Как прошли переговоры Путина и Эрдогана в Сочи

Как прошли переговоры Путина и Эрдогана в СочиО возобновлении зерновой сделки договориться пока не удалось
Переговоры президентов России и Турции в Сочи 4 сентября стали первыми для турецкого лидера с момента его переизбрания в мае 2023 г. До этого последний раз Эрдоган приезжал в Россию 5 августа 2022 г. – встреча тогда тоже проходила в Сочи в санатории «Русь». После этого главы государств в 2022 г. встречались на саммитах, в этом же году многократно созванивались.
Основной интригой переговоров стало обсуждение зерновой сделки, из которой Россия вышла 17 июля. Эрдоган неоднократно говорил, что обсудит с Путиным возможность возвращения России к договоренностям. Переговоры начались около 13.00 и заняли три часа – примерно поровну в расширенном и узком составе. По окончании переговоров в расширенном составе с участием членов делегаций беседа продолжилась тет-а-тет в формате рабочего завтрака. После этого два президента провели совместную пресс-конференцию.
Наконец встретились
Договоренность о нынешней очной встрече была давно, но в силу разных причин она переносилась, напомнил Путин. Президент России лично поздравил Эрдогана с победой на майских выборах.
В 2022 г. товарооборот между странами увеличился на 86%, рассказал Путин. Отношения между странами диверсифицируются. «Мы продвинулись и, надеюсь, в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции, чтобы сделать ситуацию более стабильной в регионе», – отметил президент РФ. Расширены поставки турецких сельхозпродуктов в Россию, сказал он. «В области энергетики двигаемся очень уверенно. Достигнуты договоренности между основными поставщиками и потребителями с обеих сторон», – отметил Путин.
Продолжается строительство АЭС «Аккую», напомнил он: «В следующем году будет запущен первый блок. Здесь есть интересные возможные варианты нашего сотрудничества». По его словам, в повестке также вопросы безопасности в регионе, украинский кризис и зерновая сделка.
Эрдоган отметил, что внешнеторговый оборот между странами составил $62 млрд и задача, которая стоит перед государствами, довести его до $100 млрд, «радует». Он заявил, что в Сочи пройдет отдельная встреча глав центробанков Турции и России.
Строительство газового хаба «обогатит наши отношения», считает президент Турции. По словам Эрдогана, весь мир смотрит за тем, что в дальнейшем будет с зерновой сделкой и каким будет результат переговоров по этой теме. Эрдоган полагал, что они смогут послать соответствующий месседж на запланированной пресс-конференции.
Встреча в Сочи состоялась не только через два месяца после выхода России из зерновой сделки. Кроме того, за неделю до ее прекращения, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский, проводивший переговоры с Эрдоганом в Турции, сообщил, что улетел на Украину вместе с пятью командирами полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ).
Россия захватила азовцев в плен, а затем обменяла их – 21 сентября 2022 г. России передали 55 человек, в том числе военнопленных и украинского политика Виктора Медведчука, Украине – 215 пленных, но командиры «Азова» остались в Турции. После обмена Зеленский говорил, что они пробудут там до окончания боевых действий.
В Сочи 4 сентября Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей», обсуждалась ли на переговорах июльская передача азовцев Украине, сказал, что в рамках переговоров делегаций тема не поднималась. «Это достаточно чувствительная тема, и обычно в таких форматах она не обсуждается. Есть уполномоченные ведомства с двух сторон, они ведут эти переговоры», – отметил он.
Энерго-зерновой союз
Никаких документов по итогам переговоров подписано не было, отметил Песков. Главы государств вышли к прессе, где кратко рассказали о содержании встречи, потом им задали вопросы.
Путин заявил, что переговоры прошли в конструктивной и деловой атмосфере. Он снова сказал о росте товарооборота – по итогам 2022 г. он увеличился на 86% и достиг рекордных $62 млрд, а за первую половину 2023 г. вырос еще на 4%. По словам Путина, центробанки двух стран занимаются вопросами развития корреспондентской сети между финансовыми организациями России и Турции.
