Чего ожидать от губернаторских выборов в Хакасии

После госпитализации Сокола недолгое время была интрига – состоятся ли вообще сентябрьские выборы губернатора Хакасии. По закону кандидат может сняться с выборов не позднее чем за пять дней до голосования, а при наличии вынуждающих обстоятельств, таких как болезнь, – за один день. То есть сам Сокол мог сняться с выборов до 7 сентября, а у двух других оппонентов Коновалова было время до 2 сентября включительно.