«Единая Россия» утвердит списки кандидатов на выборы на новых территориях 2 августа

По словам одного из единороссов, в партии с пониманием относятся к тому, что сроки избирательных действий там будут сокращены, поскольку это связано с соображениями безопасности. Другой единоросс подтверждает, что 2 августа рассматривается как «весьма вероятная дата» для проведения конференций. При этом он отмечает, что если военная ситуация ухудшится, то выборы не будут проводить только на конкретной территории, а не во всем регионе: «Отмена, если это будет необходимо, будет точечной. Но пока никаких оснований не проводить выборы нет». О том, что могут быть отложены «выборы в том или ином районе» при возникновении «обстоятельств непредвиденной силы», докладывала 3 июля президенту Памфилова.