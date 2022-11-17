Депутатам рассказали о пожеланиях граждан к российским партиям

Что касается электората «Единой России», то тут больше всего (45%) говорят о запросе на поддержку участников военной операции и их семей, у электората КПРФ, например, запрос на проведение открытых встреч с избирателями (43%), а у ЛДПР – на посещение с рабочими визитами школ и больниц (47%). К единороссам также есть требование на посещение соцобъектов (44%), открытые встречи с избирателями (39%), приемы граждан (32%), от них больше, чем от других, ждут восстановления новых территорий (29%), но вот запрос на общение в соцсетях и выступления в СМИ – такое же, как к представителям других партий (11 и 7% соответственно).