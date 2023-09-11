Парламентские партии отчитались о прошедших выборах

Парламентские партии отчитались о прошедших выборахОни продолжают конкуренцию за «второе место»
Представители парламентских партий подвели итоги единого дня голосования 2023 г. «Единая Россия» отчиталась о «победе на всех уровнях», коммунисты остались недовольны победными лозунгами партии власти, ЛДПР мнит себя «второй политической силой в стране», справороссы убеждены, что партию пытались «устранить» с политической арены внешние силы, а «Новые люди» подняли вопрос о возвращении однодневного голосования.
«Единая Россия» смогла улучшить результаты относительно 2018 г.: как подсчитали «Ведомости», за партию проголосовали почти на миллион избирателей больше. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак объявил, что единороссы единственные, кто выставил кандидатов на всех уровнях выборов, а ближайшие конкуренты отстают более чем в три раза по количеству кандидатов. Неудачи соперников он объяснил именно этим. «Коллеги, нужно принимать участие в избирательной кампании, выставлять максимальное количество кандидатов и не ограничиваться выборами на региональном и городском уровнях, идти на местное самоуправление, зарабатывать там голоса и завоевывать доверие избирателей, чтобы получить результат, который получила “Единая Россия” в этом электоральном цикле», – остался доволен единоросс.
Говоря о губернаторских выборах, Турчак отметил кандидатов от «Единой России» в Кемеровской (Сергей Цивилев), Псковской (Михаил Ведерников) и Смоленской (Василий Анохин) областях, которые получили более 85% голосов. Все довыборы в Госдуму, которые проводились в четырех округах, тоже «взяли» единороссы. Самую высокую поддержку на выборах в заксобрания партии оказали жители Запорожской области с результатом в 83%. Во всех четырех новых регионах за представителей «Единой России» проголосовали 2,7 млн избирателей (в дополнение к тем 4,7 млн голосов, которые получены по остальной России). «Это говорит о доверии к самой системе выборов, к партии президента и о том, что люди давно ждали возвращения в родную гавань», – считает он.
Кроме того, Турчак рассказал о проведенной работе над ошибками. В Хабаровском крае у партии, как он выразился, «непростая электоральная история»: в 2018 г. кандидат от партии Вячеслав Шпорт проиграл выборы во втором туре кандидату от ЛДПР Сергею Фургалу. Годом позже ЛДПР получила 30 мандатов в заксобрании, а единороссы – два. В 2020 г. Фургал был лишен полномочий из-за уголовного дела об организации убийства. Турчак заявил, что партия полностью «перезагрузила работу», что позволило «вернуть доверие избирателей»: действующий мэр этого края Сергей Кравчук набрал 45% голосов.
Традиционно сложными были для партии власти парламентские выборы в Архангельской и Смоленской областях, где в 2018 г. «Единая Россия» заняла второе место. В этом цикле единороссы провели «партийную мобилизацию», что позволило им взять реванш: 21 из 24 мандатов по округам Архангельской области, в Смоленской области – 29 из 33 мандатов. Несмотря на то что в Хакасии кандидат от «Единой России» Сергей Сокол сошел с предвыборной дистанции по состоянию здоровья, единороссам удалось взять 23 из 25 одномандатных округов, что позволит на уровне верховного совета фракции квалифицированного большинства «принимать любые решения в регионе, не только кадровые, <...> но и хозяйственные, и финансово-экономические», сказал Турчак. Относительно будущих президентских выборов в марте 2024 г. он отметил, что «Единая Россия» планирует принести 30 млн голосов избирателей «в копилку общего результата».
Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов отметил, в частности, кампанию в Екатеринбурге, которую вел от лица партии Евгений Куйвашев. В регионе, который являлся раньше «либеральной столицей с постоянными спорами об идентичностях, о каких-то центрах, набережных», единороссы смогли отвоевать большинство голосов у «очень требовательной аудитории» и сформировали фракцию, способную принимать квалифицированные решения. Стоит отметить, что фракции в гордуме Екатеринбурга сформируют не только парламентские партии, но и «Яблоко».
Руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев сообщил главную новость для партии на этих выборах: несмотря на новую эпоху спецоперации и санкций, «тема развития и обновления не потеряла свою актуальность», считает он. Подтверждением этому, по словам Нечаева, является победа партийных списков в восьми заксобраниях регпарламентов. В прошлом году, например, «Новые люди» одержали победу только в одном регионе. Также он поделился, что есть четыре региона, в которых, по социологическим данным, партия могла победить, но в итоге претерпела поражение: «Для нас это будет уроком, что наблюдателями надо закрывать все избирательные участки, не давая возможности, чтобы произошло что-то неуправляемое», – резюмировал глава «Новых людей».
