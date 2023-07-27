«Единая Россия» утвердила KPI партийных проектов для увеличения числа сторонников

«Проект полезен для людей. С начала года [с его помощью] удалось трудоустроить более 32 000 человек. Это и помощь работодателям, и профориентация молодежи. Но мы политическая партия, поэтому нам бы хотелось, чтобы люди, вовлеченные в проект и получившие помощь, стали бы нашими сторонниками», – заявил «Ведомостям» Исаев. Партия будет обращаться к ним с агитацией на выборах, добавил он.