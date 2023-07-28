Депутатам «Единой России» дали рекомендации на 1,5 месяца отпуска

Депутатам «Единой России» дали рекомендации на 1,5 месяца отпускаОни должны продолжить работу в регионах
Партия «Единая Россия» (ЕР) разослала членам думской фракции рекомендации, в которых говорится, чем они должны заниматься до начала сессии. В частности, с 31 июля до 17 сентября. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил собеседник в Госдуме.
Фактически работать на Охотном Ряду депутаты закончили 26 июля – в этот день прошло последнее заседание палаты. С 31 июля до 6 августа в графике работы депутатов парламента значится «работа с избирателями». После этого у них начинается официальный отпуск. Формально он закончится 5 сентября, но не заседаниями в Госдуме, а опять же двухнедельной «работой с избирателями».
Впрочем, из разосланных рекомендаций следует, что депутаты должны и во время каникул заниматься информационной работой.
Отдельный блок тематических мероприятий по традиции посвящен специальной военной операции: поддержке семей военнослужащих и помощи участвующим в боевых действиях землякам. Депутаты, например, могут помочь в сборе гуманитарной помощи, закупке амуниции или в организации культурного досуга бойцов, проходящих лечение в госпиталях своего региона.
Приветствуется выступление членов фракции в поддержку военнослужащих и решений президента. Депутаты также могут разъяснять населению меры поддержки, рассказывать о представителях ЕР, отправившихся в зону боевых действий в качестве добровольцев.
Другой блок мероприятий связан с подготовкой к новому учебному году – это адресная поддержка школьников, награждение и предоставление льгот участникам олимпиад и государственных конкурсов. Членам фракции также рекомендуется принять участие в популяризации среди школьников и студентов программы «Менделеевская карта», предоставляющей «скидки и ряд других преференций» талантливым учащимся.
Для каждого направления деятельности предусмотрены свои хэштеги, которые депутаты могут использовать в интернет-публикациях. Также депутаты могут принять участие в ремонте и подготовке общеобразовательных учреждений материально или физически. А после завершения мероприятий советуют провести в интернете акцию «Было – стало» (ранее такие акции проводили муниципалитеты).
Депутатам советуют не проходить и мимо других праздников. В их список входят День ВДВ (2 августа), День железнодорожника (6 августа), День физкультурника (12 августа), День шахтера (27 августа), День знаний (1 сентября) и День танкиста (10 сентября). «Праздничные рекомендации» будут разосланы в региональные отделения отдельно, уточняется в документе.
Такие рекомендации ЕР помогают сделать так, чтобы ее дела укоренились в общественном сознании и сохранились в памяти людей, пояснил член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук. По его словам, в преддверии единого дня голосования 10 сентября 2023 г. партия запускает штабы общественной поддержки и напоминает о себе в том числе через праздники. А День знаний – самый важный для семей с детьми, одной из главных электоральных групп населения, заключил он.
Направления мероприятий из документа фракции могут относиться к конкретным регионам, считает политолог Алексей Макаркин. «Главное, что ждут избиратели на этих выборах, – это реализация региональной повестки», – сказал он. Избирателям нужно, чтобы партия уделила внимание проблемам народа и «уважила» их, говорит он.
Рекомендации, по его мнению, рассчитаны на 1,5 месяца, для того чтобы не исчезать из поля зрения избирателей, считает эксперт. Тема патриотизма усилилась в связи со спецоперацией, говорит он, а День знаний для предвыборных мероприятий «использовали всегда», так как он приходится на финальную фазу избирательной кампании.