей освобождены от начисления пеней за коммунальные услуги.
Второй блок принятых в весеннюю сессию социально значимых законов касается поддержки семей с детьми. Законодатели увеличили максимальный размер налогового вычета по расходам на обучение ребенка до 110 000 руб., на образовательные и медицинские услуги – до 150 000 руб. А семьи с двумя и более детьми освободили от уплаты НДФЛ при продаже земли – при условии, что средства будут направлены на улучшение жилищных условий. Выпускники школ в регионах, сопредельных с зоной спецоперации, получили возможность поступить в вузы без сдачи ЕГЭ. Кроме того, школьные автобусы освобождены от платы за проезд по платным автодорогам.
Как отмечает политолог Михаил Виноградов, «партии в целом на втором плане внимания у избирателя»: «Он видит, что по ключевым вопросам они выступают единым фронтом и, по сути, являются частью власти». Но «Единая Россия» отчасти «приватизировала» тему спецоперации, поддержки ветеранов и их семей, в информационной повестке это сейчас главная тема, остальные просто «растворятся» в ней, считает политолог Александр Немцев. Единороссам приходилось принимать и непопулярные решения, связанные с призывом, отметил эксперт.
Впрочем, эти направления работы, судя по всему, соответствуют представлениям избирателей о «ЕР». К примеру, как писали «Ведомости» в ноябре 2022 г., 45% избирателей «ЕР» говорят о запросе на поддержку участников военной операции и их семей. Это основное требование к партии.
На осенних выборах в регионах использовать тему спецоперации преждевременно, полагает член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук. Наибольший отклик в рамках текущей избирательной кампании могут вызвать другие социальные инициативы, считает он: о безопасности детского летнего отдыха, повышении размера материальной помощи студентам за счет исключения НДФЛ, увеличения налогового вычета до 110 000 руб. за обучение детей и запрета вейпов. «То есть все, что так или иначе волнует семьи с детьми. Они становятся базовой электоральной группой, с которой работает "Единая Россия"», – заключил эксперт.
Последнее пленарное заседание Госдумы состоится 26 июля.