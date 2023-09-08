Кого будут выбирать на региональных выборах 2023 года

Фактически конкуренция по спискам на выборах стала меньше по сравнению с 2018 г. – тогда был зарегистрирован 141 список, сейчас 113, говорит политолог Александр Кынев: «Например, «Партия пенсионеров» резко снизила активность, хотя еще несколько лет назад конкурировала с «Новыми людьми». Обычно на выборах пять списков парламентских партий, где-то есть еще – как правило, это «Партия пенсионеров», «Коммунисты России», «Родина». То есть снизилось число всех, кому нужно собирать подписи».