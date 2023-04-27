Единороссы подвели первые итоги регистрации кандидатов на праймериз

Стартово же праймериз задумывались с двумя целями – как способ заранее снять часть межэлитных противоречий и как способ создать информационный повод для партии за несколько месяцев до выборов, отмечает Виноградов. «Эти задачи были решены лишь частично, поскольку реальная конкуренция на праймериз неодинакова в зависимости от зарегулированности ситуации в регионах, а в повестке дня праймериз привлекает внимание в большей степени партийных активистов и сторонников», – говорит он.