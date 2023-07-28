Почему россияне стали чаще летать в Таиланд

По словам исполнительного директора и партнера Tranio Михаила Буланова, из-за роста международной неопределенности состоятельные россияне хотят разместить капиталы в стабильных активах: «Волатильность курса тайского бата в последние декады обычно не превышает 10%, а в текущем году составляет около 6%, что не так существенно в сравнении с колебаниями рубля». Буланов полагает, что развитая отрасль туризма позволяет получать от тайской недвижимости стабильный и достаточно высокий доход от аренды. По его словам, сейчас средняя доходность апартаментов на Пхукете составляет 7-8% годовых, в то время как во многих странах южной Европы схожие проекты в туристических локациях позволяют рассчитывать лишь на 3-4%.