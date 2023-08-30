Выработка гарантий безопасности Украине столкнулась с проблемами

После гипотетического возвращения Трампа к власти маловероятно, что США прекратят военную помощь Украине, полагает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. По его словам, в накачку оружием Украины вложено уже слишком много, это стало мейнстримом и новый президент вряд ли сможет пересмотреть эту политику. Кроме того, значительная часть вооружения производится на американских заводах, а там работает электорат Трампа, продолжает эксперт. При этом экономическую помощь он может сократить, а также оказать давление на украинское правительство по линии антикоррупционной политики, особенно с учетом того, что скандал вокруг сына Джо Байдена Хантера связан с Украиной, напоминает Пухов.