Губернаторы возглавят списки «Единой России» на выборах в 15 заксобраний

На генсовете также подвели итоги праймериз. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак сказал, что в них приняли участие боле 3 млн выборщиков. Турчак заявил, что среди них – более 150 участников спецоперации, правда, не сказал, сколько из них праймериз выиграли. Привел в пример лишь Волгоградскую область, где участник спецоперации Александр Нелепин выиграл праймериз по одному из округов на выборах депутатов гордумы Волгограда.