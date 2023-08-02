Руководители новых регионов после сентябрьских выборов меняться не будут«Единая Россия» утвердила Пушилина, Пасечника, Балицкого и Сальдо в качестве лидеров списков на выборах в заксобрания
Сразу в четырех новых регионах РФ региональные отделения «Единой России» провели партконференции по выдвижению кандидатов в заксобрания. Все депутаты будут избираться по партийным спискам.
В первую тройку кандидатов в ДНР вошли врио главы республики Денис Пушилин, командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» Артем Жога (отец погибшего весной 2022 г. Героя России и ДНР, бывшего комбата этого подразделения Владимира Жоги), а также генеральный директор Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, заслуженный работник здравоохранения РФ Анна Железная.
В ЛНР «Единая Россия» также выдвинула кандидатов в депутаты заксобрания. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник возглавил список кандидатов. Кроме него в первую тройку также вошли секретарь луганского регионального отделения «Единой России» и спикер регионального парламента Денис Мирошниченко, курирующий республику депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Идет на выборы и сенатор от ЛНР Ольга Бас.
Сколько кандидатов выдвинули единороссы в парламенты регионов
ДНР – 130 (в парламенте 90 мандатов)
ЛНР – 75 (50)
Запорожская область – 60 (40)
Херсонская область – 50 (36)
Новый созыв парламента ЛНР должен будет прежде всего заняться восстановлением социально-экономической инфраструктуры, сказал «Ведомостям» Водолацкий. «Мы также должны оказать помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации в разрушенных городах и районах. Это и вопросы получения гражданства РФ, и перерасчеты пенсий, и восстановление жилья. Фронт работы большой», – заявил депутат.
По словам заместителя секретаря генсовета «Единой России», сенатора от ЛНР Дарьи Лантратовой, при поддержке партии уже принято более 50 законов, направленных на интеграцию новых регионов в российское правовое поле. В осеннюю сессию федерального парламента эта работа продолжится, отметила она. Сейчас же предстоит самая активная стадия кампании в новых субъектах РФ, отметила Лантратова. К тому же партии нынешний избирательный цикл рассматривают как генеральную репетицию перед главными выборами страны в марте 2024 г., добавила она.
Списки кандидатов в депутаты заксобраний Запорожской и Херсонской областей возглавили соответственно врио губернаторов Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. Запорожских единороссов на выборы также поведут секретарь регионального отделения партии Галина Данильченко и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, занявшие соответственно 2-е и 3-е места в списке, херсонских – второй номер в списке – депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Кастюкевич и третий номер – директор хлебозавода Новой Каховки Елена Дмитрук.
«Есть четкое понимание, что нам необходима синхронизация законодательства, которое отрывалось от России на протяжении 30 лет, особенно последних восьми. Необходимо приведение местной политической среды к российским стандартам», – пояснил Рогов.
Как и в других субъектах, ставка здесь сделана на глав регионов, которые к тому же должны подтвердить свои полномочия по итогам выборов, говорит политолог Ростислав Туровский. «В списки были отобраны известные местные политики и общественные деятели, известные электорату. Но есть и федеральные фигуры из числа тех, которые активно занимаются этими регионами», – сказал эксперт.
По словам близкого к руководству одного из регионов источника «Ведомостей», главы регионов обычно обладают на этих территориях большим авторитетом, чем «рядовые депутаты».
Кроме того, по словам двух собеседников «Ведомостей», близких к «Единой России», президиум генсовета утвердит врио в качестве основных кандидатов партии для назначения на губернаторские должности в сентябре. Голосовать за них будут депутаты парламентов после сентябрьских выборов.