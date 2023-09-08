Кого будут выбирать на региональных выборах 2023 года

Кого будут выбирать на региональных выборах 2023 годаВ России стартовал единый день голосования, который, правда, продлится три дня
В России началось голосование на региональных выборах, которое продлится с 8 по 10 сентября. Кампания в 2023 г. масштабная, планируется выбирать губернаторов 21 региона и депутатов 20 законодательных собраний. Пройдут и довыборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам. Это последние региональные выборы перед федеральной кампанией по президентским выборам, которые должны состояться в марте 2024 г.
Глав регионов будут выбирать на Чукотке, в Смоленской, Омской, Самарской, Нижегородской, Орловской, Новосибирской, Ивановской, Псковской, Воронежской, Кемеровской, Амурской, Тюменской, Магаданской, Московской областях, Красноярском, Приморском, Алтайском краях, Якутии, Хакасии и в Москве. На переизбрание идут главы 17 регионов, а на Чукотке, в Смоленской, Омской областях и Красноярском крае впервые избираются врио глав регионов, которые были назначены весной 2023 г.
Депутатов региональных парламентов будут выбирать в Башкирии, Бурятии, Калмыкии, Якутии, Хакасии, Забайкалье, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Ростовской, Смоленской, Ульяновской, Ярославской областях, Ненецком автономном округе. Депутатов гордум будут выбирать жители Абакана, Архангельска, Белгорода, Волгограда, Екатеринбурга, Красноярска, Майкопа, Великого Новгорода, Рязани, Тюмени, Якутска.
На новых территориях будут выбирать депутатов региональных парламентов в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областях. Кроме того, пройдет голосование в Донецкий горсовет, Совет городского округа Луганска и Генический совет депутатов. В этих регионах было голосование на экстерриториальных участках (участки, образованные при проведении выборов в органы госвласти одного региона на территории другого региона), которое длилось с 1 по 4 сентября. Такие участки были образованы в 81 регионе. А с 31 августа по 7 сентября было досрочное голосование жителей в этих субъектах.
Довыборы депутатов Госдумы будут по Карачаево-Черкесскому, Дивногорскому, Липецкому и Симферопольскому округам.
Председатель ЦИК Элла Памфилова говорила, что проходит 4270 избирательных кампаний разного уровня в 85 регионах, не проводятся никакие кампании лишь в Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Санкт-Петербурге и ЯНАО. Будут замещаться более 33 000 мандатов, на выборы выдвинулись свыше 85 000 кандидатов из 23 партий. Были зарегистрированы представители 20 партий, всего 81 000 кандидатов, больше всего кандидатов у «Единой России», затем у КПРФ и ЛДПР.
Вряд ли губернаторские кампании-2023 можно отнести к высококонкурентным, считает гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов: «Вторые туры или тем более победы неожиданных кандидатов практически исключены». Более высокий, чем в среднем по стране, уровень протестного голосования может наблюдаться в Якутии, Алтайском и Красноярском краях, считает он.
Более заметный уровень конкуренции и протестное голосование на уровне выше среднего могут наблюдаться на выборах в заксобрания Хакасии, Якутии, Калмыкии, Забайкалья, Ульяновской, Владимирской, Ярославской, Смоленской, Архангельской областей и НАО, считает Орлов. «Конкуренция на уровне выше среднего в рамках муниципальных кампаний наблюдается на выборах в гордумы Екатеринбурга, Якутска, Абакана, Великого Новгорода, Красноярска», – говорит он.
Фактически конкуренция по спискам на выборах стала меньше по сравнению с 2018 г. – тогда был зарегистрирован 141 список, сейчас 113, говорит политолог Александр Кынев: «Например, «Партия пенсионеров» резко снизила активность, хотя еще несколько лет назад конкурировала с «Новыми людьми». Обычно на выборах пять списков парламентских партий, где-то есть еще – как правило, это «Партия пенсионеров», «Коммунисты России», «Родина». То есть снизилось число всех, кому нужно собирать подписи».
Главной особенностью агитационной кампании на этих выборах была фрагментация, отмечает Кынев: «Обычно на региональных выборах у всех партий в агитации была глобальная идея, которая создавала агитационный каркас, и этот каркас дополнялся местными инициативами. Например, у «Справедливой России» была общероссийская газета «Справедливое ЖКХ» – половина материалов была федеральная, половина местная. Что-то похожее было и у остальных». Сейчас такого почти нет, вся агитация была регионализирована, даже у «Единой России», отмечает Кынев.
«В каждом регионе у партий был свой дизайн, лозунг и т. д. Единый визуальный стиль сохранили ЛДПР и «Новые люди», но все равно у них была сильная регионализация», – отмечает он. Связано это с общей неопределенностью, понятны лишь новые красные линии, считает Кынев: «В условиях консолидированного голосования по многим вопросам в Госдуме партии не могут определиться, что можно критиковать, а что нет, поэтому по федеральным вопросам молчат – и все уходит в нишевую агитацию».
Самые конкурентные кампании – это Якутия, Иркутская область, Хакасия, Ульяновская область, гордумы Красноярска, Екатеринбурга и Великого Новгорода, считает Кынев: «Интересны результаты на довыборах в думу по Липецком округу, где против кандидата от «Единой России» Дмитрия Аверова идет представитель КПРФ Сергей Токарев».
Выборы в региональные заксобрания заслуживают большего внимания, чем губернаторские, считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Там больше конкуренции, партии реально сражаются за места и мандаты». В контексте президентских выборов в целом важна конкуренция за второе место между КПРФ и ЛДПР, в части регионов их результаты могут быть схожими, считает он. Кроме того, важны попытки «Новых людей» пройти в региональные заксобрания и засветиться на выборах мэра Москвы, добавляет он: «Партия борется за перспективу, которая после думских выборов стала казаться неочевидной».
Губернаторы намерены показать максимально высокий уровень поддержки, это и есть важный тест перед следующими выборами, добавляет Туровский: «Но недовольных тоже достаточно. Думаю, что не всем удастся показать желаемые высокие результаты».