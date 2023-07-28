Газета
Политика

Депутатам «Единой России» дали рекомендации на 1,5 месяца отпуска

Они должны продолжить работу в регионах
Виталий Крюков Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости

Партия «Единая Россия» (ЕР) разослала членам думской фракции рекомендации, в которых говорится, чем они должны заниматься до начала сессии. В частности, с 31 июля до 17 сентября. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил собеседник в Госдуме.

Фактически работать на Охотном Ряду депутаты закончили 26 июля – в этот день прошло последнее заседание палаты. С 31 июля до 6 августа в графике работы депутатов парламента значится «работа с избирателями». После этого у них начинается официальный отпуск. Формально он закончится 5 сентября, но не заседаниями в Госдуме, а опять же двухнедельной «работой с избирателями».

Впрочем, из разосланных рекомендаций следует, что депутаты должны и во время каникул заниматься информационной работой.

Отдельный блок тематических мероприятий по традиции посвящен специальной военной операции: поддержке семей военнослужащих и помощи участвующим в боевых действиях землякам. Депутаты, например, могут помочь в сборе гуманитарной помощи, закупке амуниции или в организации культурного досуга бойцов, проходящих лечение в госпиталях своего региона.

Приветствуется выступление членов фракции в поддержку военнослужащих и решений президента. Депутаты также могут разъяснять населению меры поддержки, рассказывать о представителях ЕР, отправившихся в зону боевых действий в качестве добровольцев.

«Единая Россия» утвердила KPI партийных проектов для увеличения числа сторонников

За их счет она планирует привлечь до конца года от 1,6 млн до 2,4 млн человек

Другой блок мероприятий связан с подготовкой к новому учебному году – это адресная поддержка школьников, награждение и предоставление льгот участникам олимпиад и государственных конкурсов. Членам фракции также рекомендуется принять участие в популяризации среди школьников и студентов программы «Менделеевская карта», предоставляющей «скидки и ряд других преференций» талантливым учащимся.

Для каждого направления деятельности предусмотрены свои хэштеги, которые депутаты могут использовать в интернет-публикациях. Также депутаты могут принять участие в ремонте и подготовке общеобразовательных учреждений материально или физически. А после завершения мероприятий советуют провести в интернете акцию «Было – стало» (ранее такие акции проводили муниципалитеты).

Депутатам советуют не проходить и мимо других праздников. В их список входят День ВДВ (2 августа), День железнодорожника (6 августа), День физкультурника (12 августа), День шахтера (27 августа), День знаний (1 сентября) и День танкиста (10 сентября). «Праздничные рекомендации» будут разосланы в региональные отделения отдельно, уточняется в документе.

Такие рекомендации ЕР помогают сделать так, чтобы ее дела укоренились в общественном сознании и сохранились в памяти людей, пояснил член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук. По его словам, в преддверии единого дня голосования 10 сентября 2023 г. партия запускает штабы общественной поддержки и напоминает о себе в том числе через праздники. А День знаний – самый важный для семей с детьми, одной из главных электоральных групп населения, заключил он.

Направления мероприятий из документа фракции могут относиться к конкретным регионам, считает политолог Алексей Макаркин. «Главное, что ждут избиратели на этих выборах, – это реализация региональной повестки», – сказал он. Избирателям нужно, чтобы партия уделила внимание проблемам народа и «уважила» их, говорит он.

Рекомендации, по его мнению, рассчитаны на 1,5 месяца, для того чтобы не исчезать из поля зрения избирателей, считает эксперт. Тема патриотизма усилилась в связи со спецоперацией, говорит он, а День знаний для предвыборных мероприятий «использовали всегда», так как он приходится на финальную фазу избирательной кампании.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных