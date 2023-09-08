В российских регионах стартуют региональные выборы

Политики и ДЭГ

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин будет участвовать «в онлайн-режиме на выборах мэра Москвы». Так же поступит и жительница Подмосковья Памфилова – там выбирают губернатора. «Я намекала в прошлом году, что как только [будет ДЭГ на выборах в Московской области], так сразу. Поэтому попробую в этом году и потом выскажу вам все свои претензии», – сказала Памфилова.