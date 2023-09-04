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Чего ожидать от губернаторских выборов в Хакасии

После снятия кандидата-единоросса основная интрига на выборах в заксобрание
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Основные кандидаты на пост главы Хакасии теперь будут конкурировать на парламентских выборах в республике / Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

В конце минувшей недели разрешилась одна из главных интриг региональных выборов 2023 г. В выборах главы Хакасии, которые пройдут 8–10 сентября, будут участвовать всего три человека: действующий глава региона, кандидат КПРФ Валентин Коновалов, Михаил Молчанов из ЛДПР и Владимир Грудинин от «Коммунистов России».

2 сентября с выборов снялся основной соперник Коновалова – представляющий с 2021 г. Хакасию в Госдуме единоросс Сергей Сокол. 1 сентября он приехал в Москву, провел встречу с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым, а также курирующим в правительстве Сибирь вице-премьером Викторией Абрамченко, а затем оказался в больнице.

«Врачи госпиталя диагностировали у Сергея Сокола венозный мезэнтериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость», – описал причины госпитализации секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который неоднократно посещал Хакасию, в том числе для поддержки кандидата. 21 июля, как сообщали единороссы, Сокол уже попадал в городскую больницу Абакана с перитонитом.

Избирком Хакасии 2 сентября аннулировал регистрацию Сокола в качестве кандидата на должность главы региона. При этом во главе списка «Единой России» на выборах в верховный совет республики Сокол остался, сообщил председатель избиркома республики Александр Чуманин.

Коновалов пожелал Соколу скорейшего выздоровления и пообещал, что после его поправки они вместе будут работать в интересах Хакасии, поскольку в его команде работают представители всех парламентских партий и беспартийные. В том же духе выступил и первый зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин, который со стороны партии контролировал выборы в Хакасии.

Как распределились голоса в 2018 г.

На выборах в верховный совет Хакасии в 2018 г. «Единая Россия» получила 17 мандатов, КПРФ – 16, ЛДПР – девять, «Справедливая Россия» и «Коммунисты России» – по два, по одному мандату было у «Патриотов России» и Партии пенсионеров, также были два самовыдвиженца. В выборах 2023 г. участвуют девять партий: кроме пяти парламентских, еще «Коммунисты России», «Родина», «Парзас». Список единороссов возглавляет Сокол, а коммунистов – Коновалов.

Сокол «продолжит работать на благо Хакасии с тем губернатором, за которого проголосуют избиратели», сказал Афонин «Ведомостям», после того как стало известно об отказе депутата бороться за губернаторский пост. Он «самостоятельно принял» решение и оно «верное в любом случае», заявил Афонин. 

Впрочем, по словам собеседника «Ведомостей» в КПРФ, о ситуации в республике лидер партии Геннадий Зюганов якобы разговаривал с руководством страны. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», так ли это, не ответил. В пресс-службе КПРФ вопрос не комментировали.

Все эксперты в ходе региональной избирательной кампании 2023 г. называли выборы в Хакасии остроконкурентными. В ФоРГО, к примеру, как писали «Ведомости» 31 августа, говорили о вероятности второго тура (считается, что при повторном голосовании действующим руководителям региона всегда сложнее избраться), а близкие к АП собеседники полагали, что глава может победить и в первом туре.

Что эксперты ожидают от региональных выборов 2023 года

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После госпитализации Сокола недолгое время была интрига – состоятся ли вообще сентябрьские выборы губернатора Хакасии. По закону кандидат может сняться с выборов не позднее чем за пять дней до голосования, а при наличии вынуждающих обстоятельств, таких как болезнь, – за один день. То есть сам Сокол мог сняться с выборов до 7 сентября, а у двух других оппонентов Коновалова было время до 2 сентября включительно. 

Если бы на выборах остался один кандидат, их требовалось бы отложить на три месяца. 

