Парламентские партии отчитались о прошедших выборах

Отдельно Нечаев выделил московскую кампанию Владислава Даванкова на пост мэра, в ходе которой партия собрала пожелания людей и составила «настольную книгу мэра». «Уверен, что и Сергей Собянин минимум половину [предложений] воплотит в жизнь, ну а если не воплотит, то через пять лет будет уже наш мэр», – уверен Нечаев. Также он высказался по поводу трехдневного голосования: поскольку такой формат вводился из-за пандемии коронавируса, уже можно пробовать «ограничиваться одним днем». По видеосвязи к брифингу подключилась экс-мэр Якутска, депутат Госдумы Сардана Авксентьева. Она передала, что по итогам выборов в Якутии впервые будет образована партийная фракция в госсобрании: пять человек вошли по партийным спискам и один победил в одномандатном округе. Партийцы в регионы впервые обогнали КПРФ и заняли второе место. Также «Новые люди» получат мандаты во всех восьми районных советах, добавила Авксентьева.