Газета
Политика Эксклюзивно по подписке.
Черная пятница -28%

Депутатам рассказали о пожеланиях граждан к российским партиям

Среди них – поддержка участников боевых действий и общение с людьми
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Депутатам «Единой России» рассказали о запросах избирателей к партиям / Андрей Гордеев / Ведомости

Близкая к администрации президента (АП) социологическая служба ИНСОМАР представила депутатам фракции «Единая Россия» в Госдуме закрытое социологическое исследование о запросах избирателей к партиям, рассказали «Ведомостям» четыре единоросса.

Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Дарья Лантратова, пояснила, что партия делает регулярный мониторинг отношения граждан, а о его результатах сообщают депутатам, чтобы они учитывали это в работе с людьми. Среди запросов к парламентским партиям (исследовали электорат «Единой России», КПРФ, ЛДПР) на первом месте стоит посещение с рабочими визитами школ, больниц и других соцобъектов – 40%. Затем идет проведение открытых встреч с избирателями (39%), поддержка участников военной операции и их семей (32%), прием граждан (26%), восстановление новых территорий (19%), общение в соцсетях (11%) и выступления в СМИ (7%).

Что касается электората «Единой России», то тут больше всего (45%) говорят о запросе на поддержку участников военной операции и их семей, у электората КПРФ, например, запрос на проведение открытых встреч с избирателями (43%), а у ЛДПР – на посещение с рабочими визитами школ и больниц (47%). К единороссам также есть требование на посещение соцобъектов (44%), открытые встречи с избирателями (39%), приемы граждан (32%), от них больше, чем от других, ждут восстановления новых территорий (29%), но вот запрос на общение в соцсетях и выступления в СМИ – такое же, как к представителям других партий (11 и 7% соответственно).

Вы видите 37% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных