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Политика

«Единая Россия» утвердила KPI партийных проектов для увеличения числа сторонников

За их счет она планирует привлечь до конца года от 1,6 млн до 2,4 млн человек
Елена Мухаметшина
Максим Стулов / Ведомости

«Единая Россия» (ЕР) утвердила KPI (ключевые показатели эффективности) федеральных партийных проектов до конца 2023 г. в рамках работы с информационной системой «Мобилизация». Такое решение принял президиум генсовета партии 21 июля, сказали «Ведомостям» два источника в партии.

Цель набрать «уникальное количество активистов», которые затем могут проголосовать за партию и ее кандидатов, поставлена по 16 партийным проектам. Определен как минимальный, так и максимальный KPI, рассказывает один из собеседников «Ведомостей».

Суммарно минимальное число вовлеченных в партпроекты активистов до конца года должно составить 1,6 млн человек, а максимальное – 2,4 млн человек.

К примеру, больше всего активистов единороссы планируют привлечь с помощью партийного проекта «Моя карьера с «Единой Россией»: минимум – 650 000, максимум – 1 млн человек. Этот проект курирует депутат Госдумы Андрей Исаев.

«Проект полезен для людей. С начала года [с его помощью] удалось трудоустроить более 32 000 человек. Это и помощь работодателям, и профориентация молодежи. Но мы политическая партия, поэтому нам бы хотелось, чтобы люди, вовлеченные в проект и получившие помощь, стали бы нашими сторонниками», – заявил «Ведомостям» Исаев. Партия будет обращаться к ним с агитацией на выборах, добавил он.

По его словам, с тех пор как 1 января проект стал федеральным, в нем приняло участие 650 000 человек.

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К примеру, для проекта «Городская среда» установили другой KPI: нужно вовлечь от 130 000 до 195 000 человек. А в проект «Крепкая семья» – от 100 000 до 150 000 активистов.

После парламентских выборов 2021 г. «Единая Россия» начала чистку своей мобилизационной базы, писали «Ведомости». Ее обновление происходит не только по линии партпроектов. К примеру, секретарям 40 000 первичных отделений ставилась задача привести в базу сторонников по 250 человек (см. «Ведомости» от 15 марта 2023 г.).

Партийные проекты дают возможность разнообразить поводы для привлечения активистов, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, а это позволяет легитимно выйти на заявленные показатели по числу новых сторонников.

Одной из главных задач «Единой России» является создание структурированной базы поддержки, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Партийные проекты позволяют заинтересовать избирателей по разным темам текущей повестки, а также сулят кадровые перспективы».

Такая работа нацелена на получение «мотивированной целевой аудитории», говорит Туровский. «А это очевидный способ повышения надежности политической поддержки партии», – считает эксперт. Но важно, чтобы люди видели в «Единой России» реальную пользу для себя, поскольку в данном случае работает не идеология, а прагматический расчет, добавляет он, и разочарованные люди могут уйти.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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