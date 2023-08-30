Выработка гарантий безопасности Украине столкнулась с проблемами

Выработка гарантий безопасности Украине столкнулась с проблемамиВ США опасаются избрания Трампа, поэтому избегают конкретики
До конца года США планируют провести второй раунд переговоров с Украиной по определению гарантий безопасности, подготовить которые договорились лидеры G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Помимо государств G7, всего оказывать военную помощь Украине согласились 18 государств.
При этом, как указывает WSJ, в Белом доме не понимают, какие именно гарантии могут предоставить США Украине, учитывая, что новая администрация после выборов 2024 г. сможет отменить практически все обязательства своих предшественников.
Европейские правительства опасаются, что в этом случае не смогут компенсировать выпадающий объем американской военной и финансовой помощи Киеву из-за трудностей в европейской экономике и слабости ВПК. С февраля прошлого года Вашингтон направил Украине оружия и техники на сумму более $40 млрд. Германия и Великобритания, ведущие европейские производители вооружений, выделили оружия на сумму от $7 млрд до $8 млрд, следует из данных Кильского института мировой экономики. В результате европейские лидеры ищут новые пути, чтобы закрепить обязательства по оказанию помощи ВСУ.
Трамп неоднократно критиковал администрацию Байдена за политику США на украинском направлении и призывал к прекращению боевых действий. 23 августа в интервью Такеру Карлсону он повторил, что вооруженный конфликт на Украине не произошел бы, если бы он остался президентом в 2020 г. На данный момент Трамп наиболее вероятный кандидат в президенты от республиканской партии: его популярность среди избирателей-республиканцев, согласно сводным данным опросов проекта RealClearPolitics, превышает 55%.
Президент Байден во время саммита в Вильнюсе заявил, что он будет вести переговоры с украинской стороной о долгосрочных двусторонних обязательствах в области безопасности, при этом, как отмечают собеседники издания, Белому дому еще предстоит определить параметры этого соглашения. Одним из таких предложений, по словам чиновников, может стать заключение меморандума о взаимопонимании, который не включал бы в себя обязательства по поставкам конкретных видов вооружения и их срокам. Согласно американскому законодательству, этот документ не потребует одобрения конгресса.
В то же время газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники написала, что страны – члены Евросоюза столкнулись с разногласиями по поводу увеличения на 86 млрд евро бюджета организации в ближайшие четыре года из-за растущего бюджетного дефицита европейских государств, которые несут угрозу финансовой поддержке Украине. Согласно данным издания, запросы Брюсселя направлены на рост бюджета ЕС, в то время как Германия и Нидерланды, напротив, призывают снизить расходы.
Как пишет FT, из этой суммы ЕС планирует выделить на помощь Украине 20 млрд евро в течение четырех лет, включающую поставки вооружений и обучение военного персонала. Средства будут направлены в Европейский фонд мира, который частично покроет расходы государств на закупку оружия и боеприпасов для Украины. Из оставшейся суммы предполагается выделить почти 19 млрд евро на покрытие высоких процентных расходов по совместным займам ЕС, около 2 млрд евро – на увеличение административных расходов, в том числе повышение зарплат чиновников ЕС. Еще 15 млрд евро пойдут на финансирование проектов, связанных с ростом миграции, а 10 млрд евро – на новый инновационный фонд ЕС. Идея повысить зарплаты евробюрократам особенно непопулярна, отмечает издание.
После гипотетического возвращения Трампа к власти маловероятно, что США прекратят военную помощь Украине, полагает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. По его словам, в накачку оружием Украины вложено уже слишком много, это стало мейнстримом и новый президент вряд ли сможет пересмотреть эту политику. Кроме того, значительная часть вооружения производится на американских заводах, а там работает электорат Трампа, продолжает эксперт. При этом экономическую помощь он может сократить, а также оказать давление на украинское правительство по линии антикоррупционной политики, особенно с учетом того, что скандал вокруг сына Джо Байдена Хантера связан с Украиной, напоминает Пухов.
Некоторая коррекция американской политики на украинском направлении в случае победы республиканского кандидата на выборах может произойти, полагает ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО Дмитрий Тренин. «Кем бы ни был новый президент, конгресс начнет тщательнее контролировать выделение помощи Украине и дольше рассматривать запросы администрации на ее предоставление», – сказал эксперт.
С другой стороны, продолжает Тренин, при новой администрации Белый дом будет вынужден в каком-либо виде предоставить гарантии безопасности в обмен на отказ Киева от вступления в НАТО. По словам эксперта, вхождение Украины в Североатлантический альянс для Вашингтона недопустимо: такая перспектива сулит США большие риски, на что не может пойти ни одна администрация. «Возможно, украинцам предложат гарантии по пакистанской модели в годы холодной войны. То есть американцы, возможно, будут передавать на нужды ВСУ какое-то количество оружия, оказывать военно-техническую помощь, но без юридических обязательств по защите Украине», – заключил эксперт.