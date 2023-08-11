США ввели санкции против Петра Авена и Михаила Фридмана

О том, что Фридман и Авен планируют выйти из состава акционеров «Альфа-Банка», наблюдательный совет которого они покинули в марте 2022 г. после санкций Евросоюза, стало известно весной. В результате сделки их доли могут перейти бизнес-партнеру по «Альфе» Андрею Косогову. Сам банк также находится под блокирующими санкциями США, Великобритании и Евросоюза.