Как прошли переговоры Путина и Эрдогана в Сочи

После перечисления достижений Путин перешел к ситуации вокруг Украины и зерновой сделки, подчеркнув, что Эрдоган уделил этому значительное внимание. По его словам, страны Запада «отказываются выводить из-под санкций экспорт нашего зерна и удобрений, возобновлять поставки в Россию агротехники и запчастей, снимать проблемы с логистикой и фрахтом судов, банковским обслуживанием и страхованием продовольственных поставок», а Украина использовала коридоры по вывозу зерна для атак на российские военные и гражданские объекты. При этом прекращение сделки не отразилось на рынках – цены на зерновые продолжают снижаться, недостатка в продовольствии нет. Но есть проблемы с его справедливым распределением, напомнил Путин: «на долю действительно нуждающихся в продовольственной помощи государств пришлось лишь 3%, т. е. это меньше 1 млн т [украинского экспорта]».