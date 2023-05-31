Газета
Политика

Губернаторы возглавят списки «Единой России» на выборах в 15 заксобраний

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак подвел итоги праймериз
Елена Мухаметшина
Максим Стулов / Ведомости

«Единая Россия» приняла решение, что в 15 регионах из 20, где пройдут выборы депутатов законодательных собраний, списки возглавят действующие губернаторы или врио глав регионов. Об этом секретарь генсовета партии Андрей Турчак сказал на заседании генсовета 31 мая.

В четырех новых регионах списки на выборах законодательных собраний возглавят врио глав регионов: Денис Пушилин – в ДНР, Леонид Пасечник – в ЛНР, Евгений Балицкий – в Запорожской области, Владимир Сальдо – в Херсонской области. Кроме того, в Смоленской области список возглавит врио главы региона Василий Анохин.

Также списки на выборах в заксобрания возглавят губернаторы Александр Авдеев – Владимирская область, Александр Цыбульский – Архангельская область, Юрий Бездудный – НАО, Алексей Цыденов – Бурятия, Бату Хасиков – Калмыкия, Айсен Николаев – Якутия, Сергей Цивилев – Кемеровская область, Игорь Кобзев – Иркутская область, Радий Хабиров – Башкирия, Василий Голубев – Ростовская область. Список в заксобрание Хакасии возглавит депутат Госдумы Сергей Сокол, которого единороссы планируют выставить кандидатом на выборах губернатора Хакасии.

Кремлевские эксперты обнаружили теоретическую угрозу вторых туров на губернаторских выборах в четырех регионах

Впрочем, вряд ли интрига будет где-то, кроме Хакасии

Таким образом, лишь в трех регионах, где пройдут выборы глав регионов, списки не возглавят действующие губернаторы: в Ивановской и Ярославской областях – но там нет головной части списка, Забайкальском крае (в Ульяновской области губернатор представляет КПРФ). О том, что губернаторы-единороссы возглавят списки партии на выборах в заксобрания, «Ведомости» писали 28 апреля.

На генсовете также подвели итоги праймериз. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак сказал, что в них приняли участие боле 3 млн выборщиков. Турчак заявил, что среди них – более 150 участников спецоперации, правда, не сказал, сколько из них праймериз выиграли. Привел в пример лишь Волгоградскую область, где участник спецоперации Александр Нелепин выиграл праймериз по одному из округов на выборах депутатов гордумы Волгограда.

Турчак также сказал, что 48% победителей праймериз – члены партии, а 19% – ее сторонники. Самая высокая явка на праймериз, если брать по соотношению к числу избирателей в регионе, оказалась в Якутии и НАО. А лидерами по общей численности оказались Ростовская область и Башкирия.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных