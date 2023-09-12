Вторые по размеру фракции в новых регионах достались КПРФ и ЛДПР

Избежать инцидентов, по словам самого же Высоцкого, все-таки не удалось – как минимум дважды члены УИК попали под обстрел со стороны ВСУ в Донецке и Волновахе. В последнем случае были ранены четыре члена комиссии. Избирательные участки в новых регионах в последний день голосования закрылись досрочно (выборы там, как и в большинстве субъектов РФ, были трехдневными). В сельских населенных пунктах Запорожской области участки закрылись в 14.00, в городах – в 16.00. В ЛНР и Херсонской области голосование завершилось в 16.00, в ДНР – в 15.00. Высоцкий объяснил решение досрочно завершить голосование тем, что многие жители уже проголосовали в ходе досрочного голосования и двух дней работы стационарных участков. Также, по его словам, избирком руководствовался стремлением «обеспечить безопасность не только избирателей, но и членов наших участковых комиссий».