Явка на выборах в заксобрания новых регионов стала одной из самых высоких в России

Явка на выборах в заксобрания новых регионов стала одной из самых высоких в РоссииДНР лишь на третий день уступила Кузбассу по числу проголосовавших
Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, вошедшие в состав России осенью 2022 г., продемонстрировали одни из самых высоких показателей явки на региональных выборах. Из старых субъектов РФ к 10 сентября их опередил только Кузбасс (78,99%), где одновременно проходили выборы губернатора и депутатов парламента.
Политолог Михаил Виноградов отмечает, что в Кемеровской области «исторически сложилось административное управление и даже передавливание – еще со времен Амана Тулеева (был губернатором с 1997 по 2018 г. – «Ведомости»)». По состоянию на 14.00 мск явка в ДНР составила 76,41%, в ЛНР – 71,09%, в Запорожской области – 63,25%, в Херсонской области – 64,25%. Местные жители активно голосовали, несмотря на военное положение в этих регионах и регулярные обстрелы со стороны ВСУ.
Первые российские выборы в новых регионах действительно проходили в чрезвычайных условиях. В ночь на 10 сентября в Запорожской области в результате атаки беспилотников был уничтожен избирательный участок, заявил журналистам в информцентре Центризбиркома (ЦИК) зампред комиссии Николай Булаев. В момент нападения внутри никого не было. По словам Булаева, атакой ВСУ хотели запугать сотрудников комиссии.
Если бюллетени уничтожены [в результате такой атаки] и протокол участковой избирательной комиссии (УИК) составить нельзя, итоги голосования там должны аннулировать, считает политтехнолог Олег Захаров. «Финальная [явка]считается по протоколам УИК [как и голоса избирателей]», – пояснил он. Дроны уничтожили здание, но формально участок существует, считает электоральный юрист Гарегин Митин: «Если безопасность позволяет, его перенесут [для голосования граждан] в другое место. В противном случае ввиду невозможности установить волеизъявление избирателей, которые проголосовали, надо признавать итоги голосования недействительными».
В итоге в последний день голосования избирательные участки в новых регионах закрылись досрочно (выборы там, как и в большинстве субъектов РФ, были трехдневными). В сельских населенных пунктах Запорожской области участки – в 14 часов, в городах – в 16 часов. В ЛНР и Херсонской области голосование – в 16 часов, в ДНР – в 15 часов.
Глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий объяснил решение тем, что многие жители уже проголосовали в ходе досрочного голосования и двух дней работы стационарных участков. Также, по его словам, избирком руководствовался стремлением «обеспечить безопасность не только избирателей, но и членов наших участковых комиссий». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атак ВСУ пострадали люди: «Среди членов избирательных комиссий есть и раненные, и контуженные в результате обстрелов».
По сути то, что мы делали в течение последних нескольких месяцев, – это не предвыборная кампания в привычном понимании этого слова. За более чем полтора года с начала специальной военной операции «Единая Россия» стала в новых регионах синонимом помощи.
Пресс-службы региональных избиркомов традиционно сообщают о ходе голосования и каких-либо нестандартных решениях (выступлениях артистов перед избирателями, угощениях, лотереях и т. д.). Избирком Херсонской области 10 сентября в своем Telegram-канале сообщил, что сотрудники почты в Скадовском муниципальном округе «коллективно пришли на избирательный участок, чтобы проголосовать за свое будущее».
Глава ЦИК Элла Памфилова в этот же день на брифинге в информцентре комиссии призвала побороть практику административного принуждения людей к голосованию к выборам президента РФ в марте 2024 г. «К выборам президента мы должны выжечь это каленым огнем! Вы знаете, как люди сейчас относятся к элементам принуждения. Не просто с раздражением. Мы получаем обратно противоположный результат. Чем больше степень давления на людей, тем больше они сопротивляются», – сказала она.
А вот высокую явку на выборах в ДНР Памфилова объяснила тем, что «это республика, которая больше всех страдает от бесконечных прилетов, разрушений со стороны СБУ (имеются в виду, вероятно, ВСУ. – «Ведомости») жилых объектов». «Люди, пережившие за эти годы так много, очень близко к сердцу принимают, и для них эти выборы очень важны. Так же как для всех остальных наших новых субъектов Федерации», – отметила глава ЦИК.
Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков отмечает, что жители новых регионов связаны, в том числе эмоционально, с местной властью. «Так можно объяснить высокую явку», – сказал он «Ведомостям».
В парламенты Донецкой и Луганской народных республик будут избраны соответственно 90 и 50 депутатов – здесь это уже закреплено конституциями регионов, принятыми 30 декабря 2022 г. Глав новых регионов выберут депутаты – на эти должности претендуют нынешние врио. В заксобрание Запорожской области будут избраны 40 депутатов, в Херсонскую областную думу – 36.