США ввели санкции против Петра Авена и Михаила Фридмана

США ввели санкции против Петра Авена и Михаила ФридманаОграничения также затронули Германа Хана, Алексея Кузьмичева и РСПП
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в SDN-лист предпринимателей и основателей «Альфа-Групп» Петра Авена и Михаила Фридмана, а также Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Это следует из сообщения управления.
Помимо бизнесменов США также ввели санкции против Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
В пояснении Минфина США сказано, что предприниматели попали под санкции, так как входили в наблюдательный совет консорциума «Альфа групп». Там напомнили, что ранее в их отношении санкции ввели Австралия, Канада, Евросоюз, Новая Зеландия и Великобритания.
Авен был включен в список как председатель правления российской страховой компании и бывший член наблюдательного совета «Альфа-Групп» за работу в секторе финансовых услуг. На аналогичном основании в список попал основатель группы и бывший председатель набсовета Фридман, который «продолжает участвовать в деятельности конгломерата». Помимо этого, он руководит комитетом РСПП и действует от имени организации, уточняется в сообщении.
Причиной включения Хана в список стало то, что он член набсовета, а также выступает учредителем строительной компании. Кузьмичев является членом набсовета и возглавляет российскую инвестиционную компанию, тем самым работает в секторе финансовых услуг экономики России.
В OFAC отметили, что инвестиционная компания LetterOne не попала под санкции, так как по информации управления, заблокированным лицам в организации не принадлежат 50% и более. Ранее сообщалось, что Фридман и Авен покинули компанию после санкций.
Попадание в список SDN предполагает блокировку всего имущества лиц, которое находится в США, а также организаций, в котором им прямо или косвенно принадлежат 50% и более. Все связанные с какой-либо собственностью или интересами этих лиц операции запрещены, если нет специальной лицензии OFAC.
В мае «Ведомости» писали, что люксембургская ABH Holdings Фридмана и его бизнес-партнеров по «Альфа-групп» кроме «Альфа-банка" продаст также «Альфастрахование». Представитель компании подтвердил смену собственника. Он уточнил, что речь идет «исключительно» о реструктуризации владения, а не о продаже компании сторонним покупателям. «Текущая ситуация вынуждает иностранные компании, имеющие активы в российской юрисдикции, проводить редомициляцию, разговоры об этом ведутся очень давно», – напомнил собеседник.
О том, что Фридман и Авен планируют выйти из состава акционеров «Альфа-Банка», наблюдательный совет которого они покинули в марте 2022 г. после санкций Евросоюза, стало известно весной. В результате сделки их доли могут перейти бизнес-партнеру по «Альфе» Андрею Косогову. Сам банк также находится под блокирующими санкциями США, Великобритании и Евросоюза.
Представитель «Альфа-Банка» сообщил «Ведомостям», что введенные США санкции против предпринимателей на деятельность кредитной организации не влияют. «Мы работаем, как обычно», – отметил собеседник.