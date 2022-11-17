Депутатам рассказали о пожеланиях граждан к российским партиям

Депутатам рассказали о пожеланиях граждан к российским партиямСреди них – поддержка участников боевых действий и общение с людьми
Близкая к администрации президента (АП) социологическая служба ИНСОМАР представила депутатам фракции «Единая Россия» в Госдуме закрытое социологическое исследование о запросах избирателей к партиям, рассказали «Ведомостям» четыре единоросса.
Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Дарья Лантратова, пояснила, что партия делает регулярный мониторинг отношения граждан, а о его результатах сообщают депутатам, чтобы они учитывали это в работе с людьми. Среди запросов к парламентским партиям (исследовали электорат «Единой России», КПРФ, ЛДПР) на первом месте стоит посещение с рабочими визитами школ, больниц и других соцобъектов – 40%. Затем идет проведение открытых встреч с избирателями (39%), поддержка участников военной операции и их семей (32%), прием граждан (26%), восстановление новых территорий (19%), общение в соцсетях (11%) и выступления в СМИ (7%).
Что касается электората «Единой России», то тут больше всего (45%) говорят о запросе на поддержку участников военной операции и их семей, у электората КПРФ, например, запрос на проведение открытых встреч с избирателями (43%), а у ЛДПР – на посещение с рабочими визитами школ и больниц (47%). К единороссам также есть требование на посещение соцобъектов (44%), открытые встречи с избирателями (39%), приемы граждан (32%), от них больше, чем от других, ждут восстановления новых территорий (29%), но вот запрос на общение в соцсетях и выступления в СМИ – такое же, как к представителям других партий (11 и 7% соответственно).