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Ряд регионов отличился высокой явкой в первые дни голосования

В лидерах оказались новые субъекты и Кузбасс
Екатерина Гробман
Как отметила Элла Памфилова, наиболее высокая явка в первый день была зафиксирована в Карачаево-Черкесии (27,37%), на выборах в законодательные органы ДНР – 59,4% / Евгений Разумный / Ведомости

В нескольких регионах избиратели продемонстрировали высокую явку уже в первые два дня голосования, заметили «Ведомости». Лидерами среди «старых регионов» по итогам первого дня выборов глав субъектов стали Кемеровская область (46,71%), Чукотка (31,10%) и Якутия (20,39%). В Кузбассе и Якутии выбирают также депутатов заксобрания.

В 2018 г. итоговая явка на выборах в Кемеровской области, которые проходили в один день, составила 66,3%, на Чукотке – 60,2%, а в Якутии – 50,7%. Новые регионы заняли четыре из пяти первых мест по явке на выборах в заксобрания к 10 сентября: Херсонская область (58,42%), ЛНР (42,74%), Запорожская область (37,94%).

Как отметила глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова, наиболее высокая явка по итогам первого дня голосования на довыборах в Госдуму в первый день была зафиксирована в Карачаево-Черкесии (27,37%), на выборах в законодательные органы ДНР – 59,4%. Наименьшую активность избиратели проявили в первый день голосования в Алтайском крае (8,69%), Псковской области (10,6%) и Хакасии (10,29%). Из заксобраний в аутсайдерах были Ненецкий автономный округ (7,42%) и Ярославская область (10,5%).

Кого выбирают в 2023 году

В России стартовал единый день голосования, который, правда, продлится три дня

Поправки в закон об основных гарантиях избирательных прав, позволяющие проводить голосование в течение нескольких дней, были приняты в 2020 г. в связи с пандемией коронавируса, после того как в течение недели шло голосование по поправкам в Конституцию. Уже в сентябре 2020 г. выборы в ряде регионов шли три дня, столько же проходили и парламентские выборы в 2021 г. На них в первый день явка составила 16,85%, по итогам двух дней она составила 31,5%, итоговая – 51,72%.

В Москве на выборах мэра явка составила 20,7%, по итогам второго дня – 32,76%. «Можно уже сказать, что явка и в сравнении с предыдущими муниципальными выборами выше, тем более с выборами мэра в 2018 и в 2013 гг. уже выше», – заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев. В 2018 г. явка составила 30,9%, в 2013 г. – 32,03%.

Как голосуют политики на выборах в России

Во многих регионах участки будут работать три дня

На рост явки в Москве повлияло введение дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сказал «Ведомостям» замглавы штаба Александр Асафов. «Многодневное голосование и ДЭГ привели к росту явки, потому что это удобно. Мы это видели в Москве и на муниципальных выборах 2022 г., и на выборах в Госдуму», – отметил он.

Явка на ДЭГ и на традиционное голосование во всех регионах пока считается отдельно. К 11.00 в столице ДЭГ воспользовалось 132 680 избирателей. По данным на утро 10 сентября, явка на ДЭГ только в Москве составляла порядка 2,3 млн человек. В Москве для участия в ДЭГ не нужна предварительная регистрация.

Политолог Александр Кынев отметил также, что в этом году впервые не было кампании против ДЭГ, которую раньше вела внесистемная оппозиция. Не было и призывов, как прежде, голосовать в основной день выборов (10 сентября) очно: раньше к этому активно призывали коммунисты, чтобы пресечь якобы возможные «манипуляции» на участках ночью, писали «Ведомости».

Президент Центра политических технологий Борис Макаренко считает, что у граждан происходит привыкание к трехдневному голосованию. «Люди привыкли ходить по воскресеньям, и потребовалось время, чтобы изменить привычки. Кроме того, ЕДГ всегда приходится на один из последних теплых уикендов, когда люди уезжают на дачи. Именно дачники и шашлычники активно голосуют в пятницу», – резюмирует эксперт.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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