«Единая Россия» утвердит списки кандидатов на выборы на новых территориях 2 августа

«Единая Россия» утвердит списки кандидатов на выборы на новых территориях 2 августаВ этот день партийцы запланировали провести региональные конференции
Партия «Единая Россия» планирует провести конференции по утверждению списков кандидатов на выборы на новых территориях 2 августа. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, близких к администрации президента, и один из партийцев. По словам источника «Ведомостей», близкого к администрации президента, во всех четырех новых регионах кампания «Единой России» стартует единовременно – 2 августа. Решение сократить кампанию и начать ее в одни сроки собеседник объясняет вопросами безопасности. При этом, по его словам, кампания не будет финансово затратной: «Главная задача сейчас – провести выборы».
В мае был принят закон, который позволяет проводить выборы в новых субъектах РФ даже при введении военного положения (оно действует в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях). Поправки дали возможность также сокращать сроки избирательных действий. В итоге ЦИК назначил выборы на новых территориях 15 июня после консультаций с ФСБ и Минобороны и по предложению глав регионов – как положено по новому законодательству.
Выдвижение кандидатов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях начнется не в начале июня, как в целом по РФ, а только 24 июля и продлится до середины августа, говорила 5 июля глава ЦИК Элла Памфилова.
По словам одного из единороссов, в партии с пониманием относятся к тому, что сроки избирательных действий там будут сокращены, поскольку это связано с соображениями безопасности. Другой единоросс подтверждает, что 2 августа рассматривается как «весьма вероятная дата» для проведения конференций. При этом он отмечает, что если военная ситуация ухудшится, то выборы не будут проводить только на конкретной территории, а не во всем регионе: «Отмена, если это будет необходимо, будет точечной. Но пока никаких оснований не проводить выборы нет». О том, что могут быть отложены «выборы в том или ином районе» при возникновении «обстоятельств непредвиденной силы», докладывала 3 июля президенту Памфилова.
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий, который на Охотном Ряду представляет ЛНР, сказал «Ведомостям», что региональное отделение направило секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку предложение о том, чтобы провести региональную конференцию в первую неделю августа. По словам Водолацкого, список кандидатов в парламент возглавят врио главы региона Леонид Пасечник, сам депутат Госдумы и председатель народного совета Денис Мирошниченко.
«Коммерсантъ» писал, что в других регионах списки также возглавят врио. По информации газеты, второе и третье места в ДНР займут победители праймериз: командир батальона «Спарта» Артем Жога и гендиректор республиканского центра охраны материнства и детства Анна Железная.
В Запорожской области в тройку войдут мэр Мелитополя Галина Данильченко и член совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. В Херсонской области на праймериз первое место заняла директор элеватора «Каменский» Елена Дмитрук, второе – глава военно-гражданской администрации Геническа Елена Терских, а третье – внештатный советник главы Крыма Рустем Ниметуллаев. Сейчас результаты праймериз на сайте недоступны.
Среди кандидатов в депутаты может быть много новых людей, которые впервые идут в политику, говорит заместитель секретаря генсовета «Единой России» Дарья Лантратова, сенатор от ЛНР. «Конференции по выдвижению кандидатов – это важная отсечка для политического процесса в ЛНР и других новых субъектах Федерации, – отмечает она. – В этих регионах они пройдут впервые после присоединения к РФ – фактически мы выходим на финишную прямую перед обновлением представительной власти в новых регионах». Важно и появление органов МСУ, сказала Лантратова.
При этом и выборы МСУ, и выборы в парламенты пройдут только по спискам. Главы регионов будут избираться заксобраниями.
Вопрос о том, будут ли где-то на новых территориях отложены выборы или нет, зависит от ситуации на линии соприкосновения, но сейчас явных предпосылок для свертывания кампаний в каких-либо районах не фиксируется, говорит политолог Константин Костин: «Как раз сокращение избирательных действий и нужно, чтобы обеспечить безопасность». Выборы – часть политической интеграции регионов, сказал он.