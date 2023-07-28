Почему россияне стали чаще летать в Таиланд

Почему россияне стали чаще летать в ТаиландПопулярность курорта в 2023 году выросла
За первые полгода 2023 г. в Таиланд приехало 791 000 россиян – на 1000% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это следует из данных министерства туризма и спорта Таиланда. Половина граждан РФ посетила Пхукет, следует из данных Туристической ассоциации Пхукет. Всего за это время тайские курорты посетили примерно 13 млн туристов со всего мира.
По итогам 2022 г. самым популярным маршрутом для россиян стала Турция – туда выезжало более 5,2 млн человек, в ОАЭ — 1,2 млн. Чуть меньше россиян отдыхали в Абхазии (1,1 млн) и Египте (947 000). Таиланд занимал пятое место, следует из данных ФСБ. Всего за рубеж в 2022 г. выезжали более 23 млн человек (на 8,4% меньше, чем в 2021 г.).
Таиланд отказался вводить антироссийские санкции. Более того, тайские власти в прошлом году ввели несколько новых визовых программ, облегчающих гражданам РФ пребывание на длительный период.
В середине июля по пути в Москву министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров на уровне глав МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в индонезийской Джакарте посетил Пхукет. Там он торжественно открыл российское генконсульство. Также Лавров встретился со своим тайским коллегой Доном Праматвинаем и обсудил меры по обеспечению работы платежной системы «Мир».
Рост числа туристов в этом году связан в том числе и с интересом российских граждан к покупке недвижимости здесь в течение 2022 г., говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. По данным консалтинговой компании Knight Frank Thailand, за весь прошлый год россияне приобрели половину из всех проданных на острове вилл. Всего, по ее подсчетам, было продано 338 таких объектов. По итогам 2023 г. число покупок может значительно вырасти, считают эксперты.
Одной из причин роста спроса на тайскую недвижимость стало открытие границ после пандемии, говорит директор департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Ларина. «Классический высокий сезон в Таиланде начинается с ноября по март, а это всегда бум продажи домов, – отметила эксперт. – В стране стабильный рынок недвижимости, который привлек больше клиентов из-за украинского кризиса. Его наконец оценили те, для кого он был ранее неочевиден».
По словам исполнительного директора и партнера Tranio Михаила Буланова, из-за роста международной неопределенности состоятельные россияне хотят разместить капиталы в стабильных активах: «Волатильность курса тайского бата в последние декады обычно не превышает 10%, а в текущем году составляет около 6%, что не так существенно в сравнении с колебаниями рубля». Буланов полагает, что развитая отрасль туризма позволяет получать от тайской недвижимости стабильный и достаточно высокий доход от аренды. По его словам, сейчас средняя доходность апартаментов на Пхукете составляет 7-8% годовых, в то время как во многих странах южной Европы схожие проекты в туристических локациях позволяют рассчитывать лишь на 3-4%.
Кроме того, продолжает Буланов, часть российских клиентов переориентировались на рынок Таиланда после того, как у россиян возникли трудности с оформлением ВНЖ в Турции, а цены на недвижимость в популярных локациях этой страны взлетели в 2–3 раза.
Приобрести недвижимость, отмечает Ларина, можно путем оплаты напрямую в Таиланд по договору купли-продажи или по договору долгосрочной аренды (leasehold). То есть купить объекты можно и дистанционно.
Некоторые россияне, по словам Буланова, выбирают недвижимость в Таиланде, чтобы отдыхать там по 2-4 недели в году. «По статистике Tranio, покупку для отдыха и сдачи в аренду в этом году выбрали 52% клиентов (против 42% годом ранее), а только для сдачи в аренду – 10% (против 2% ранее). Тайскую недвижимость для собственного переезда рассматривали 15% клиентов, для сезонного отдыха – 11%, – отметил эксперт. – За последний год изменилась структура спроса: ранее тайским жильем для переезда интересовались 10% клиентов, а для сезонного отдыха — 38% клиентов».
При этом получение ВНЖ не является популярным мотивом покупки. С одной стороны, в Таиланде легко получить визу по другим основаниям, а с другой — нет отдельной визы для владельцев недвижимости, а получить в будущем гражданство таким путем нельзя.
По мнению Буланова, в ближайшие несколько лет россияне сохранят интерес к тайской недвижимости. На этом рынке невысокий порог входа: в среднем, от $100 000 в туристических зонах и от $150 000 – в более развитых курортных зонах. «В некоторых локациях нового освоения еще можно найти предложения от $70 000 до $80 000, чего не встретить ни в одном популярном для россиян мест отдыха», – резюмирует эксперт.
В среднем рост цен на недвижимость в стране составит 5% в год, продолжает Ларина. «Если говорить о рынке новостроек в Пхукете, то за 1,5 года строительства каждый проект увеличивается в стоимости как минимум на 50%, что очень перспективно с точки зрения роста», – заключил эксперт.