«Единая Россия» победила в большинстве кампаний на региональных выборах

Фактор спецоперации и эффект «единения вокруг флага», а также прямая связь постоянной и многосторонней деятельности «Единой России» в рамках гуманитарной миссии в новых регионах, помощи семьям бойцов спецоперации, помощи фронту стал фактором укрепления электоральных позиций партии, рассказала сенатор от ЛНР и замсекретаря генсовета «Единой России» Дарья Лантратова. В результате партия власти сформирует фракции большинства в парламентах всех четырех новых регионов. По ее словам, ход выборов в новых регионах неоднократно пытались сорвать с Украины: ПВО сбила два дрона ВСУ, пытавшихся атаковать избирательный участок в Херсонской области, а членов избиркомов провоцировали на нарушения фейковыми чатами. Кроме того, в ночь на 10 сентября в результате атаки дронов был уничтожен избирательный участок в Запорожской области.