Руководители новых регионов после сентябрьских выборов меняться не будут

Как и в других субъектах, ставка здесь сделана на глав регионов, которые к тому же должны подтвердить свои полномочия по итогам выборов, говорит политолог Ростислав Туровский. «В списки были отобраны известные местные политики и общественные деятели, известные электорату. Но есть и федеральные фигуры из числа тех, которые активно занимаются этими регионами», – сказал эксперт.