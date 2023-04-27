Единороссы подвели первые итоги регистрации кандидатов на праймериз

Единороссы подвели первые итоги регистрации кандидатов на праймеризСредний конкурс на предварительном голосовании оказался 5,3 кандидата на место
«Единая Россия» подвела первые итоги регистрации кандидатов на праймериз партии, которая закончится 27 апреля. Средний конкурс составил 5,3 кандидата на одно место. Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов представил «портрет кандидата», который участвует в так называемом предварительном голосовании.
Среди кандидатов:
44% женщин;
28% кандидатов в возрасте до 35 лет;
48% членов партии;
19% со статусом «сторонника» «Единой России»;
14% действующие депутаты.
Больше всего кандидатов из числа представителей малого и среднего бизнеса (29%), из сферы образования (12%), из сферы государственного и муниципального управления (12%), из сферы культуры (6%), общественников (6%), из социальной сферы (4%), из здравоохранения (4%), из сферы ЖКХ (3%). На праймериз зарегистрировался 81 участник спецоперации.
Перминов напомнил, что в сентябре предстоят 182 избирательные кампании разного уровня в 54 регионах. Отбор кандидатов на праймериз везде пройдет онлайн, кроме новых территорий.
Анализировать состав участников праймериз не всегда имеет смысл, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: участие части из них носит номинальный характер. «Поэтому долю [представителей] бизнеса стоит оценивать уже в списках, но понятно, что у них по-прежнему больше прагматических мотивов идти в депутаты, чем, например, у бюджетников», – заявил он.
Стартово же праймериз задумывались с двумя целями – как способ заранее снять часть межэлитных противоречий и как способ создать информационный повод для партии за несколько месяцев до выборов, отмечает Виноградов. «Эти задачи были решены лишь частично, поскольку реальная конкуренция на праймериз неодинакова в зависимости от зарегулированности ситуации в регионах, а в повестке дня праймериз привлекает внимание в большей степени партийных активистов и сторонников», – говорит он.
Гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов считает, что сейчас патриотическая консолидация затронула даже протестные регионы. По словам руководителя Фонда развития гражданского общества Константина Костина, в обществе действует фактор отложенных решений во многих сферах жизни: «Замораживаются региональные межэлитные конфликты. Все подобные факторы будут какое-то время действовать, пока общественное мнение не решит, что проблемы текущего этапа преодолены».
Он сравнивает нынешнюю инерционность со страховым полисом: избиратели ждут от «Единой России», чтобы она исполнила, что обещала перед парламентскими выборами 2021 г.