Сотрудничество в энергетике между странами Путин назвал стратегическим – «Росатом» продолжает строить первую в Турции АЭС «Аккую» мощностью 4800 МВт, пуск первого энергоблока которой может состояться в 2024 г. По словам российского президента, в 2022 г. Россия поставила в Турцию по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» 21,5 млрд куб. м газа, а за январь – август 2023 г. – свыше 10 млрд куб. м. «Мы намерены и впредь обеспечивать турецкую экономику этим дешевым, но высокоэффективным и экологичным видом топлива. Более того, готовы экспортировать транзитом через Турцию газ потребителям в третьи страны – туда, где в этом партнеры заинтересованы», – сказал Путин. Именно поэтому Россия предложила создать в Турции газовый хаб – «Газпром» передал компании «Боташ» проект дорожной карты по реализации данного проекта. На повестке дня – учреждение совместной рабочей группы, которая решит практические вопросы, сказал Путин.
После перечисления достижений Путин перешел к ситуации вокруг Украины и зерновой сделки, подчеркнув, что Эрдоган уделил этому значительное внимание. По его словам, страны Запада «отказываются выводить из-под санкций экспорт нашего зерна и удобрений, возобновлять поставки в Россию агротехники и запчастей, снимать проблемы с логистикой и фрахтом судов, банковским обслуживанием и страхованием продовольственных поставок», а Украина использовала коридоры по вывозу зерна для атак на российские военные и гражданские объекты. При этом прекращение сделки не отразилось на рынках – цены на зерновые продолжают снижаться, недостатка в продовольствии нет. Но есть проблемы с его справедливым распределением, напомнил Путин: «на долю действительно нуждающихся в продовольственной помощи государств пришлось лишь 3%, т. е. это меньше 1 млн т [украинского экспорта]».
Путин отметил, что Россия будет готова рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку: «Сразу же, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции». При этом он напомнил об инициативе Москвы поставить 1 млн т зерна на льготных условиях при поддержке Катара в Турцию, где его перемелют в муку и отправят нуждающимся. Бесплатные поставки российского зерна шести африканским странам в объемах от 50 000 т начнутся уже через две-три недели, сказал Путин.
Эрдоган в ответ сказал, что в городе Синоп возможно строительство второй АЭС – это обсуждалось на переговорах. Что касается зерновой сделки, то Россия, по словам турецкого президента, говорит о своих ожиданиях для ее возобновления и Турция на разных площадках транслирует их. «Я считаю, что сможем достичь результата. Турция для этого приложит все усилия», – надеется Эрдоган.
Почему сделку сложно возобновить
Возобновление зерновой сделки на данном этапе затруднительно, считает турецкий политолог Хакан Аксай. Запад пока не демонстрирует готовности выполнять российские условия, предполагающие переподключение Россельхозбанка к межбанковской системе SWIFT и восстановление аммиакопровода Тольятти – Одесса. А Анкара при всем желании не может выступить от имени Запада или оказать на него серьезное давление, с тем чтобы они выполнили свое обещание перед Москвой.
При этом позитивным итогом встречи лидеров двух государств стало решение о поставках 1 млн т российского зерна для помола в Турции и отправки в нуждающиеся африканские страны, считает гендиректор Международного института развития научного сотрудничества Ариф Асалыоглу. По его словам, этот проект выгоден обеим странам. «Для Москвы это имиджевый проект, который позволяет укреплять позиции на Черном континенте. А турецкие производители сельхозпродукции получат возможность дополнительно загрузить свои мощности», – отметил эксперт. Он добавил, что эта инициатива представит Эрдогана в выгодном свете на саммите G20 в Нью-Дели 9–10 сентября.
Переговоры Путина и Эрдогана прошли на фоне охлаждения отношений между двумя странами после передачи Анкарой «Азова» и одобрения турецкими властями членства Швеции в НАТО, заметил Аксай. Косвенным признаком напряженности, по словам эксперта, можно назвать то, что стороны на протяжении месяца не могли согласовать место и время проведения встречи. «Тем не менее я не вижу никаких признаков разрыва. Стороны зависят друг от друга», – сказал эксперт.
Эрдогану, продолжает Асалыоглу, нужно оставить за собой роль главного модератора на украинском направлении и превратить Турцию в газовый хаб для Европы. Кроме того, Анкара заинтересована в сохранении сотрудничества с Москвой в атомной энергетике. Точно так же российской стороне нужна Турция, через территорию которой российские компании обходят западные санкции, а власти выходят на контакт с западными элитами, заключил эксперт.