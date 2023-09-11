Явка на выборах в заксобрания новых регионов стала одной из самых высоких в России

Глава ЦИК Элла Памфилова в этот же день на брифинге в информцентре комиссии призвала побороть практику административного принуждения людей к голосованию к выборам президента РФ в марте 2024 г. «К выборам президента мы должны выжечь это каленым огнем! Вы знаете, как люди сейчас относятся к элементам принуждения. Не просто с раздражением. Мы получаем обратно противоположный результат. Чем больше степень давления на людей, тем больше они сопротивляются», – сказала она.