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Вице-губернаторы оставляют посты после выборов

Сменить место работы могут чиновники в Псковской области и Приморском крае
Александр Тихонов
Евгений Разумный / Ведомости

Продолжается начавшаяся минувшим летом ротация региональных чиновников, ответственных за внутреннюю политику. На следующий день после выборов губернатора Псковской области, победу на которых одержал выдвинутый «Единой Россией» действующий глава региона Михаил Ведерников (86,3% голосов), свой пост покинул руководитель аппарата правительства Станислав Суслов. «Я отслужил пять лет. И не продлеваю следующий контракт на период полномочий второго срока Михаила Ведерникова. Если вас интересует причина – это проблемы со здоровьем, с сердечно-сосудистой системой», – рассказал чиновник «Ведомостям».

Собеседник в правительстве Псковской области сказал, что руководитель аппарата «отвечает за все» и «без его согласования мало что происходит». Собеседник, близкий к региональному правительству, вместе с тем сообщил, что, несмотря на должность руководителя аппарата, по факту Суслов «оставался управделами». Внутреннюю политику в Псковской области курирует вице-губернатор, петербургский политтехнолог Александр Серавин.

В ближайшее время покинет госслужбу исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Красноярского края – руководителя администрации губернатора Сергей Пономаренко, говорят «Ведомостям» два собеседника, близких к региональному правительству. На этом посту Пономаренко работает с 2012 г., когда губернатором был Лев Кузнецов, выходец из команды Александра Хлопонина. Врио главы Красноярского края Михаил Котюков (победил на прошедших 10 сентября выборах с результатом 70,22%, баллотировался от «Единой России») – четвертый глава региона, с которым работает Пономаренко. По словам собеседника, Пономаренко уйдет в бизнес. Его пост может занять один из бывших подчиненных Котюкова в Минобрнауки (врио губернатора возглавлял ведомство с 2018 по 2020 г.). 

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Он получил на выборах самый низкий результат среди врио губернаторов, отмечает политолог Виталий Иванов. «Пономаренко – один из лучших вице-губернаторов по политике. Только что он провел блестящую кампанию. К примеру, выиграл выборы в горсовет, который в двух предыдущих циклах был заколдованным для ЕР», – говорит политолог Евгений Минченко.

«Ведомости» направили запрос в правительство Красноярского края.

Еще один ответственный за внутреннюю политику чиновник – вице-губернатор Приморского края Антон Волошко – с высокой степенью вероятности оставит свой пост через полтора месяца. «Единая Россия» выдвинула его на дополнительные выборы депутата краевого заксобрания по одномандатному избирательному округу № 21, которые состоятся 29 октября. В них также примут участие Данил Самовидов («Справедливая Россия – За правду»), Ольга Сидоренко (КПРФ) и Андрей Федотов (ЛДПР). 

Участие Волошко в выборах может быть связано с предстоящей сменой сенатора от правительства Приморья. Губернатор-единоросс Олег Кожемяко (переизбран 10 сентября с результатом 72,78%) не номинировал действующую члена СФ 76-летнюю Светлану Горячеву для продления ее полномочий. В тройку кандидатов в сенаторы от Кожемяко вошли председатель заксобрания Приморья Александр Ролик, председатель регионального правительства Вера Щербина и депутат заксобрания Александр Захаров. 27 июля «Коммерсантъ» сообщал, что, вероятнее всего, в СФ будет назначен Ролик. Он не ответил на звонок «Ведомостей», его представитель не смог прокомментировать возможное назначение. Пресс-секретарь Кожемяко Макар Руденчик не ответил на соответствующий вопрос «Ведомостей». 

Вероятно, в случае перехода Ролика в СФ пост председателя заксобрания Приморья займет именно Волошко. По словам политолога Виталия Иванова, Волошко «давно хотел большей статусности». «Возможно, его избрание спикером – шаг к будущему губернаторству», – предположил эксперт. 

Любая ротация в позиции заместителя губернатора по внутренней политике – это прежде всего возможные оценки результатов проведенной кампании, причем не только те результаты, которые были получены официально, но и по явке, говорит политтехнолог Роман Смирнов. «Многие оценивают прошедшую кампанию как разминочную, подготовительную к президентским выборам. В сложных экономических и внутриполитических условиях заниматься проведением выборов – задача непростая», – сказал он.

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