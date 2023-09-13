Вице-губернаторы оставляют посты после выборов

В ближайшее время покинет госслужбу исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Красноярского края – руководителя администрации губернатора Сергей Пономаренко, говорят «Ведомостям» два собеседника, близких к региональному правительству. На этом посту Пономаренко работает с 2012 г., когда губернатором был Лев Кузнецов, выходец из команды Александра Хлопонина. Врио главы Красноярского края Михаил Котюков (победил на прошедших 10 сентября выборах с результатом 70,22%, баллотировался от «Единой России») – четвертый глава региона, с которым работает Пономаренко. По словам собеседника, Пономаренко уйдет в бизнес. Его пост может занять один из бывших подчиненных Котюкова в Минобрнауки (врио губернатора возглавлял ведомство с 2018 по 2020 г.).