Отдельно Нечаев выделил московскую кампанию Владислава Даванкова на пост мэра, в ходе которой партия собрала пожелания людей и составила «настольную книгу мэра». «Уверен, что и Сергей Собянин минимум половину [предложений] воплотит в жизнь, ну а если не воплотит, то через пять лет будет уже наш мэр», – уверен Нечаев. Также он высказался по поводу трехдневного голосования: поскольку такой формат вводился из-за пандемии коронавируса, уже можно пробовать «ограничиваться одним днем». По видеосвязи к брифингу подключилась экс-мэр Якутска, депутат Госдумы Сардана Авксентьева. Она передала, что по итогам выборов в Якутии впервые будет образована партийная фракция в госсобрании: пять человек вошли по партийным спискам и один победил в одномандатном округе. Партийцы в регионы впервые обогнали КПРФ и заняли второе место. Также «Новые люди» получат мандаты во всех восьми районных советах, добавила Авксентьева.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий оценил кампанию позитивно: «Просто здорово!». По его словам, политологи называют результаты ЛДПР «главной сенсацией сезона». Слуцкий не стал перечить этому заявлению и добавил, что «мы активно движемся к тому, чтобы стать главной оппозиционной партией и второй политической силой в стране». В семи регионах ЛДПР заняли второе место, включая Луганскую и Запорожскую республики.
Отставание от конкурентов в других регионах, по оценке Слуцкого, и вовсе сведено «к статистической погрешности». Это вторые выборы, в которые партия вступила без своего бывшего лидера Владимира Жириновского, в связи с чем Слуцкий отметил, что после кончины главы ЛДПР партия не только не распалась, но и стала, по его мнению, «стволовой партией в политической архитектуре России». При этом лидер партии поделился, что в ЛДПР ожидали более высокую явку с учетом трехдневного голосования. Главной неудачей этого электорального цикла он назвал кампанию в Калмыкии: там партийные депутаты не сумели преодолеть 5% барьер. Московской кампанией Бориса Чернышова Слуцкий остался доволен, отметив, что тот провел ее «с огоньком». Говоря о будущих планах, Слуцкий добавил, что в 2024 г. партия будет в основном использовать «рассерженных горожан» и «прогрессивную молодежь».
«Мы этим выборам придавали исключительно особое отношение», – заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Это объясняется рядом причин: во-первых, «системный кризис, который сейчас переживает вся планета», а во-вторых, «война, которую объявили русскому миру» на фоне предстоящих президентских выборов, пояснил он.
Глава коммунистов остался недоволен не только западными противниками извне, но и «Единой Россией»: «К сожалению, [партия власти] резко усугубила условия проведения нормальных и полноценных демократических выборов». Также он добавил, что лозунги партии власти о том, что «мы победили везде» – это бестактно и незаконно с юридической точки зрения, поскольку, по его мнению, не может побеждать партия, не решившая многие проблемы. Что касается непосредственного хода кампаний, то КПРФ, по его словам, делала наибольший акцент на регионы, которые возглавляют представители КПРФ: например, на Орловскую область во главе с Андреем Клычковым (набрал более 80% голосов), который был порядка 10 раз на фронте, и на республику Хакасию, где кандидат от коммунистов Валентин Коновалов победил «вопреки желанию власти».
Также Зюганов рассказал о «плеяде молодых политиков», которые себя достойно проявили в ходе этого электорального цикла. К таким он отнес первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, зампреда ЦК КПРФ Дмитрия Новикова, члена президиума ЦК КПРФ Леонида Калашникова, мэра Новосибирска Анатолия Локтя, Клычкова, Коновалова. Имя внука лидера КПРФ Леонида Зюганова – депутата Мосгордумы и кандидата в мэры, занявшего второе место, – среди них не прозвучало.
Руководитель партии и думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что «по итогам подведения результатов ЕДГ [можно сказать], что была предпринята беспрецедентная попытка полностью устранить партию с политической арены». Дело в том, по словам Миронова, что именно их партия противостоит чиновникам и «пораженцам на местах, которые спят и видят, чтобы специальная военная операция закончилась, и закончилась поражением», а справороссов это не устраивает, резюмировал он.
Противникам патриотического блока все-таки удалось им навредить, в связи с чем руководство партии недовольно ходом выборов, но признает их, «несмотря на неуспехи в семи регионах», где представители партии даже не преодолели пятипроцентный барьер. За это руководителям реготделений грозит снятие с должностей, а некоторые уже добровольно подали заявления на увольнение, добавил Миронов. Говоря непосредственно о ходе избирательной кампании, он напомнил о недопустимой ситуации в Ярославской области, где недоброжелатели выпустили газету, аналогичную партийной, с покушением «на святое, на спецоперацию и воинов»: на ее страницах якобы Миронов и сопредседатель партии «Справедливая Россия» Захар Прилепин призвали к всеобщей мобилизации.