Списки «Единой России» на выборах в несколько заксобраний возглавят губернаторы

ЛДПР пока не решила, кто возглавит списки, говорит замруководителя центрального аппарата партии Алексей Диденко: «Но этот вопрос мы обсуждали. Раньше списки на выборах в заксобрания, а также иногда и на муниципальных выборах возглавлял Владимир Жириновский, поскольку по закону на выборах для агитации можно использовать только образ кандидатов». В прошлом году был переходный период, добавляет Диденко: «Сейчас обсуждается, что в большинстве регионов списки возглавит Леонид Слуцкий – для статусности списков и больших возможностей для агитации».