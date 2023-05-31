Губернаторы возглавят списки «Единой России» на выборах в 15 заксобраний

Губернаторы возглавят списки «Единой России» на выборах в 15 заксобранийСекретарь генсовета партии Андрей Турчак подвел итоги праймериз
«Единая Россия» приняла решение, что в 15 регионах из 20, где пройдут выборы депутатов законодательных собраний, списки возглавят действующие губернаторы или врио глав регионов. Об этом секретарь генсовета партии Андрей Турчак сказал на заседании генсовета 31 мая.
В четырех новых регионах списки на выборах законодательных собраний возглавят врио глав регионов: Денис Пушилин – в ДНР, Леонид Пасечник – в ЛНР, Евгений Балицкий – в Запорожской области, Владимир Сальдо – в Херсонской области. Кроме того, в Смоленской области список возглавит врио главы региона Василий Анохин.
Также списки на выборах в заксобрания возглавят губернаторы Александр Авдеев – Владимирская область, Александр Цыбульский – Архангельская область, Юрий Бездудный – НАО, Алексей Цыденов – Бурятия, Бату Хасиков – Калмыкия, Айсен Николаев – Якутия, Сергей Цивилев – Кемеровская область, Игорь Кобзев – Иркутская область, Радий Хабиров – Башкирия, Василий Голубев – Ростовская область. Список в заксобрание Хакасии возглавит депутат Госдумы Сергей Сокол, которого единороссы планируют выставить кандидатом на выборах губернатора Хакасии.
Таким образом, лишь в трех регионах, где пройдут выборы глав регионов, списки не возглавят действующие губернаторы: в Ивановской и Ярославской областях – но там нет головной части списка, Забайкальском крае (в Ульяновской области губернатор представляет КПРФ). О том, что губернаторы-единороссы возглавят списки партии на выборах в заксобрания, «Ведомости» писали 28 апреля.
На генсовете также подвели итоги праймериз. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак сказал, что в них приняли участие боле 3 млн выборщиков. Турчак заявил, что среди них – более 150 участников спецоперации, правда, не сказал, сколько из них праймериз выиграли. Привел в пример лишь Волгоградскую область, где участник спецоперации Александр Нелепин выиграл праймериз по одному из округов на выборах депутатов гордумы Волгограда.
Турчак также сказал, что 48% победителей праймериз – члены партии, а 19% – ее сторонники. Самая высокая явка на праймериз, если брать по соотношению к числу избирателей в регионе, оказалась в Якутии и НАО. А лидерами по общей численности оказались Ростовская область и Башкирия.