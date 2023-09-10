«Единая Россия» победила в большинстве кампаний на региональных выборах

«Единая Россия» победила в большинстве кампаний на региональных выборахКПРФ сохранила губернаторские посты в Хакасии и Орловской области
Подавляющее большинство региональных избирательных кампаний в единый день голосования 10 сентября завершилось победой «Единой России». Даже в традиционно сложных для себя субъектах (Архангельская, Иркутская, Новгородская, Ульяновская области, Забайкальский и Красноярский края, Якутия) партия власти смогла реабилитироваться после неудачных выступлений пятилетней давности. КПРФ же «сохранила» за собой два региона.
По результатам обработки 52,77% протоколов глава Хакасии коммунист Валентин Коновалов набирает 63,05% голосов. Второе место занимает депутат Верховного совета Хакасии от ЛДПР Михаил Молчанов, третье – кандидат от «Коммунистов России» Владимир Грудинин. На выборах в верховный совет Хакасии «Единая Россия» и КПРФ шли практически вровень: 36,34% и 38,16% соответственно по результатам обработки 13,49% протоколов. Результаты выборов в парламент республики по одномандатным округам на момент сдачи номера не были известны.
Четыре врио губернаторов, назначенных на свои посты минувшей весной и выдвинутых «Единой Россией» на выборы – Владислав Кузнецов, Василий Анохин, Виталий Хоценко и Михаил Котюков – уверенно одержали победы на Чукотке (70,82%), в Смоленской, Омской областях (75,66%) и Красноярском крае (70,73%) соответственно. Помимо коммуниста Валентина Коновалова, на вторые сроки, по предварительным данным, избрались:
Дмитрий Азаров (Самарская область) – 87,52% после обработки 10,38% протоколов
Глеб Никитин (Нижегородская область) – 82,18% после обработки 0,05% протоколов
Олег Кожемяко (Приморский край) – 72,49% после обработки 91,47% протоколов
Андрей Травников (Новосибирская область) – 75,89% после обработки 90,36% протоколов
Сергей Цивилев (Кемеровская область) – 87,27% после обработки 2,41% протоколов
Василий Орлов (Амурская область) – 82,79% голосов после обработки 91,89% протоколов
Александр Моор (Тюменская область) – 80,14%
Сергей Носов (Магаданская область) – 72,39% голосов после обработки 100% протоколов
Айсен Николаев (Якутия) – 81,4% после обработки 70,16% протоколов
Виктор Томенко (Алтайский край) – 76,22% после обработки 90,53%
Андрей Воробьев (Московская область) – 84,01% после обработки 4,05% протоколов
Андрей Клычков (Орловская область) – 73,38% голосов после обработки 1,44% протоколов
Станислав Воскресенский (Ивановская область) – 85,63% голосов после обработки 0,54% протоколов
Михаил Ведерников (Псковская область) – 87,75% голосов после обработки 7,15% протоколов
Александр Гусев (Воронежская область) – 66,5% голосов после обработки 2,79% протоколов
Данные с традиционных участков с выборов мэра Москвы также пока не опубликованы, но действующий мэр выигрывает в ДЭГ. По итогам расшифровки данных онлайн-голосования набирает, предварительно, более 2 млн голосов. У находящегося на втором месте коммуниста Леонида Зюганова 212 153 голосов.
Явка в столице составила около 43%. Как сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, из почти 3,3 млн избирателей свыше 2,7 млн участвовали с помощью дистанционного электронного голосования (то есть более 82%).
За исключением Хакасии, «Единая Россия» одержала победы на выборах во все заксобрания, в том числе в Иркутской области, где в 2018 г. лидировала КПРФ. Тогда на фоне внутренних противоречий в регионе, влияния экс-губернатора-коммуниста Сергея Левченко и других факторов «Единая Россия» уступила первенство коммунистам, набравшим на 6% больше голосов.
«В Иркутской области, по предварительным данным, вдвое улучшаем результат по сравнению с 2018 г. На выборах в заксобрание сформируем квалифицированное большинство. Выходим на президентскую кампанию с хорошей базой», – написал в своем Telegram-канале секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак. Также единороссы смогли взять реванш за поражение пятилетней давности у коммунистов на выборах в заксобрание Ульяновской области.
Во всех новых регионах, принятых в состав РФ осенью 2022 г. (Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области), «Единая Россия» одержала уверенную победу. Эти субъекты с Кемеровской областью во главе образовали топ-5 по явке. Новообразованные парламенты новых регионов получаются многофракционными.
В Херсонскую областную думу проходят все четыре участвовавшие в выборах парламентские партии:
«Единая Россия» – 75,04%
КПРФ – 10,47%
ЛДПР – 8,18%
«Справедливая Россия» – 5,02%
КПРФ и «Справедливая Россия» не смогли преодолеть пятипроцентный барьер для прохождения в заксобрание Запорожской области, где будут представлены только «Единая Россия» (83,87%) и ЛДПР (5,67%).
В парламент ДНР проходят три парламентские партии:
«Единая Россия» – 79,56%
ЛДПР – 6,71%
КПРФ – 5,73%
В парламенте ЛНР будут представлены все парламентские партии, за исключением «Новых людей», которые участвовали в выборах, но не преодолели 5-процентный барьер:
«Единая Россия» – 74,67%
ЛДПР – 9,94%
КПРФ – 7,52%
«Справедливая Россия» – 5,67%
У «Яблока» получилось пройти в екатеринбургскую гордуму: после обработки 90% бюллетеней партия набрала 9,29%, кроме того, 6% партия набрала в ДЭГ.
Фактор спецоперации и эффект «единения вокруг флага», а также прямая связь постоянной и многосторонней деятельности «Единой России» в рамках гуманитарной миссии в новых регионах, помощи семьям бойцов спецоперации, помощи фронту стал фактором укрепления электоральных позиций партии, рассказала сенатор от ЛНР и замсекретаря генсовета «Единой России» Дарья Лантратова. В результате партия власти сформирует фракции большинства в парламентах всех четырех новых регионов. По ее словам, ход выборов в новых регионах неоднократно пытались сорвать с Украины: ПВО сбила два дрона ВСУ, пытавшихся атаковать избирательный участок в Херсонской области, а членов избиркомов провоцировали на нарушения фейковыми чатами. Кроме того, в ночь на 10 сентября в результате атаки дронов был уничтожен избирательный участок в Запорожской области.
Политолог Константин Калачев констатирует, что «Единая Россия» лидирует даже в проблемных для себя регионах. «Усиление позиций партии я бы связал как с фактором консолидации перед лицом внешних угроз, так и с отсутствием жесткого контрпозиционирования со стороны оппонентов, которые в этот раз критикой власти не увлекались», – сказал он «Ведомостям». По мнению Калачева, левая оппозиция несет потери, «что кажется странным с учетом популярности в обществе левых идей». «Но эти идеи население нынче в большей степени соотносит с властью, чем с оппозицией», – заключил эксперт.
Усиливается борьба КПРФ и ЛДПР за второе место, резюмировал политолог Ростислав Туровский. «Еще более слабыми становятся позиции “Справедливой России”. Напротив, видны точечные успехи “Новых людей” там, где они наиболее активно вложились в кампанию», – отметил он.