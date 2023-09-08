В российских регионах стартуют региональные выборы

В российских регионах стартуют региональные выборыВ ЦИК накануне голосования поступило всего 300 жалоб
В большинстве регионов России голосование будет идти три дня (с 8 по 10 сентября), в том числе в новых субъектах РФ. Значит, выборы во многих из них начинаются сегодня.
Глава Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова назвала «правильным» решение о применении многодневной формы голосования и в этом году (ограничения из-за ковида в основном сняты). Она напомнила, что первое многодневное голосование было во время пандемии коронавируса в 2020 г., когда шло голосование по вопросу о внесении поправок в Конституцию: «Жизнь доказала правильность принятого решения, поскольку самое главное – избиратель принял эту форму. По всем нашим социологическим опросам многодневное голосование оказалось очень востребованным».
Это вторые выборы в России, которые проходят в период проведения военной операции на Украине. Но впервые выборы в отдельных районах отменены: белгородский облизбирком отложил голосование на выборах в совет депутатов Шебекинского городского округа, сообщила глава ЦИК. Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 г. подвергаются обстрелам.
В ЦИК поступило 307 жалоб на нарушения за всю кампанию во всех регионах РФ. Памфилова оценила, что это очень мало. «Нынешняя избирательная кампания демонстрирует существенное, практически двукратное снижение количества обращений, содержащих сведения о возможных нарушениях. Из трети регионов не поступило ни одного обращения», – добавила Памфилова.
В ЦИК, по словам Памфиловой, поступило всего 13 обращений о возможном принуждении к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ). Впрочем, и те комиссия не подтвердила. Единственный случай подтвердился в Нижегородской области: руководитель одного из департаментов управления делами администрации города Дзержинска рассылал электронные письма, обязывающие сотрудников к регистрации на ДЭГ. Местная комиссия отреагировала и ситуация «была разрешена», сообщила Памфилова.
Всего ДЭГ будет применяться в 24 регионах, в 18 из них – впервые. Электронное голосование пройдет в том числе на выборах губернаторов Алтайского края, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областей, на выборах в региональные парламенты Архангельской, Владимирской и Ярославской областей, Ненецкого автономного округа и Пермского края.
Для участия в ДЭГ подано 1,2 млн заявлений. При этом в Москве предварительная подача заявлений на этих выборах не нужна. Уже несколько лет электронное голосование в столице проходит по своей, отдельной от федеральной, системе.
«Ряд наших коллег добровольно ушли на фронт, многие сейчас находятся на передовой. К огромному сожалению и прискорбию, некоторые из них погибли – погибли геройски. Они могли бы сейчас быть вместе с нами, на этих выборах, но каждый из них сделал свой осознанный выбор»
В Мосгоризбиркоме же накануне старта выборов провели церемонию разделения ключа расшифрования дистанционного голосования. Ключ разделили между пятью хранителями: в этом году его держателями стали председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, член Центризбиркома Игорь Борисов, член Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев, председатель Совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин, член Мосгоризбиркома Юрий Ермолов. Как минимум три из них необходимы для сбора ключа расшифровки после окончания голосования.
Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова напомнила, что решение о разделении ключа расшифрования на пять частей было принято накануне на заседании комиссии, так делали и в прошлые годы. По ее словам, легитимность обусловлена тем, что каждый шаг ДЭГ «юридически выверен», открытость достигнута благодаря наблюдению за процессом разделения ключа журналистами и записью ключа на внешние носители, а без сборки ключа невозможно узнать, как проголосовали москвичи.
В этом году процесс разделения ключей расшифрования ДЭГ технически отличается от прошлых лет. Раньше разделение ключа делали на ноутбуках, паковали ключи в конверты и запечатывали в сейфы. В этом году «все телодвижения, связанные с открытием-закрытием компьютера, с подключением и отсоединением проводов убрали в один белый корпус», который подключен к монитору с трансляцией, пояснил глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
Политики и ДЭГ
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин будет участвовать «в онлайн-режиме на выборах мэра Москвы». Так же поступит и жительница Подмосковья Памфилова – там выбирают губернатора. «Я намекала в прошлом году, что как только [будет ДЭГ на выборах в Московской области], так сразу. Поэтому попробую в этом году и потом выскажу вам все свои претензии», – сказала Памфилова.
Общее время сборки ключа шифрования будет зависеть от количества людей, которые примут участие в электронном голосовании. Эту процедуру проведут по окончании голосования 10 сентября. От этого, вероятно, будет зависеть и скорость объявления итогов выборов.
При этом на выборах ЦИК внедряет проект по внедрению механизма предотвращения многократного голосования «Стопдубль». В пилоте участвует 31 регион. По словам Памфиловой, система доработана с использованием единой базы данных. Будут проверяться избиратели, подавшие заявления с помощью не только системы «Мобильный избиратель», но и ДЭГ. Также будут проверяться избиратели, которые приходят очно на участки. Это не первая попытка: в 2021 г. Памфилова сообщала, что ЦИК в тестовом режиме начал применять программу «Антипровокатор» для предотвращения двойного голосования.
На выборах в 2023 г. ожидается трехкратный прирост количества фейков по теме единого дня голосования (ЕДГ), говорят исследователи АНО «Диалог». Ожидаются фейки о нарушении выборного процесса (связанные с подкупом голосов, дистанционным голосованием, вбросом бюллетеней), дискредитация ДЭГ, влияние на явку избирателей (сообщения о приставах на участках или проведении мобилизационных мероприятий). Также фейковая информация коснется новых регионов. «Тренд фиксируется еще до начала голосования – на протяжении августа проводится серьезная, в частности, зарубежная кампания по дискредитации выборов, созданию ложных образов, также распространятся угрозы избирателям и членам избирательных комиссий», – говорится в тексте исследования.
Среди основных целей таких сообщений авторы называют, например, снижение явки, очернение оппонентов, подрыв доверия к выборам, дискредитация новых форм голосования. В 2022 г. фейки о ЕДГ совокупно набрали около 1 млн просмотров, говорят в «Диалоге».