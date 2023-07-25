Почти половина принятых в весеннюю сессию законов инициированы «Единой Россией»

В частности, приводит пример пресс-служба партии, Госдумой закреплен пятидневный срок получения страховой выплаты для военных, упрощена процедура признания граждан, участвовавших в спецоперации, без вести пропавшими и умершими – для получения социальных и страховых выплат и оказания мер соцподдержки членам семей. Для этой же категории предоставлено право на кредитные каникулы для всех созаемщиков участника спецоперации. А в случае его гибели или признания инвалидом I группы кредитные обязательства родителей и созаемщиков прекращаются. Закон распространил статус ветерана и инвалида боевых действий на лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе сил ДНР или ЛНР с 11 мая 2014 г. Такой же статус будет у бойцов добровольческих формирований. Они получили возможность пройти бесплатную медико-психологическую реабилитацию. Кроме того, добровольцы и члены их семей освобождены от начисления пеней за коммунальные услуги.