Молчанов говорил «Ведомостям» после снятия Сокола, что он с выборов не снимется, а представители «Коммунистов России» не дали однозначного ответа, продолжит ли их кандидат участвовать в кампании. По словам двух близких к АП собеседников «Ведомостей», такой сценарий не исключался. Один из них говорит, что было решено «не мудрить».

В Хакасии уже был опыт со снятием всех кандидатов, кроме Коновалова, но только во втором туре выборов. В 2018 г. против действующего главы региона Виктора Зимина Коновалов пошел, по сути, техническим кандидатом – он недавно стал первым секретарем рескома КПРФ и еще даже не был включен в ЦК КПРФ – что для статусных коммунистов из исполнительной власти редкость.

В первом туре Коновалов получил 45% голосов, Зимин – 32%. По закону, если ни один из кандидатов не набирает 50% голосов, назначается второй тур. И за несколько дней до повторного голосования Зимин, как и предсказывали 20 сентября 2018 г. «Ведомости», снял свою кандидатуру. Вместо единоросса во втором туре должен был участвовать кандидат, который занял следующее место, но остальные кандидаты отказались от борьбы.

В итоге во втором туре участвовал только Коновалов. Для его победы нужно было, чтобы он набрал более 50% голосов избирателей, участвовавших в голосовании. «За» оказалось 58%. На время проведения второго тура президент назначил врио главы региона Михаила Развожаева (сейчас – губернатор Севастополя). «Ведомости» писали 20 августа 2023 г., что в нынешнем году обсуждался схожий сценарий как «крайний», а в качестве возможного врио рассматривался мэр Абакана Алексей Лемин. Полномочия Коновалова закончились бы 15 ноября.

Сентябрьский арест

В воскресенье, 3 сентября, суд Абакана арестовал министра транспорта республики Дмитрия Василиади. Ему предъявлено обвинение по статье о получении должностным лицом взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Бывший депутат регионального парламента от «Единой России» работает в правительстве Хакасии с 2020 г.

«Думаю, что все неожиданности [на выборах в Хакасии] закончились. Теперь основная интрига будет на выборах в верховный совет Хакасии, соперничество продолжится там», – говорит Афонин. 

Основная задача «Единой России» в республике – сформировать фракции большинства на выборах в верховный совет Хакасии и гордуму Абакана, заявил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов: «И мы работаем на решение этой задачи. Сокол – секретарь регионального отделения партии, он возглавляет список, и это зона его политической ответственности». 

Еще 30 августа председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии говорила, что на выборы в Хакасию направят специальную группу из представителей ЦИК, прокуратуры и МВД. По ее словам, в ЦИК обратился сенатор от Хакасии, член КПРФ Валерий Усатюк с заявлением о возможных фальсификациях и давлении на членов избирательных комиссий. «Я подписала распоряжение, у нас есть такая возможность, когда поступают такого рода обращения. Буквально сегодня-завтра будет направлена туда так называемая тройка, чтобы тщательно проверить всю информацию», – говорила Памфилова. 

«Ведомостям» она сказала, что группу членов ЦИК уже отправили в регион. 

Сейчас историю с выборами в Хакасии все должны забыть, считает политолог Александр Кынев. Он полагает, что именно так и произойдет. Внимание ЦИК к выборам в регионе вряд ли скажется на их результатах, тем более что обратились к ним именно представители КПРФ, считает эксперт. «Учитывая, что кампания была очень поляризована между КПРФ и «Единой Россией», есть риск, что на выборах в верховный совет за другие партии мало кто будет голосовать. И, скорее всего, в заксобрание пройдут «Единая Россия», КПРФ и, наверно, ЛДПР», – отмечает он.

«Единая Россия» рассчитывала на большинство в региональном парламенте вне зависимости от исхода противостояния Сокола и Коновалова – за счет одномандатных округов, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Поэтому единороссам важно не допустить ошибок на финише кампании, учитывая, что они участвуют в выборах в заксобрание». Снятие Сокола с выборов снижает востребованность активности ЦИК, говорит эксперт. Вряд ли Коновалова стоит воспринимать как раздражитель, на который система будет тратить слишком много сил, считает он.

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