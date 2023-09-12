Вторые по размеру фракции в новых регионах достались КПРФ и ЛДПР«Новые люди» прошли только в один парламент
«Единая Россия» набирает уверенное большинство в заксобраниях новых регионов. КПРФ в трех субъектах уступила 2-е место ЛДПР, в ДНР они получили практически одинаковое количество голосов. «Новые люди» прошли только в ДНР: в Херсонской и Запорожской областях они не баллотировались.
По итогам обработки 100% протоколов результаты выборов такие:
ДНР:
«Единая Россия» – 78,03%
КПРФ – 6,43%
ЛДПР – 6,25%
«Новые люди» – 5,14%
«Справедливая Россия» – 3,27%
ЛНР:
«Единая Россия» – 74,63%
ЛДПР – 9,87%
КПРФ – 7,5%
«Справедливая Россия» – 5,56%
Запорожская область:
«Единая Россия» – 83,01%
ЛДПР – 5,82%
«Справедливая Россия» – 5,13%
КПРФ – 5,02%
Херсонская область:
«Единая Россия» – 74,86%
КПРФ – 10,56%
ЛДПР – 8,27%
«Справедливая Россия» – 5,03%
По оценке политолога Александра Немцева, ЛДПР занимает 2-е место благодаря памяти ее покойного лидера Владимира Жириновского, которого знали и на Украине. В свою очередь, местные, украинские, коммунисты присутствовали в политике и популярностью не пользовались. «Избиратели новых территорий считают, что коммунисты везде одинаковые – а там это была малоэффективная оппозиция, а ЛДПР – партия Жириновского, которая умеет говорить ярко, четко и по делу», – пояснил он.
Пресс-секретарь КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко отметил, что самое главное – что выборы в новых регионах вообще прошли. «С учетом того что там многие районы областей находятся не под контролем России, многие города находятся напрямую на линии соприкосновения, хаотичный обстрел идет с утра до вечера – цифры предполагают определенную погрешность с учетом перечисленных обстоятельств», – сказал он «Ведомостям».
По словам Ющенко, партии важно, что КПРФ присутствовала в регионе с 2014 г. и об этом говорят жители Донецка и Луганска. К примеру, по его словам, «там помнят, какая партия была инициатором признания независимости» ДНР и ЛНР. В феврале 2022 г. в Госдуму вносились два документа о признании независимости ДНР и ЛНР – «Единой Россией» и КПРФ, принят был второй.
Избиркомы отчитались о достаточно высокой явке на выборах в регионах: в ДНР – 76,41%, в ЛНР – 72,47%, в Запорожской области – 68,11%, в Херсонской области – 65,14%.
В начале итогового дня в ЦИК подсчитали, что в ДНР самая высокая явка на выборах в законодательные органы. Член СПЧ Кирилл Вышинский заявил, что новые субъекты – «это одни из немногих территорий даже не в России, а вообще в мире, где явка будет превышать точно 90%, где люди твердо знают, что их голосование будет влиять на их жизнь, на их будущее». По его словам, «это очень важный пример того, что могут значить выборы». Стоит отметить, что то, от какого числа избирателей считается процент явки, не известно: ЦИК засекретил данные о численности избирателей в новых регионах в декабре 2022 г.
Высокая избирательная активность обусловлена, во-первых, многодневным голосованием, во-вторых, надомным голосованием, которое дает возможность охватить максимальное количество людей, сказал «Ведомостям» политолог Евгений Минченко. «Я думаю, что для власти очень важно было провести эти выборы, чтобы показать, что все нормально, ситуация под контролем, что эти регионы уже глубоко интегрированы в российскую политическую жизнь, российскую политическую систему», – отметил эксперт.
Немцев отмечает, что пришедшие на участки избиратели были участниками прошлогоднего референдума о присоединении и своей нынешней активностью они подтверждают тот выбор и «готовность играть по правилам РФ». Он добавил, что, голосуя, люди рассчитывают на порядок и повышение уровня стабильности. «В подавляющем большинстве случаев кандидаты в депутаты – местные жители, что говорит о том, что формируется полноценная региональная власть с опорой на местных граждан», – отметил собеседник.
С 1 по 4 сентября 2023 г. граждане ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, проживающие за пределами своих регионов, могли проголосовать на 329 экстерриториальных избирательных участках в 81 субъекте РФ. Кроме того, было организовано досрочное голосование для избирателей, находящихся в труднодоступных районах и населенных пунктах у линии боевого соприкосновения. В ДНР и Запорожской области досрочное голосование началось 31 августа, в ЛНР и Херсонской области – 2 сентября. Завершилось оно 7 сентября. В Херсонской области первый день основного голосования, который выпал на пятницу, объявили выходным.
Продолжительность «досрочки» устанавливали региональные избиркомы. Председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий пояснил, что такие сроки установили для недопущения очередей на участках ввиду опасности обстрелов. Досрочное голосование проходило в отдаленных и прифронтовых районах. Участковые избиркомы ездили по придомовым территориям, проводили поквартирный обход. В Горловке три мобильных избирательных участка колесили по городу на больших автобусах, в Волновахе идею переняли, но автобус был один и меньшей вместимости. Явка на выборах в заксобрание после этого этапа превысила 45%.
Избежать инцидентов, по словам самого же Высоцкого, все-таки не удалось – как минимум дважды члены УИК попали под обстрел со стороны ВСУ в Донецке и Волновахе. В последнем случае были ранены четыре члена комиссии. Избирательные участки в новых регионах в последний день голосования закрылись досрочно (выборы там, как и в большинстве субъектов РФ, были трехдневными). В сельских населенных пунктах Запорожской области участки закрылись в 14.00, в городах – в 16.00. В ЛНР и Херсонской области голосование завершилось в 16.00, в ДНР – в 15.00. Высоцкий объяснил решение досрочно завершить голосование тем, что многие жители уже проголосовали в ходе досрочного голосования и двух дней работы стационарных участков. Также, по его словам, избирком руководствовался стремлением «обеспечить безопасность не только избирателей, но и членов наших участковых комиссий».
В ночь на 10 сентября в Запорожской области в результате атаки беспилотников был уничтожен избирательный участок, сообщил журналистам в информцентре Центризбиркома России зампред комиссии Николай Булаев. В момент нападения внутри никого не было, происшествие обошлось без пострадавших. По словам Булаева, целью атаки было «запугать, чтобы люди не вышли на работу».
Первый день выборов в стране прошел на фоне обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ. Избирательная комиссия региона эвакуирована из-за объявленной ракетной атаки и вынуждена перейти на «запасной аэродром», где нет связи. Позднее выяснилось, что в Скадовском муниципальном округе системой ПВО были сбиты два дрона в непосредственной близости от избирательных участков. Председатель избиркома региона Марина Захарова назвала случившееся «диверсионной провокацией» со стороны Киева.