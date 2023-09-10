Ряд регионов отличился высокой явкой в первые дни голосования

Поправки в закон об основных гарантиях избирательных прав, позволяющие проводить голосование в течение нескольких дней, были приняты в 2020 г. в связи с пандемией коронавируса, после того как в течение недели шло голосование по поправкам в Конституцию. Уже в сентябре 2020 г. выборы в ряде регионов шли три дня, столько же проходили и парламентские выборы в 2021 г. На них в первый день явка составила 16,85%, по итогам двух дней она составила 31,5%, итоговая – 51,72%.