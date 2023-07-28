Депутатам «Единой России» дали рекомендации на 1,5 месяца отпуска

Такие рекомендации ЕР помогают сделать так, чтобы ее дела укоренились в общественном сознании и сохранились в памяти людей, пояснил член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук. По его словам, в преддверии единого дня голосования 10 сентября 2023 г. партия запускает штабы общественной поддержки и напоминает о себе в том числе через праздники. А День знаний – самый важный для семей с детьми, одной из главных электоральных групп населения, заключил он.