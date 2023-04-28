Списки «Единой России» на выборах в несколько заксобраний возглавят губернаторы

Списки «Единой России» на выборах в несколько заксобраний возглавят губернаторыПартии ищут паровозов для победы в региональных кампаниях
Партии начали обсуждать, кто именно поведет их партийные списки на выборы в заксобрания. Как минимум в шести регионах из 20, где осенью будут выбирать депутатов, действующие губернаторы поведут «Единую Россию» на выборах в заксобрания, возглавив общую часть списка, говорит один из источников «Ведомостей» в партии. Но два собеседника подчеркивают, что пока идет обсуждение этого вопроса: вероятно, губернаторов-паровозов на выборах будет больше.
«Как правило, губернаторы возглавляют списки партии на выборах в заксобрания, – говорит один из источников «Ведомостей». – Иногда бывают исключения в связи с вескими электоральными причинами (имеется в виду, вероятно, непопулярность регионального лидера или его принадлежность другой партии. – «Ведомости»). Но «Единая Россия» старается отстаивать необходимость глав регионов во главе списков». Согласно положению о праймериз партии, участники общей части списка могут и не участвовать в предварительном голосовании.
Списки единороссов на выборах в заксобрания могут возглавить губернаторы Радий Хабиров в Башкирии, Алексей Цыденов в Бурятии, Айсен Николаев в Якутии, Александр Авдеев во Владимирской области, Игорь Кобзев – в Иркутской, Сергей Цивилев в Кемеровской области, Бату Хасиков в Калмыкии, говорят источники «Ведомостей». Все они, кроме Цивилева, являются секретарями региональных отделений «Единой России».
Отделение в Кузбассе возглавляет сенатор Алексей Синицын. Кроме того, возможно, что глава Ростовской области Василий Голубев возглавит список на выборах в регионе, но там в качестве паровоза может пойти и председатель заксобрания региона Александр Ищенко, руководящий реготделением. На выборах в заксобрание Хакасии планируется, что список поведет депутат Госдумы Сергей Сокол, которого единороссы планируют выдвинуть против действующего губернатора – коммуниста Валентина Коновалова.
Пока неопределенная ситуация с Забайкальским краем, где губернатор Александр Осипов в 2019 г. шел на выборы самовыдвиженцем, а в «Единую Россию» так и не вступил. Также не до конца ясно, кто возглавит список на выборах в собрание депутатов НАО, хотя глава региона Юрий Бездудный возглавляет реготделение.
В Ярославской и Ивановской областях на выборах депутатов облдум не будет головной части списка, соответственно, губернаторы Михаил Евраев и Станислав Воскресенский списки возглавлять не будут. Евраев в 2022 г. шел на губернаторские выборы самовыдвиженцем. Воскресенский на свои первые губернаторские выборы в 2018 г. выдвигался от «Единой России». Ульяновскую область возглавляет губернатор-коммунист Алексей Русских.
Отдельно решается вопрос, кто возглавит списки в заксобрания на новых территориях. Сейчас из четырех врио с новых территорий отделение «Единой России» возглавляет только врио главы ДНР Денис Пушилин. При этом собеседник в партии говорит, что было бы правильно, чтобы во всех четырех регионах списки в заксобрания возглавили врио глав. Это же подтверждает и другой собеседник, добавляя, что сейчас конфигурация согласовывается с администрацией президента.
«Каждая кампания – индивидуальные решения, находящие ключ к победе, – говорит замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов. – Кто будет во главе списков, партия будет решать позже. Исходя из ситуации, которая складывается в каждом регионе, и по результатам широких исследований».
Что делают другие партии
ЛДПР пока не решила, кто возглавит списки, говорит замруководителя центрального аппарата партии Алексей Диденко: «Но этот вопрос мы обсуждали. Раньше списки на выборах в заксобрания, а также иногда и на муниципальных выборах возглавлял Владимир Жириновский, поскольку по закону на выборах для агитации можно использовать только образ кандидатов». В прошлом году был переходный период, добавляет Диденко: «Сейчас обсуждается, что в большинстве регионов списки возглавит Леонид Слуцкий – для статусности списков и больших возможностей для агитации».
В КПРФ также еще идет обсуждение, которое продолжится до конца мая, а потом предложения будут вынесены на президиум, говорит первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин: «Но вероятно, что в большинстве регионов во главе будут первые секретари обкомов КПРФ. В Хакасии обсуждается, что список возглавит губернатор Валентин Коновалов».
У «Справедливой России» на выборах в заксобрания традиционно списки возглавляют руководители региональных отделений, говорит член президиума центрального совета партии Дмитрий Гусев.
Для «Единой России» тактика паровозов давно испытанный и часто используемый прием, сказал вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «В силу частого использования он утратил электоральный смысл – губернаторам важно возглавить список, чтобы подтвердить прочность своих политических позиций и хорошие отношения с центром».
В целом лидер списка на региональных выборах может оказать влияние на кампанию в двух ситуациях, говорит политолог Александр Кынев: «Первая – если это местный харизматик, у которого есть сторонники, что в условиях низкой явки на выборах важно. А вторая – когда в условиях общего разочарования в разных кандидатах появляется кто-то новый без особого антирейтинга». Пока же партии демонстрируют желание выстроить работу со списками по консервативному сценарию, считает он.